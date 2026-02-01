Donald Trump stwierdził, że w związku z amerykańską blokadą władze Kuby będą dążyć do porozumienia, co jego zdaniem może doprowadzić do wolności Kuby. Prezydent USA poinformował również, że Indie planują kupować ropę z Wenezueli zamiast z Iranu.

Prezydent USA Donald Trump / FRANCIS CHUNG / POOL / PAP/EPA

Prezydent USA Donald Trump ocenił, że amerykańska blokada może skłonić władze Kuby do zawarcia porozumienia i przywrócenia wolności na wyspie.

Trump poinformował, że pod jego naciskiem Meksyk wstrzymał eksport ropy na Kubę, a wcześniej nałożył cła na towary z państw dostarczających surowiec na wyspę.

Prezydent USA przekazał, że Indie będą kupować ropę z Wenezueli zamiast Iranu.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Prezydent USA wypowiedział się na temat prowadzonej przez niego polityki blokady naftowej Kuby podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One w drodze z Waszyngtonu na Florydę. Zapytany o komentarz do słów prezydentki Meksyku Claudii Sheinbaum, że blokada może doprowadzić do kryzysu humanitarnego, Trump odparł, że nie musi to się skończyć kryzysem humanitarnym, jeśli władze Kuby "zawrą układ".

Myślę, że prawdopodobnie przyjdą do nas i będą chcieli się dogadać. Wtedy Kuba znów będzie wolna. Przyjdą do nas i zawrą układ - powiedział Trump. Będziemy mili. Mamy bardzo złą sytuację dla Kuby. Nie mają pieniędzy. Nie mają ropy. Wenezuela żyła z wenezuelskich pieniędzy i ropy, a teraz nic z tego nie nadejdzie - dodał.

Prezydent powiedział też, że pod jego naciskiem eksport ropy na Kubę wstrzymał też Meksyk, dotychczas jeden z głównych, poza Wenezuelą dostawców surowca. Trump wcześniej nałożył cła na towary z państw dostarczających ropę naftową Kubie.

Trump powiedział też, że wenezuelską ropę będą kupować za to Indie, dodając, że dostawy z Wenezueli mają zastąpić Indiom irańską ropę.

Mówiąc o Wenezueli, Trump powiedział, że chciałby, by opozycjonistka Maria Corina Machado była zaangażowana w rządy Wenezuelą. Chcielibyśmy coś z tym zrobić, może połączyć obie strony - ocenił, chwaląc jednocześnie współpracę z rządzącą Wenezuelą Delcy Rodriguez.

Mówiąc o Iranie, Trump zbył doniesienia o tym, że zdaniem władz Arabii Saudyjskiej powstrzymanie się od uderzenia na Teheran tylko ośmielą reżim.

Niektórzy tak myślą, niektórzy nie. Jeśli zawrzemy wynegocjowany układ, który będzie satysfakcjonujący, bez broni jądrowej - oni to powinni zrobić, nie wiem, czy to zrobią, ale rozmawiają z nami, poważnie rozmawiają - powiedział prezydent USA.