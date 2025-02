"Nie mamy wątpliwości, że zagrożenie dla Europy to Rosja Władimira Putina" - powiedział w sobotę na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski. Przyznał również, że telefon Donalda Trumpa do Władimira Putina był błędem.

Radosław Sikorski podczas konferencji w Monachium / EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON / PAP/EPA

W Polsce nie mamy wątpliwości, że zagrożenie dla Europy, liberalnej demokracji i przyzwoitości pochodzi od putinowskiej Rosji - podkreślił polski minister, odnosząc się do piątkowej wypowiedzi wiceprezydenta USA J.D. Vance'a na temat zagrożeń dla Europy.

Dodał, że telefon prezydenta Donalda Trumpa do Władimira Putina był błędem, ponieważ działa on na korzyść Kremla i osłabia morale na Ukrainie.

Zdaniem Sikorskiego, Europa "korzystała z dywidendy pokoju zbyt długo" i dlatego mamy do czynienia z kryzysem.



Od tego, w jaki sposób zakończy się wojna w Ukrainie, zależy wiarygodność USA, nie tylko administracji Donalda Trumpa - oświadczył szef polskiego MSZ.

Jeśli Putinowi uda się podporządkować Ukrainę, będzie to sygnał dla Chin, że może odzyskiwać to, co uważa za zbuntowaną prowincję. To miałoby bezpośrednie konsekwencje dla strategii USA i systemu sojuszy i - możliwe - dla przyszłości Tajwanu - przekazał Sikorski, pytany o to, co powiedziałby Trumpowi.

O to samo została zapytana szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock, która przyznała, że Trump powinien słuchać Polski i nie powtarzać błędu Niemiec, które nie słuchały wystarczająco dokładnie ostrzeżeń Warszawy na temat gazociągu Nord Stream 2.



Sikorski odniósł się także do gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zaznaczył, że "Ukraina już ma gwarancje (bezpieczeństwa), które okazały się puste". Przypomniał, że w zamian za nie Kijów pozbył się arsenału jądrowego. Zaznaczył, że w stosunkach międzynarodowych "nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż pusta gwarancja". Jeśli chcemy dawać gwarancje, musimy podchodzić do tego poważnie - dodał.