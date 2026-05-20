Kolejna noc, kolejne ataki ukraińskich dronów na kluczowe obiekty wspierające rosyjską machinę wojenną. Tym razem wojska Kijowa obrały za cel zakłady chemiczne w Kraju Stawropolskim i rafinerię ropy naftowej w obwodzie niżnonowogrodzkim, jeden z największych tego typu zakładów w Rosji. Wojna w Ukrainie. Drony Kijowa zaatakowały zakłady chemiczne i rafinerię ropy naftowej

Pożar na terenie rafinerii ropy naftowej w Kstowie / @Exilenova_plus (X) /

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

W nocy z wtorku na środę ukraińskie drony zaatakowały strefę przemysłową w mieście Niewinnomysk - informuje gubernator Kraju Stawropolskiego Władimir Władimirow. "Według wstępnych informacji, nie ma ofiar ani zniszczeń. Dziękujemy obrońcom naszego nieba" - napisał na Telegramie.

Władimir Władimirow najwidoczniej nie ma pełnej wiedzy o tym, co dzieje się u niego w regionie, bo w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia przedstawiające pożar w strefie przemysłowej. Telegramowy kanał "ASTRA" ustalił, że ogień pojawił się na terenie zakładów chemicznych Azot.

Telegram

Zakład należy do firmy EuroChem i - według agencji Reutera - w latach 2022-2024 dostarczał surowce do produkcji materiałów wybuchowych, które następnie były wykorzystywane w pociskach artyleryjskich.

Od początku pełnoskalowej wojny Ukraińcy atakowali zakład już siedmiokrotnie. Ostatnie uderzenie miało miejsce wcześniej w maju tego roku.

Pożar w rafinerii ropy naftowej

To jednak nie wszystko, bowiem ukraińskie drony spadły również na miasto Kstowo w obwodzie niżnonowogrodzkim. Telegramowa "ASTRA" informuje, że celem ataku była należąca do przedsiębiorstwa Łukoil rafineria ropy naftowej. Na nagraniach widać bezzałogowce przelatujące w pobliżu budynków mieszkalnych.

Telegram

Na terenie zakładu wybuchł pożar. Na podstawie analizy zdęć i nagrań można wnioskować, że zapaliła się główna jednostka rafinacji ropy naftowej.

Telegram

Rafineria ropy naftowej w Kstowie to jeden z największych tego typu zakładów w całej Rosji, dostarczający paliwo do Moskwy i obwodu moskiewskiego. Zakład ma zdolność produkcyjną około 5 milionów ton benzyny silnikowej, ponad 5 milionów ton oleju napędowego, ponad 2 miliony ton oleju opałowego i około 0,5 miliona ton asfaltu drogowego.

Rosyjski resort obrony poinformował, że w nocy z wtorku na środę zneutralizowano 273 ukraińskich dronów nad różnymi obwodami, a także anektowanym Krymem, Morzem Azowskim i Morzem Czarnym.