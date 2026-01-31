Od godziny 16 do 22 trwało internetowe głosowanie na przewodniczącą Polski 2050. Wybory w powtórzonej II turze wygrała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Paulina Hennig-Kloska, Szymon Hołownia i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / Marcin Obara / PAP

Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zastąpi Szymona Hołownię na stanowisku przewodniczącego partii Polska 2050. Uprawnionych do głosowania w całej Polsce było około 800 osób.

O tym, że powtórzona II tura wyborów odbędzie się dzisiaj, zdecydowała Rada Krajowa partii założonej przez Szymona Hołownię. O przywództwo rywalizowały Paulina Hennig-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Wybory w Polsce 2050

W pierwszej turze wyborów - oprócz Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Pauliny Hennig-Kloski - startowali też: Ryszard Petru, Joanna Mucha i Rafał Kasprzyk. Były marszałek Sejmu Szymon Hołownia już we wrześniu ubiegłego roku deklarował, że nie będzie znów ubiegał się o tę funkcję.

I tura nie przyniosła rozstrzygnięcia, dlatego 12 stycznia w II turze zmierzyły się Pełczyńska-Nałęcz oraz Hennig-Kloska. Jednak wyniki wyborów nie zostały ogłoszone, bo, jak przekazało kierownictwo partii, głosowanie zostało unieważnione z przyczyn technicznych, a sprawa została zgłoszona do ABW oraz Prokuratury Krajowej.

W powtórzonej II turze partia zdecydowała się zmienić dostawcę systemu, by problemy techniczne znowu nie wpłynęły na wybory.