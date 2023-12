11:24

"Dziś miliony Ukraińców obudziły głośne eksplozje. Chciałbym, żeby te odgłosy wybuchów na Ukrainie było słychać na całym świecie. We wszystkich głównych stolicach, siedzibach i parlamentach, w których obecnie toczy się debata nad dalszym wsparciem dla Ukrainy. We wszystkich redakcjach, które piszą o 'zmęczeniu' (wojną na Ukrainie) lub rzekomej gotowości Rosji do 'negocjacji' (pokojowych)" - napisał szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba na platformie X.

"Te dźwięki są tym, co Rosja naprawdę ma do powiedzenia. Naszą jedyną zbiorową reakcją może i musi być ciągła, solidna i długoterminowa pomoc wojskowa i finansowa dla Ukrainy. Tylko większa siła ognia może uciszyć rosyjski terror" - podkreślił minister.