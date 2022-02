Trzeci dzień ataku Rosji na Ukrainę. Zacięte walki odbywają się w Kijowie, a także wielu innych miejscach w kraju. Władze stolicy mówią, że sytuacja jest pod kontrolą. „Nie składamy broni; będziemy bronić naszego kraju” – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Najnowsze informacje, zdjęcia, filmy i komentarze związane z rosyjską inwazją na Ukrainę zbieramy w naszej relacji na żywo!

Kijów, Ukraina / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Najważniejsze informacje w skrócie:

14:04

Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał o sytuacji wokół Ukrainy z prezydentami Mołdawii i Gruzji - Maią Sandu i Salome Zura-biszwili.

Rzecznik francuskiej armii potwierdził, że na Ukrainę zostanie wysłany sprzęt wojskowy służący do obrony, ale rozważane są też transporty broni ofensywnej.

14:00

Cytat Drogi Rządzie Federalny, jak długo jeszcze będziecie bezczynnie patrzeć, jak my, Ukraińcy, jesteśmy mordowani przez rosyjskie siły powietrzne i rakiety, a miasta bombardowane? - napisał na Twitterze ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk.

Dyplomata wezwał Niemcy do wysłania rakiet przeciwlotniczych na Ukrainę.

13:57

Kolejne kraje zamykają przestrzeń powietrzną dla rosyjskich przewoźników.

Taką decyzję podjęły właśnie kraje bałtyckie - Łotwa, Litwa i Estonia - podaje agencja Reutera.

13:53

Efekt ostrzału artyleryjskiego na terytorium Ukrainy:

13:49

Chcemy pomóc naszym ukraińskim przyjaciołom i ułatwić im odnalezienie się po przyjeździe do Warszawy, dlatego zdecydowałem się wprowadzić dla nich nieodpłatne przejazdy komunikacją miejską - poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

13:42

Położona w obwodzie charkowskim na Ukrainie rafineria szebelińska wstrzymała swoją pracę z powodu ryzyka działań wojennych - poinformowała w sobotę firma Naftogaz. Personel zakładów został ewakuowany - dodano.

13:36

Cytat Przyjechałem do Berlina, by wstrząsnąć sumieniem Niemiec, by zdecydowali się w końcu na rzeczywiście miażdżące sankcje, które wpłyną na decyzje Kremla - podkreślił w sobotę w Berlinie premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że ze stolicy Niemiec do Moskwy musi popłynąć jasny przekaz.

13:30

Premier Ukrainy Denys Szmyhal podziękował Polsce za wsparcie w kwestii nakładania sankcji na Rosję i życzył powodzenia premierowi Mateuszowi Morawieckiemu przed rozmowami z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

13:23

Rosyjscy internauci informują w sobotę o problemach w działaniu serwisów społecznościowych Facebook, Twitter i Instagram. Zakłócenia w ich pracy wystąpiły po tym, jak regulator mediów, urząd Roskomnadzor rozpoczął "częściowe ograniczanie" dostępu do Facebooka.

13:16

Nexta opublikowała mapkę z oznaczeniem państw, które zamknęły dla Rosji swoją przestrzeń powietrzną:

13:12

Władze Kijowa wydłużają obowiązywanie godziny policyjnej - od soboty obowiązuje od 17 do 8 rano. Takie rozporządzenie obowiązuje na razie do 18 marca - podano.

13:07

Jak podaje Reuters, Rosja zamknęła przestrzeń powietrzną dla Polski, Bułgarii i Czech.

13:03

Zatrzymanie sabotażystów w Charkowie i Nikopolu - informuje portal Nexta.

12:56

Nie jest prawdą, by Węgry blokowały porozumienie w sprawie odłączenia Rosji od międzynarodowego systemu bankowego SWIFT - oświadczył w sobotę szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto na Facebooku.

12:49

Portal Nexta opublikował nagranie z zatrzymaniem "kolejnej grupy sabotażystów" w Zaporożu:

12:40

Obiecane przez rząd niemiecki 5000 hełmów zostało w sobotę przekazane ukraińskiemu wojsku - poinformowała w sobotę agencja dpa.

12:37

Węgry nie będą blokować odcinania Rosji od systemu międzynarodowych rozliczeń finansowych SWIFT. Ogłosił to właśnie szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto.

