Moskwa zmaga się z największymi opadami śniegu od ponad dwóch stuleci - informuje AFP. Zaspy sięgają nawet 60 centymetrów, a życie codzienne mieszkańców stolicy Rosji zostało poważnie utrudnione.

  • W styczniu 2026 roku Moskwa odnotowała największe opady śniegu od ponad 200 lat.
  • Zaspy śniegu w niektórych częściach miasta sięgają nawet 60 cm.
  • Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Zobacz również:

Według danych meteorologicznych do 29 stycznia w Moskwie spadło prawie 92 mm śniegu. Eksperci z Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego podkreślają, że tak intensywnych opadów nie notowano od 203 lat.

Paraliż miasta

Zaspy śniegu, które miejscami sięgają nawet 60 centymetrów, utrudniają codzienne życie mieszkańców Moskwy. Na zdjęciach z miasta widać ludzi z trudem przedzierających się przez śnieg na ulicach centralnych dzielnic. Samochody utknęły w długich korkach, a pociągi podmiejskie notują poważne opóźnienia.

Meteorolodzy tłumaczą, że rekordowe opady śniegu są wynikiem przechodzenia nad regionem głębokich i rozległych cyklonów z ostrymi frontami atmosferycznymi. Takie warunki sprzyjają gwałtownym i obfitym opadom śniegu. 

Ekstremalne warunki także w innych regionach Rosji

Na początku stycznia podobne zjawiska pogodowe wystąpiły na dalekim wschodzie Rosji, w regionie Kamczatka. Tam śnieżyca sparaliżowała główne miasto regionu, a władze ogłosiły stan wyjątkowy.