Senator Lindsey Graham z Partii Republikańskiej stwierdził, że "Trump dał mistrzowski przykład tego, jak walczyć o USA". "Nigdy nie byłem z niego oraz J.D. Vance'a bardziej dumny. Niestety Stany Zjednoczone zostały znieważone i umowa upadła" - dodał, odnosząc się do planowanego przed spotkaniem przywódców podpisania umowy o ukraińskich zasobach mineralnych.



Gubernator Florydy Ron DeSantis napisał, że "brak szacunku, który Zełenski okazał prezydentowi Trumpowi był irytujący, zwłaszcza biorąc pod uwagę, ile pomocy USA udzieliły (Ukrainie)". "Prezydent Trump miał rację, wyjaśniając sprawę i broniąc USA" - dodał DeSantis.

Demokraci: Trump sprzymierzył się nie z tymi barwami, co trzeba

Z kolei przedstawiciele Partii Demokratycznej skrytykowali sposób, w jaki Trump potraktował prezydenta Ukrainy, oskarżając amerykańskiego przywódcę o związki z Rosją. Szef Komitetu Krajowego Partii Demokratycznej (DNC) Ken Martin napisał na X, że "Trump sprzymierzył się nie z tymi barwami, czerwonym, białym i niebieskim, co trzeba", dodając pod postem flagę Rosji.



Ben Rhodes, były zastępca doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, uznał, że "Trump nienawidzi Zełenskiego nie dlatego, że ten wdał się w sprzeczkę z JD Vance'm, ale dlatego, że to lider wybrany demokratycznie, lider narodu walczącego z Rosją, którego wolny świat szanuje tak, jak nigdy nie będzie szanować Trumpa".



Kongresmen Demokratów Jason Crow ocenił, że "Trump zmienił Gabinet Owalny w maszynę rosyjskiej propagandy". "To doprawdy przerażające" - dodał.

Awantura między Zełenskim a Trumpem i spółką

Piątkowe spotkanie Trumpa i Zełenskiego w Białym Domu zamieniło się w kłótnię między dwoma liderami i wiceprezydentem J.D. Vancem.

Trump oskarżył Zełenskiego o brak szacunku, zarzucał mu, że igra z III wojną światową, i groził, że jeśli nie pójdzie na układ z Putinem, Ameryka wycofa wsparcie.

Problem polega na tym, że dałem ci siłę, żebyś był twardzielem, ale nie sądzę, żebyś był twardzielem bez Stanów Zjednoczonych. Twój naród jest bardzo odważny, ale albo zawrzesz umowę, albo wycofujemy się, a jeśli się wycofamy, będziesz musiał walczyć. Nie sądzę, żeby to dobrze poszło i się o tym przekonasz - mówił podniesionym głosem Trump, zwracając się do Zełenskiego i kończąc kilkuminutową kłótnię.