Węgry były ostatnim krajem blokującym tę bardzo dotkliwą sankcję.

12:32

Przeciwnik zwiększa liczbę wojsk na granicy kraju w obwodzie kijowskim - poinformował Ołeksij Kułeba, szef władz obwodu. Rano w szpitalach w regionie było 71 rannych.

Kontrolujemy sytuację - zapewnił Kułeba na swojej stronie na Facebooku.

Kijów, Ukraina / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

12:25

Cytat Rosyjskie siły kontynuowały postęp na drodze do Kijowa, a większa część ich sił jest teraz 30 km od centrum miasta. Rosja nie przejęła jeszcze kontroli nad przestrzenią powietrzną Ukrainy, co znacząco zmniejsza skuteczność rosyjskiego lotnictwa - napisano w komunikacie brytyjskiego ministerstwa obrony na temat sytuacji na froncie.

12:21

Rozpowszechniane obecnie informacje o desancie sił Federacji Rosyjskiej w okolicach Brodów nie są prawdziwe - przekazano w komunikacie lwowskiego oddziału SBU, cytowanym przez agencję Interfax-Ukraina. Wezwano również mieszkańców do zachowania spokoju.

12:15

Wołodymyr Zełenski podkreśla: kluczowe miasta wokół Kijowa są pod naszą kontrolą

Jak powiedział reporter RMF FM Paweł Balinowski, Zełenski przekonywał, że ukraińskiej armii udało się pokrzyżować zamiary Rosji. Chcieli tu umieścić swoje marionetki, tak jak w Doniecku. Złamaliśmy ich plan - przekonywał ukraiński prezydent.

12:09

Cytat Pod Lublinem w poniedziałek ruszy duży hub do transportu pomocy humanitarnej na Ukrainę - zapowiedział szef KPRM Michał Dworczyk.

W pierwszej kolejności pomoc humanitarna z Polski trafi do obwodu lwowskiego, gdzie wielu Ukraińców z innych części kraju uciekło przed działaniami wojennymi.

12:03

Przez najbliższe cztery tygodnie obywatele Ukrainy będą mogli bezpłatnie korzystać z przejazdów pociągami PKP InterCity - poinformował w sobotę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

11:53

Niezależny białoruski portal opublikował filmik, na którym - jak informuje - widać akcję ukraińskiej obrony terytorialnej wobec rosyjskich żołnierzy:

11:49

Kolejka samochodów do granicy Ukrainy z Polską:

11:42

Skutecznie odpieramy ataki Rosjan - powiedział w wygłoszonym oświadczeniu w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapewnił, że kluczowe miasta wokół Kijowa są pod kontrolą rządu.

Cytat Wytrwaliśmy i odparliśmy ataki wroga. Walki trwają. W wielu miastach i regionach naszego państwa. Ale wiemy, co chronimy - kraj, ziemię, przyszłość dzieci. To nasza armia kontroluje Kijów i kluczowe miasta wokół stolicy - powiedział Zełenski.

11:34

Od początku wojny na Ukrainie do Polski wjechało z tego kraju 100 tys. osób, ruch uchodźców rośnie - poinformowała PAP w sobotę rzecznik Straży Granicznej por. Anna Michalska.

11:29

Ukraina zaapelowała do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o pomoc przy wywiezieniu ciał rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli podczas inwazji Rosji na ten kraj - poinformowała w sobotę wicepremier Ukrainy ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych Iryna Wereszczuk.

11:25

Rosjanie tymczasowo okupują Stanicę Ługańską, Krymskie i Markiwkę - poinformował szef ługańskich władz obwodowych w sobotę. (PAP)

11:21

Rosjanie prawdopodobnie mają problemy z zaopatrzeniem:

11:17

Odcięcie Rosjan od międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT osłabiłoby rosyjską gospodarkę nawet o jedną czwartą - tak szacują ekonomiści.

Unia Europejska jest coraz bliżej podjęcia tej decyzji. Cypr ogłosił właśnie, że przestaje ją blokować. Przychylają się do tego Niemcy. Jedynym blokującym to kraje pozostają Węgry.

