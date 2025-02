Wołodymy Zełenski ostrzegł, że według informacji wywiadowczych Ukrainy, Rosja w tym roku planuje wysłać wojska na Białoruś. O tym prezydent Ukrainy mówił podczas swojego sobotniego wystąpienia w czasie trwającej Monachijskiej Konferencji ds. Bezpieczeństwa.

Wołodymyr Zełenski / THOMAS KIENZLE/AFP / East News

Zełenski przypomniał, że Putin i Łukaszenka nie kryją, że na Białorusi już teraz rosyjska armia gromadzi sprzęt, broń, włącznie z bronią nuklearną.

Putin traktuje Białoruś wprost jako kolejną rosyjską prowincję. Musimy być realistami i zadać sobie pytanie - jeśli ktoś gromadzi taki arsenał, co powinniśmy zrobić i co możemy z tym zrobić. Co możemy zrobić przed kolejnym atakiem i kolejną inwazją - mówił.

Czy wasze wojska są gotowe, w przypadku, gdy Rosja rozpocznie operację pod fałszywą flagą? - pytał Zełenski.

Ukraiński przywódca przekazał też, zwracając się do siedzących na widowni najważniejszych europejskich oficjeli, że jego zdaniem przyszedł czas na powołanie wspólnych sił zbrojnych Europy.

Broń, szkolenia, sankcje, finansowanie, ale przede wszystkim jedność - podkreślał.

Tekst jest w trakcie aktualizacji.