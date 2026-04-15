"Włochy są bardzo zainteresowane rozwojem wspólnej produkcji dronów z Ukrainą" - powiedziała włoska premier Giorgia Meloni na wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. "Wierzymy, że wspieranie Ukrainy to nie tylko moralny obowiązek, ale także strategiczna konieczność" – dodała Meloni.

Ukraina krwawi. Najważniejsza z ważnych jest obrona powietrzna

Dzisiaj prezydent Ukrainy gości w Rzymie. Premier Włoch Giorgia Meloni powitała prezydenta Ukrainy w Palazzo Chigi, siedzibie włoskiego rządu.

Tuż przed wizytą Zełenski napisał w oświadczeniu w mediach społecznościowych, że "Najważniejszym priorytetem dyplomatycznym Ukrainy jest obecnie współpraca w zakresie obrony powietrznej. Każdego dnia potrzebujemy pocisków przeciwlotniczych, ponieważ każdego dnia Rosjanie bombardują nasze miasta".

"Rosja nie zmienia taktyki łączonych ataków, a my musimy być gotowi zestrzelić każdy cel powietrzny" - dodał.

Rzym zainteresowany wspólną produkcją dronów z Ukrainą

Na wspólnej konferencji Meloni powiedziała, że "dziś warunki do pokoju istnieją dzięki oporowi Kijowa i wsparciu Zachodu" i że Włochy są bardzo zainteresowane rozwojem wspólnej produkcji dronów z Ukrainą. Jak relacjonuje włoski dziennik ogólnokrajowy "Corriere della Sera", Meloni mówiła także, że Włosi powinni być dumni z pomocy dla Kijowa.

Włochy nadal udzielają pełnego wsparcia Ukrainie i wierzę, że my, jako Włosi, powinniśmy być dumni z pomocy udzielonej Kijowowi. Chcę z nutą dumy przypomnieć, co włoski system zrobił, aby pomóc narodowi ukraińskiemu stawić czoła najtrudniejszym czasom: dostarczyliśmy kotły przemysłowe i generatory prądu (...). Teraz koncentrujemy się na wysyłaniu sprzętu medycznego, zwłaszcza na oddziały położnicze - powiedziała Meloni.

Zełenski: Sposób prowadzenia wojny się zmienił

Możemy współpracować z Włochami w sprawie umowy dotyczącej produkcji dronów. Sposób prowadzenia wojny się zmienił i teraz bez naprawdę solidnej i bezpiecznej obrony przed wszystkimi rodzajami dronów nikt nie może czuć się bezpiecznie. Ukraina opracowała specjalny format umowy o bezpieczeństwie. Nazywamy go formatem "Umowy dronowej" i ważne jest, aby Włochy były nim zainteresowane - powiedział Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej w Palazzo Chigi.

Jestem wdzięczny za wszelką pomoc Włoch dla Ukrainy i Ukraińców. Polityczną, w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego i humanitarnego. Dziękuję ci, Giorgio, za twoje przywództwo, które pomaga nam i całej Europie w tym czasie kryzysu, oraz za twoje osobiste wysiłki na rzecz ochrony Europy i jej interesów - dodał.

Przez te cztery lata stanowisko Włoch pozostało niezmienne. Wspieranie Ukrainy to nie tylko moralny obowiązek, ale strategiczna konieczność - powiedziała Meloni.

Rosyjska agencja Interfax podała z kolei, że rosyjskie ministerstwo obrony narodowej poinformowało, że "europejskie plany zwiększenia dostaw dronów na Ukrainę wciągają te kraje w wojnę z Rosją w coraz szybszym tempie".

Brytyjskie ministerstwo obrony ogłosiło, że Wielka Brytania przekaże w tym roku Ukrainie co najmniej 120 tys. dronów. To największa dostawa tego rodzaju uzbrojenia od początku rosyjskiej agresji.