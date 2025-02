11:03

Pekin zaapelował do NATO o przyjęcie "racjonalnego i pragmatycznego" podejścia do kwestii zagranicznych oraz opartego na obiektywnych przesłankach zrozumienia interesów Chin.

Minister spraw zagranicznych ChRL Wang Yi przekazał, że Pekin będzie kontynuował pracę ze wszystkimi zaangażowanymi stronami, w celu politycznego rozwiązania kwestii wojny w Ukrainie.

10:58

Na marginesie szczytu Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu NBC News, w którym stwierdził, że głównym celem Władimira Putina jest zawarcie tymczasowego porozumienia tylko po to, by odzyskać siły do ponownego uderzenia.

To jest to, czego on naprawdę chce. Chce zrobić sobie przerwę, przygotować się, przeszkolić, odzyskać siły po zniesieniu niektórych sankcji - mówił prezydent.

Zełenski dodał, że Ukrainie bez amerykańskiego wsparcia przetrwać będzie niezwykle trudno.

Nie chcę myśleć, że nie będziemy strategicznymi partnerami - stwierdził w kontekście walki z Rosją Zełenski.

10:40

Wystąpienie ma Wołodymyr Zełenski, który wygłasza serię apeli do światowych przywódców. Jego słowa kierowane są przede wszystkim do liderów Europy.

Ukraiński prezydent mówi, że posiada dane wywiadowcze, świadczące o tym, iż w lecie tego roku Rosja planuje wysłać żołnierzy na Białoruś.

Czy wasze wojska są gotowe, w przypadku, gdy Rosja rozpocznie operację pod fałszywą flagą? - pyta Zełenski, apelując do Europejczyków o wzięcie własnego losu w swoje ręce. Powinna zostać stworzona armia europejska - stwierdził, dodając, że wszelka broń powinna być także produkowana na kontynencie.

10:20

"Niemcy są do tego gotowe" - powiedział Scholz w wystąpieniu, odnosząc się do możliwości przekroczenia progu 2 proc. PKB jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia. Stawką są pokój i bezpieczeństwo Europy, dlatego Europa musi działać - podkreślił kanclerz Niemiec.

Olaf Scholz zapewnił, że Niemcy będą wspierały Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne. Aby uzyskać w przyszłości odpowiednie środki, konieczne jest poluzowanie dyscypliny budżetowej, zaznaczył.