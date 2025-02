Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, powiedział w sobotę podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że "wszelkie rozmowy w sprawie zaprowadzenia pokoju na Ukrainie muszą dać pewność, że kraj ten już nigdy nie padnie ofiarą rosyjskiej napaści". Republikański senator Lindsey Graham, który uczestniczył w tym samym panelu, przedstawił pomysł, by "każdy następny atak Rosjan na Ukrainę automatycznie oznaczał akcesję Kijowa do NATO".

Mark Rutte / THOMAS KIENZLE/AFP/East News / East News

Rutte o warunkach rozejmu

Mark Rutte, szef NATO, ostrzegał uczestników panelu, który odbył się w ramach 61. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium: Cokolwiek wyniknie z negocjacji, musi to być trwałe i wiarygodne. Co do tego istnieje zgoda w Europie i USA. Jeśli wyłącznie Ukraina będzie dbać o trwałość rozejmu, to może nie wystarczyć - mówił.

Rutte stwierdził dobitnie, że "wszelkie rozmowy w sprawie zaprowadzenia pokoju na Ukrainie muszą dać pewność, że kraj ten już nigdy nie padnie ofiarą rosyjskiej napaści".

Mark Rutte podkreślił, że w NATO istnieje zrozumienie i zgodność względem tego, że Ukrainie należy zapewnić najlepszą możliwą pozycję w potencjalnych rozmowach pokojowych.

Odpowiadając na pytanie o najbliższą przyszłość Paktu Północnoatlantyckiego, zaznaczył, że "pozostaje optymistą i widzi pełne oddanie NATO, również obecnej administracji USA".

Każdy atak powinien oznaczać akcesję Kijowa do NATO

W panelu uczestniczyli również amerykańscy senatorowie Lindsey Graham oraz Jeanne Shaheen.

Republikański senator Graham podkreślił, że "w tej chwili potrzebujemy NATO bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości".

Mówiąc o powstrzymaniu ewentualnego ponownego ataku Rosji na Ukrainę po zakończeniu walk, podkreślił, że "powinniśmy wprowadzić zasadę, według której każdy następny atak automatycznie oznaczałby akcesję Kijowa do NATO".

Przewodniczący senackiej komisji ds. budżetu ocenił też, że "prezydent USA Donald Trump jest osobą, która może uczynić świat bezpieczniejszym, ponieważ to jego boi się Władimir Putin".

Polityk poparł też pomysł związania amerykańskiego przemysłu z ukraińskimi złożami metali ziem rzadkich, ponieważ - w jego ocenie - "Amerykanie zrozumieliby dzięki temu, że mają namacalny i fizyczny argument do tego, by bronić Ukrainy".

Senator ocenił, że Zachód powinien już w 2014 roku "zintegrować ukraińską gospodarkę ze swoją i zbudować silną armię tego kraju". Już nie możemy martwić się tym, żeby nie sprowokować Putina, ale tym, żeby go zatrzymać. Odrobiliśmy lekcję z przeszłości - zapewnił.

Ukrainy muszą bronić nie tylko sami Ukraińcy

Amerykańska senator z ramienia Partii Demokratycznej Jeanne Shaheen zwróciła uwagę na konieczność "dostarczenia Ukrainie tyle uzbrojenia, by państwo to było w stanie się bronić".

Musimy też zrozumieć, że Ukrainy muszą bronić nie tylko sami Ukraińcy - dodała, stwierdzając, że takie zobowiązanie "powstrzymałoby w przyszłości Putina".

W trwającej do niedzieli 61. edycji konferencji uczestniczy ponad 60 szefów państw i rządów oraz ponad 100 ministrów.