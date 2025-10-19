Brytyjski tygodnik "The Economist" ocenił, że w obecnym tempie postępów rosyjskiej armii na polu walki zajęcie całej Ukrainy zajęłoby Rosji 103 lata. Gazeta zwraca uwagę, że setki rosyjskich żołnierzy ginie w walce, nie zdobywając właściwie żadnego terenu.

Brytyjski tygodnik "The Economist" ocenia, że przy obecnym tempie postępów na polu walki zajęcie całej Ukrainy zajęłoby Rosji 103 lata (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Według najnowszej analizy "The Economist", letnia ofensywa Rosji w Ukrainie dobiega końca, a zdobyte terytoria są minimalne w porównaniu do poniesionych strat.

Mimo ogromnych kosztów, linia frontu pozostaje praktycznie niezmieniona od jesieni 2022 roku. Eksperci podkreślają, że szybkie załamanie ukraińskiej obrony jest mało prawdopodobne, a ewentualne postępy Rosjan możliwe są jedynie za bardzo wysoką cenę.

Straty po stronie ukraińskiej są znacznie mniejsze - według portalu UALosses odnotowano ponad 77 tys. poległych żołnierzy, a w tym roku liczba ofiar spadła. Nawet przy wyższych szacunkach, na jednego zabitego Ukraińca przypada kilku rosyjskich żołnierzy.

"The Economist" zwraca uwagę, że w obecnym tempie to Rosja szybciej może stanąć przed poważnymi brakami kadrowymi i gospodarczymi niż Ukraina przed załamaniem linii obronnych.

"The Economist" podkreśla, że letnia ofensywa Rosji dobiega końca i uderzającym faktem jest to, jak mało terytorium Rosja zajęła w swoim trzecim i największym natarciu. Zauważa, że rosyjska armia poniosła straszliwą cenę w ludziach i sprzęcie. "Jeśli nie nastąpią jakieś dramatyczne zmiany, Władimir Putin nie będzie w stanie wygrać wojny na polu bitwy. Fakt, że mimo wszystko nadal próbuje, sugeruje, że wyczerpał już pomysły" - czytamy w publikacji.

"Economist" zaznaczył, że chociaż niemożliwym jest dokładne określenie strat rosyjskich, to dane z satelitów, zmiany w obszarach kontroli i niezależne szacunki pozwalają stwierdzić, że od początku pełnej inwazji w 2022 roku do stycznia tego roku straty rosyjskie wyniosły 640-877 tys. żołnierzy, z czego 137-228 tys. zginęło. Do 13 października liczba ta wzrosła do 984-1 438 tys. ofiar, w tym 190-480 tys. zabitych - zauważono, podkreślając nagły wzrost strat, które nie przełożyły się na zyski terytorialne. "Linie frontu ustabilizowały się po zakończeniu pierwszej ukraińskiej kontrofensywy w październiku 2022 roku i praktycznie od tego momentu się nie zmieniły" - napisano.

"Załamanie ukraińskiej obrony mało prawdopodobne"

W tempie ostatnich 30 dni, zajęcie tego, co pozostało z czterech regionów, które Putin ogłosił rosyjskimi - Ługańska, Doniecka, Chersonia i Zaporoża - trwałoby do czerwca 2030 roku - podano. Tygodnik ocenił, że nagłe załamanie ukraińskich linii obronnych jest mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę sposób, w jaki obie armie prowadzą wojnę.

Stały nadzór dronów w połączeniu z precyzyjną bronią dalekiego zasięgu sprawiły, że koncentracja sił w pobliżu frontu stała się samobójcza. Stopniowe zyski są nadal możliwe - choć jedynie za ogromną cenę - poprzez wysyłanie małych grup ludzi do "strefy śmierci" w celu zajęcia wysuniętych pozycji - wyjaśniono.

Ukraina traci żołnierzy. Podano dane

Tygodnik, powołując się na dane portalu UALosses, podał, że od początku inwazji odnotowano 77 403 zgony wśród ukraińskich żołnierzy (kolejnych 77 tys. uznaje się za zaginionych), a od ostatniej jesieni obserwowana jest wyraźna tendencja spadkowa - w tym roku odnotowano 8668 ofiar śmiertelnych. "Economist" podkreślił, że nawet jeśli rzeczywista liczba jest dwukrotnie wyższa, to i tak oznaczałoby to, że w tym roku na każdego Ukraińca przypada około pięciu zabitych żołnierzy rosyjskich.

Media: Szybciej załamie się rosyjska gospodarka, niż Ukraina

"Economist" podkreśla, że w takim tempie niedobory ludzi mogą wkrótce stać się poważniejszym ograniczeniem dla Rosji niż dla Ukrainy.

"Jeśli Putin mimo wszystko będzie kontynuował działania, narazi się na kolejne ryzyko. Po trzech latach udaremnionych ofensyw, nagły upadek rosyjskiej gospodarki wojennej może być bardziej prawdopodobny niż ukraińskich linii obronnych" - zaznaczono.