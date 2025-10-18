Już 30 października w Rzeszowie odbędzie się pierwsza licytacja przedmiotów z Biura Rzeczy Znalezionych. Pod młotek trafią m.in. biżuteria, rowery oraz sprzęt sportowy. Aukcja odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Integracji "Feniks".

Na licytacji wystawiono 32 przedmioty, w tym biżuterię, rowery i sprzęt sportowy.

Najcenniejszymi przedmiotami są złoty pierścionek i łańcuszek.

Aukcja odbędzie się 30 października o godz. 13 w Centrum Integracji "Feniks".

Pierwsza licytacja rzeczy znalezionych w Rzeszowie

W czwartek, 30 października, mieszkańcy Rzeszowa będą mieli okazję wziąć udział w pierwszej licytacji przedmiotów zgubionych na terenie miasta. Biuro Rzeczy Znalezionych przygotowało do sprzedaży 32 różnorodne przedmioty, które przez dłuższy czas nie zostały odebrane przez właścicieli.

Biżuteria i inne kosztowności pod młotek

Wśród wystawionych na aukcję rzeczy znalazła się m.in. kasetka z biżuterią - pierścionkami, obrączkami i łańcuszkami - którą kilka lat temu znaleziono w Rzeszowie. Najcenniejsze przedmioty to złoty pierścionek z czerwonym oczkiem (cena wywoławcza 1578 zł) oraz złoty łańcuszek o wadze ponad 12 gramów, wyceniony na 2182 zł. Biżuteria nie figurowała w rejestrach kradzieży, a znalazcy odmówili jej przyjęcia po upływie ustawowego terminu.

Różnorodność przedmiotów na aukcji

Oprócz biżuterii, na licytacji pojawią się także rowery, hulajnoga, portfele, bagażnik samochodowy oraz elementy sprzętu wspinaczkowego. Przedmioty można obejrzeć wcześniej na stronie internetowej Biura Rzeczy Znalezionych lub tuż przed rozpoczęciem aukcji.

Gdzie i kiedy odbędzie się licytacja?

Aukcja rozpocznie się 30 października o godzinie 13:00 w Międzynarodowym Centrum Integracji "Feniks" przy ul. 3 Maja w Rzeszowie. Licytacja będzie miała formę ustną, a każdy zainteresowany może wziąć w niej udział.