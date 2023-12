"Wszystko wskazuje na to, że rosyjska rakieta wtargnęła w polską przestrzeń powietrzną" - powiedział na konferencji prasowej po spotkaniu Biura Bezpieczeństwa Narodowego Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła. Wojskowy poinformował, że rakieta później opuściła terytorium Polski. "Mamy na to potwierdzenie radarowe narodowe i sojusznicze" - dodał.

W godzinach porannych od strony Ukrainy na terytorium Polski wleciał niezidentyfikowany obiekt. W związku z tym incydentem, prezydent na godz. 13:00 zwołał pilne spotkanie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Oprócz Andrzeja Dudy, w spotkaniu wzięli udział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szefowie Sztabu Generalnego i Dowództwa Operacyjnego - gen. Wiesław Kukuła i gen. Maciej Klisz.

Po spotkaniu minister obrony narodowej poinformował, że dzisiaj w godzinach porannych polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez obiekt, który został wykryty przez nasze systemy.

Chcę zapewnić - po pierwsze - o dobrej koordynacji i współpracy. Wszystkie działania (...) zostały podjęte zgodnie z algorytmem postępowania, czyli zgodnie z tym schematem postępowania w takich sytuacjach - zapewnił szef MON, dodając, że zadziały i systemy polskie, i sojusznicze.

Wszystkie elementy związane z bezpieczeństwem Polski, z działaniem Wojska Polskiego oraz cywilną kontrolą nad armią i wymianą informacji (...) zadziałały jak najlepiej - podkreślił.

Po Władysławie Kosiniaku-Kamyszu głos zabrał gen. Wiesław Kukuła, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Poinformował on, że ustalenia wskazują, iż to rosyjska rakieta wtargnęła w polską przestrzeń powietrzną, a następnie ją opuściła. Mamy na to potwierdzenie radarowe narodowe i sojusznicze - podkreślił.

Z drugiej strony to jest tylko technika, podchodzimy do niej z pewnym dystansem, dlatego postanowiliśmy (zweryfikować) to również na ziemi. Skierowaliśmy grupy, które mają zweryfikować stwierdzony tor lotu pocisku, czy aby nie doszło do jakiejś pomyłki od strony technicznej - stwierdził.

Gen. Wiesław Kukuła powiedział, że to była trudna noc dla Ukrainy. Połączony atak saturacyjny, mający na celu przeciążyć ich obronę przeciwlotniczą z wykorzystaniem dronów uderzeniowych, z którym Ukraina sobie relatywnie poradziła, i następujące po nim uderzenie rakietowe, głównie z lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej - wyjaśnił.

Śledziliśmy tory lotów większości tych rakiet, mieliśmy informacje co do zakresu i kierunków ich przemieszczania - zapewnił. W tym wypadku jedna z tych rakiet - tak jak wspomniałem - przekroczyła granicę Polski, a później ją opuściła - dodał.