11:14

Państwowy regulator mediów i Internetu w Rosji, urząd Roskomnadzor, zażądał od mediów niezależnych usuwania materiałów o inwazji na Ukrainę, które wykorzystywały inne źródła niż oficjalne rosyjskie. Roskomnadzor nalega na nieużywanie słowa "wojna".

11:11

Czeski rząd zatwierdził w sobotę wysłanie do Ukrainy broni i amunicji wartej 188 mln koron (ok. 7,6 mln euro), która ma pomóc w obronie przed rosyjską inwazją - poinformowało czeskie ministerstwo obrony narodowej.

11:07

Cypr nie będzie blokował decyzji o wykluczeniu Rosji z systemu SWIFT - poinformował przed chwilą Dymitro Kuleba, szef Ukraińskiego MSZtu.

11:04

Sprzeczne informacje w sprawie rosyjskiego desantu na Zachodzie Ukrainy. Lokalne władze podały, że w okolicach miejscowości Brody wylądowały 3 śmigłowce z rosyjskimi żołnierzami. Teraz służba bezpieczeństwa Ukrainy dementuje te doniesienia.

10:58

Wróg znajduje się na ulicach Sum. Obrona terytorialna walczy na ulicach, mieszkańcy muszą pozostać w domach. Koniecznie zaciągnijcie zasłony i trzymajcie się z dala od okien - ostrzegła lokalna administracja cywilno-wojskowa na Facebooku.

10:55

Rosjanie imitują walki powietrzne nad elektrownią w Czarnobylu - to prowokacja, by obwinić Ukrainę - podała rządowa agencja, która odpowiada za Czarnobylską Strefę Wykluczenia.

Cytat Ukraina nie prowadzi działań bojowych w rejonie elektrowni w Czarnobylu - poinformowała agencja, na którą powołuje się Interfax-Ukraina.

10:50

Dzisiaj rozpoczną się ćwiczenia polskiego pociągu sanitarnego dla poszkodowanych z Ukrainy - ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.

To rozwiązanie stworzone od zera, do tej pory nie było wykorzystywane w Polsce. Jedna z nowości to sala operacyjna zorganizowana w wagonie rowerowym. Wszystkie procedury mają być przećwiczone z udziałem obsługi pociągu sanitarnego.

10:46

Ambasador Niderlandów na Ukrainie Jennes de Mol wraz ze swoim personelem przeniesie się do Jarosławia w Polsce - poinformowało w sobotę rano holenderskie MSZ. Ambasada wcześniej została przeniesiona z Kijowa do Lwowa.

10:41

Mamy kolejne informacje z Kijowa, w którym jest specjalny wysłannik RMF FM Mateusz Chłystun:

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Okolice Białej Cerkwi, okolice Kijowa:

10:38

Rosyjskie grupy dywersyjne próbują lądować w lewobrzeżnej części Kijowa - poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. W związku z tym wojsko, które kontroluje wszystkie przeprawy przez Dniepr, otworzy ogień do każdego, kto będzie próbował przedostać się na prawy brzeg - ostrzegł.

10:34

W sobotę, ok. godz. 9 rano (godz. 8 w Polsce) w położonych na zachodzie Ukrainy Brodach pojawił się rosyjski desant. Oddział przybył trzema śmigłowcami i liczył ok. 60 osób - poinformował mer Lwowa Andrij Sadowy. Siły ukraińskie odparły atak.

10:29

W Melitopolu w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy nadal trwają walki z wojskami rosyjskimi, nad budynkami administracji wiszą flagi Rosji - podała w sobotę agencja Interfax-Ukraina. Rosja twierdzi, że zajęła Melitopol.

10:20

Na Ukrainę przybyło uzbrojenie przeciwpancerne, środki obrony przeciwlotniczej, amunicja, paliwo i wiele rodzajów broni i amunicji - poinformował w sobotę ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.

10:17

Na Twitterze opublikowano nagranie - jak napisano - z wewnątrz mieszkania w bloku trafionym rosyjskim pociskiem:

10:07

Metro w Kijowie przestało przewozić pasażerów i będzie obecnie funkcjonować jako schron - poinformował w sobotę mer stolicy Witalij Kliczko.

09:59

Jak informuje reporter RMF FM Paweł Balinowski, walki toczą się obecnie między innymi w mieście Sumy, w Charkowie.

