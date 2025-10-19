19 października 1970 roku na ekranach kin pojawił się "Rejs" Marka Piwowskiego - film, który mimo upływu lat nie traci na aktualności i wciąż bawi oraz skłania do refleksji. Produkcja, zrealizowana na pokładzie parostatku "F. Dzierżyński", szybko stała się kultowa, a jej cytaty weszły do codziennego języka Polaków. Jakie są tajemnice fenomenu "Rejsu" i dlaczego wciąż fascynuje kolejne pokolenia widzów?

Marek Piwowski / Maciej Belina Brzozowski / PAP

Premiera "Rejsu" odbyła się 19 października 1970 roku.

Film powstał na pokładzie parostatku "F. Dzierżyński", wcześniej znanego jako "Polska".

Produkcja była pełna improwizacji i nieprzewidywalności, co nadało jej unikalny charakter.

"Rejs" początkowo spotkał się z konsternacją krytyków, ale szybko zyskał status dzieła kultowego.

"Rejs" powstał w wyjątkowych okolicznościach - na pokładzie wiślanego parostatku, który sam w sobie był symbolem zmieniającej się Polski. Marek Piwowski, reżyser filmu, postawił na improwizację i autentyczność, angażując do produkcji zarówno zawodowych aktorów, jak i naturszczyków. W efekcie powstał obraz, który wymykał się tradycyjnym ramom dramaturgii i scenariusza.



Początkowa konsternacja i narodziny legendy

Pierwsze projekcje "Rejsu" wywołały mieszane uczucia wśród krytyków i widzów. Wielu nie rozumiało, o co chodzi w tej nietypowej komedii. Z czasem jednak film zyskał uznanie, a jego absurdalne sceny i dialogi zaczęły być cytowane przez całe pokolenia. "Rejs" stał się lustrem, w którym Polacy mogli zobaczyć swoje przywary, słabości i absurdy codziennego życia w PRL.

Parostatek, na którym kręcono film, miał bogatą historię - od reprezentacyjnego "Polska", przez "Halkę", aż po "F. Dzierżyńskiego". Jego dzieje odzwierciedlają zmiany polityczne i społeczne w Polsce XX wieku. Równie barwne były losy obsady filmu, w tym debiutującego Jana Himilsbacha, który na długo zapisał się w pamięci widzów.

"Rejs" jako portret społeczeństwa

Krytycy podkreślają, że "Rejs" to nie tylko satyra na PRL, ale także uniwersalna opowieść o ludzkiej naturze, konformizmie i potrzebie przynależności do grupy. Film ukazuje mechanizmy społeczne, które są aktualne także dziś - od biurokratycznego bełkotu po absurdalne zebrania i rytuały.

Mimo upływu 55 lat "Rejs" nie traci na popularności. Jego cytaty są wciąż żywe, a film regularnie powraca na ekrany i do dyskusji publicznych. Dla wielu widzów to nie tylko zabawna komedia, ale także ważny dokument epoki i uniwersalne studium ludzkich zachowań.