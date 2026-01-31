Do dramatycznych wydarzeń doszło na bydgoskim osiedlu Szwederowo. 35-letni mężczyzna zaatakował komornika sądowego, który próbował wyegzekwować od niego dług. Napastnik został zatrzymany przez policję i decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu.

/ Shutterstock

35-latek pobił komornika na klatce schodowej w bloku na osiedlu Szwederowo w Bydgoszczy.

Komornik doznał urazów twarzy i trafił do szpitala, ale jeszcze tego samego dnia został wypisany.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W piątek na bydgoskim osiedlu Szwederowo doszło do poważnego incydentu. Komornik sądowy, który przybył do jednego z bloków, aby wyegzekwować należność wobec Skarbu Państwa, został zaatakowany przez 35-letniego mieszkańca. Do napaści doszło na klatce schodowej, zanim funkcjonariusz zdążył rozpocząć czynności służbowe.

Interwencja policji i zarzuty

Po ataku na miejsce natychmiast wezwano policję. Funkcjonariusze zatrzymali agresora, a poszkodowany komornik został przewieziony do szpitala z urazami twarzy wymagającymi interwencji lekarskiej. Na szczęście jego obrażenia nie okazały się poważne i jeszcze tego samego dnia opuścił placówkę medyczną.

Napastnik usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, stosowania przemocy w celu zmuszenia do odstąpienia od czynności służbowych oraz znieważenia funkcjonariusza. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Egzekucja długu i konsekwencje

Jak poinformował rzecznik Rady Izby Komorniczej w Gdańsku, celem wizyty komornika była egzekucja niezbyt wysokiej należności wobec Skarbu Państwa. Do ataku doszło, zanim komornik przystąpił do jakichkolwiek czynności egzekucyjnych.