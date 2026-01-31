Meteorolodzy tłumaczą, że rekordowe opady śniegu są wynikiem przechodzenia nad regionem głębokich i rozległych cyklonów z ostrymi frontami atmosferycznymi. Takie warunki sprzyjają gwałtownym i obfitym opadom śniegu.

Ekstremalne warunki także w innych regionach Rosji

Na początku stycznia podobne zjawiska pogodowe wystąpiły na dalekim wschodzie Rosji, w regionie Kamczatka. Tam śnieżyca sparaliżowała główne miasto regionu, a władze ogłosiły stan wyjątkowy.