W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej informacji o rosyjskich żołnierzach szukających paliwa do unieruchomionych pojazdów, a także jedzenia. Może to oznaczać, że rosyjska armia atakująca Ukrainę ma problemy z zaopatrzeniem.

Zniszczenia po ostrzale w Kijowie, 26 lutego 2022 r. / DSNS / PAP

09:55

Ukraiński minister zdrowia Wiktor Laszko poinformował w sobotę, że w wyniku inwazji wojsk rosyjskich zginęło 198 osób, w tym troje dzieci. Rannych jest 1115 osób, w tym 33 dzieci. Minister zapewnił, że system ochrony zdrowia nadal działa.

09:52

Ukraińska ambasada w Moskwie jest ewakuowana na Łotwę. Takie informacje przekazał właśnie rzecznik łotewskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

09:49

Most w rejonie wsi Stojanka 5 km na zachód od Kijowa został wysadzony, przejazd w kierunku Żytomierza jest niemożliwy - podał Interfax-Ukraina, powołując się na deputowanego Ołeksija Honczarenkę.

09:40

Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z rep. Rosji. To jedyna słuszna decyzja - napisał na Twitterze Cezary Kulesza, prezes PZNP.

09:37

Pojechaliśmy na manewry, trafiliśmy tutaj - sztab ukraińskiej armii publikuje zeznania schwytanych rosyjskich żołnierzy, którzy mówią, jak trafili na Ukrainę. Niektórzy twierdzą, że "nie wiedzieli", że jadą na wojnę, inni, że przyjechali z terytorium Białorusi.

09:34

Zniszczona rosyjska kolumna pod Charkowem:

09:30

Szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadu (BND), Bruno Kahl, został zaskoczony atakiem Rosji podczas swojego pobytu na Ukrainie i z dużym trudem udało mu się wrócić na terytorium UE - piszą w sobotę niemieckie media.

09:23

Burmistrz Czernihowa - 300-tysięcznego miasta na północy Ukrainy, oddalonego o około 80 km od granicy z Białorusią - wezwał w sobotę w nagraniu wideo mieszkańców, by przygotowali się do walk ulicznych z Rosjanami.

09:20

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał w sobotę na Twitterze, że w rozmowie z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem zaapelował, by "zakończyć wieloletnią dyskusję i podjąć decyzję o członkostwie Ukrainy w UE".

09:13

27 państw, w tym Wielka Brytania, inne kraje europejskie i USA, zgodziło się przekazać Ukrainie więcej broni, środków medycznych i innej pomocy wojskowej, aby wspomóc ją w walce z rosyjską inwazją - podała w sobotę rano stacja Sky News.

09:00

W ciągu trwającej od dwóch dni inwazji na Ukrainę Rosja straciła ponad sto czołgów, 14 samolotów, 8 helikopterów - podała na Facebooku wiceminister obrony Ukrainy Anna Malar. Według wiceminister zginęło dotychczas 3 tys. rosyjskich żołnierzy.

08:55

Do Polski z Ukrainy w piątek wjechało ponad 47 tysięcy osób - przekazała w sobotę Straż Graniczna. Poinformowano, że na wszystkich polsko-ukraińskich przejściach granicznych prowadzona jest odprawa w ruchu pieszym.

08:50

Podczas porannego ostrzału Rosjan pocisk trafił w wielopiętrowy budynek mieszkalny na Prospekcie Łobanowskiego - przekazała agencja Interfax-Ukraina.

Piszemy o tym: Zacięte walki w Kijowe. Rosyjski pocisk trafił w blok mieszkalny

08:45

Nie składamy broni, będziemy bronić naszego kraju - powiedział w nagraniu opublikowanym rano prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Dowiedz się więcej: Najnowsze nagranie Wołodymyra Zełenskiego: Nie złożymy broni

08:40

Przez całą noc w Kijowie słychać było strzały i eksplozje. Siły zbrojne Ukrainy poinformowały o zestrzeleniu rosyjskiego samolotu transportowego Ił-76, a także śmigłowca i samolotu szturmowego Su-25. Media przekazują również, że Ukraina odparła rosyjski atak na Aleję Zwycięstwa w Kijowie.

08:39

