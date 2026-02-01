RegioJet uruchomiło nowe połączenie między Warszawą a Poznaniem. Pociągi będą kursować dwa razy dziennie – poinformował czeski przewoźnik.
- Czeski przewoźnik RegioJet uruchomił nowe połączenie kolejowe między Warszawą a Poznaniem.
- Pociągi kursują dwa razy dziennie w obu kierunkach.
- Sprawdź rozkłady w naszym artykule.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
Pierwszy pociąg wyjeżdża z Warszawy Wschodniej o 6:13 i dotrze do Poznania Głównego o 8:44. W przeciwnym kierunku pociąg z Poznania Głównego odjeżdża o 10:11 i dociera do Warszawy Wschodniej o 12:43.
Z kolei drugi pociąg będzie odjeżdżał z warszawskiego dworca wschodniego o 14:09, a do Poznania dojeżdża o 16:45. Powrotny pociąg planowy odjazd z Poznania ma o 18:11 i wraca na dworzec Warszawa Wschodnia o 20:51.
RegioJet działalność w Polsce zaczął w grudniu ub.r., lecz z mniejszą liczbą kursów niż pierwotnie zapowiadał. Przewoźnik ograniczył połączenia pomiędzy Warszawą a Krakowem oraz Warszawą a Trójmiastem.
Rozwój działalności RegioJet w Polsce odbywa się w atmosferze sporu z PKP Intercity. Na początku listopada czeski portal branżowy Z dopravy opublikował oświadczenie spółki zapowiadające skargę do Komisji Europejskiej.
RegioJet zarzuca polskim spółkom kolejowym powiązanym z Grupą PKP m.in. odmowę udostępnienia powierzchni reklamowych na dworcach i spowalnianie tras w rozkładach jazdy względem połączeń PKP Intercity. Spółka twierdzi także, że pracownikom PKP Intercity zabrania się podejmowania pracy dla konkurencyjnego przewoźnika.
PKP Intercity w odpowiedzi podkreśliło, że działa w sposób transparentny, zgodny z przepisami oraz standardami etycznymi.