Przedstawiciele krajów Europy jeszcze dochodzą do siebie po piątkowym wystąpieniu wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, który złajał Europejczyków za "odejście od demokratycznych wartości". Drugi dzień konferencji zaczyna się od przemowy Olafa Scholza, który skomentował słowa Vance'a, nazywając je "nieakceptowalnymi". Wołodymyr Zełenski udziela wywiadu, w którym tłumaczy, co chce osiągnąć Władimir Putin. W Monachium ważą się losy Ukrainy, a być może całego NATO i Europy. Zapraszamy do śledzenia relacji minuta po minucie w RMF24.pl.