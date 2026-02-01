Polskie systemy obrony powietrznej znów zmuszone do reakcji. W nocy z soboty na niedzielę strona białoruska podjęła kolejną próbę rozpoznania i sprawdzenia polskich systemów - poinformowało w niedzielę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W przestrzeń powietrzną RP ponownie wleciały balony.
- W nocy z 31 stycznia na 1 lutego 2026 roku odnotowano wloty obiektów przypominających balony z Białorusi do polskiej przestrzeni powietrznej.
- Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że loty były monitorowane przez wojskowe systemy radiolokacyjne i nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski.
- Wojsko pozostaje w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami i na bieżąco przekazuje zebrane dane.
W nocy z 31 stycznia na 1 lutego 2026 roku strona białoruska podjęła ponowną próbę rozpoznania i sprawdzenia reakcji systemów obrony powietrznej RP, które zarejestrowały wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów - poinformowało w niedzielę rano DORSZ.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że "loty obiektów były monitorowane przez wojskowe systemy radiolokacyjne i nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Polski".