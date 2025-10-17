Szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich zaproponował budowę tunelu kolejowego pod Cieśniną Beringa, który miałby połączyć Czukotkę z Alaską. Projekt, według Rosjan, mógłby powstać w niecałe osiem lat i kosztowałby około ośmiu miliardów dolarów. Pomysł pojawia się w momencie napiętych relacji między Rosją a USA, gdy Władimir Putin i Donald Trump przygotowują się do kolejnego szczytu.

Rosja proponuje budowę tunelu kolejowego pod Cieśniną Beringa, łączącego Czukotkę z Alaską.

Projekt o wartości 8 mld dolarów miałby zostać ukończony w ciągu ośmiu lat.

Wykonawcą tunelu mogłaby być amerykańska firma The Boring Company, należąca do Elona Muska.

Rosyjski wysłannik Kirill Dmitriew, szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (RFPI), przedstawił propozycję budowy tunelu kolejowego "Putin-Trump" pod Cieśniną Beringa. Projekt zakłada powstanie 112-kilometrowego połączenia kolejowego i towarowego między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Dmitriew podkreśla, że inwestycja mogłaby zostać zrealizowana w mniej niż osiem lat, a jej koszt nie przekroczyłby 8 miliardów dolarów, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Śmiała wizja połączenia kontynentów

Wśród potencjalnych wykonawców tunelu wymieniana jest The Boring Company, firma należąca do Elona Muska. Dmitriew zwrócił się do amerykańskiego miliardera za pośrednictwem mediów społecznościowych, podkreślając, że nowoczesne technologie mogą znacząco obniżyć koszty inwestycji. Dotychczas nie pojawiła się oficjalna odpowiedź ze strony Muska ani prezydenta USA Donalda Trumpa.

Wcześniejsze wyliczenia, gdy koncepcja tunelu była proponowana w 2007 roku, koszty budowy oszacowano na około 65 miliardów dolarów. Według Dmitriewa technologia firmy Muska mogłaby potencjalnie znacznie obniżyć koszty.

Budowa podmorskiego tunelu w Cieśninie Beringa wymagałaby od firmy Boring Company pracy w temperaturach poniżej zera w regionie bez istniejącej infrastruktury oraz z głębokimi i częstymi trzęsieniami ziemi, a firma nie ma doświadczenia w pracy w takich warunkach.

Wyzwania infrastrukturalne

Pomysł budowy połączenia między Rosją a USA przez Cieśninę Beringa przewija się od ponad 150 lat. W przeszłości rozważano zarówno mosty, jak i tunele, jednak żaden z projektów nie doczekał się realizacji. Dmitriew podkreśla, że tunel miałby nie tylko znaczenie gospodarcze, ale również symboliczne - jako wyraz jedności i współpracy między dwoma światowymi mocarstwami.

Realizacja projektu wymagałaby nie tylko budowy samego tunelu, ale także rozbudowy infrastruktury po obu stronach cieśniny. Obecnie regiony Czukotki i Alaski są słabo zaludnione i mają ograniczone połączenia drogowe oraz kolejowe. Koszty tych inwestycji mogą być znacznie wyższe niż sama budowa tunelu.