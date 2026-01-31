Moskwa zmaga się z największymi opadami śniegu od ponad dwóch stuleci - informuje AFP. Zaspy sięgają nawet 60 centymetrów, a życie codzienne mieszkańców stolicy Rosji zostało poważnie utrudnione.
- W styczniu 2026 roku Moskwa odnotowała największe opady śniegu od ponad 200 lat.
- Zaspy śniegu w niektórych częściach miasta sięgają nawet 60 cm.
Według danych meteorologicznych do 29 stycznia w Moskwie spadło prawie 92 mm śniegu. Eksperci z Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego podkreślają, że tak intensywnych opadów nie notowano od 203 lat.