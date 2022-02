Media informują o ciężkim ostrzale w Kijowie. Przez całą noc słychać było strzały i eksplozje. Siły zbrojne Ukrainy poinformowały o zestrzeleniu rosyjskiego samolotu transportowego Ił-76, a także śmigłowca i samolotu szturmowego Su-25. Media przekazują również, że Ukraina odparła rosyjski atak na Aleję Zwycięstwa w Kijowie. Prezydent Zełenski ma osobiście kierować obroną stolicy. "Nie składamy broni" - oświadczył polityk. Najnowsze informacje, zdjęcia, filmy i komentarze związane z rosyjską inwazją na Ukrainę zbieramy w naszej relacji na żywo!

08:04

Deputowany rosyjskiej Dumy Państwowej (niższej izby parlamentu Rosji) Michaił Matwiejew oświadczył, że głosując za uznaniem niepodległości Donbasu "głosował za tym, by nie bombardowano Donbasu", a nie za bombardowaniem Kijowa. Wezwał też do przerwania wojny.

Matwiejew jest drugim rosyjskim parlamentarzystą, który wystąpił przeciwko wojnie. Jako pierwszy uczynił to jego kolega partyjny Oleg Smolin w piątek wieczorem.

07:57

Podczas porannego ostrzału Rosjan w Kijowie pocisk trafił w wielopiętrowy budynek mieszkalny na Prospekcie Łobanowskiego - podała agencja Interfax-Ukraina.

07:46

Elektrownię wodną w Kijowie kontrolują siły ukraińskie - poinformowała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na ministerstwo energetyki. Wcześniej omyłkowo podano informację o zajęciu jej przez Rosjan.

07:34

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak zapewnił w sobotę, że nocne ataki sił rosyjskich w Kijowie i innych miastach zostały odparte. Według niego Rosja straciła dotąd 3500 żołnierzy, a siły ukraińskie wzięły 200 jeńców.

Podolak zapewnił, że celem wojsk rosyjskich było "złamanie tej nocy obrony" Kijowa, przy użyciu desantu, a następnie wjazd sił pancernych i że "wszystkie ataki zostały absolutnie profesjonalnie odparte" przez siły ukraińskie.

07:26

Siły rosyjskie przejęły kontrolę nad elektrownią wodną w Kijowie - poinformowała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na ministerstwo energetyki.

"Elektrownia wodna obecnie nie działa, personel jest w schronach" - podano.

07:22

Walki o Wasylków dobiegają końca - poinformowała rano w sobotę mer miasta Natalia Bałasynowicz. Według Bałasynowicz miasto pozostaje pod kontrolą sił ukraińskich.

07:19

W krótkim, 40-sekudnowym filmie nagranym na tle charakterystycznego kijowskiego - domu z chimerami - jednej z prezydenckich rezydencji - Zełeński mówił o fałszywych informacjach, wedle których został on ewakuowany z Kijowa, a ukraińska armia zaczęła się wycofywać i poddawać.

Cytat Jestem tu, nie składamy żadnej broni, będziemy bronić naszej ojczyzny. To nasza prawda, nasza ziemia nasz kraj i nasze dzieci i wszystkiego tego będziemy bronić - powiedział Zełeński, kończąc, jak zawsze słowami - chwała Ukrainie - powiedział prezydent.

07:11

Jak poinformował reporter RMF FM Paweł Balinowski, według świadków niedaleko dzielnicy rządowej słychać strzały. Przez całą noc punktowo toczyły się walki, według ukraińskiej armii agresorzy zostali odparci. Przed chwilą poinformowano o odparciu ataki na lotnisko w Wasylkowie, 50 km na południe od Kijowa.

06:53

Kijów jest pod 100-procentową kontrolą ukraińską - napisała o godzinie 6:25 była rzeczniczka Zełenskiego.

06:48

Wiceminister obrony Ukrainy poinformowała przed godziną 7, ile do tej pory zniszczono sprzętu rosyjskiego i zabito żołnierzy armii Rosji:

samoloty -14,

helikoptery - 8,

czołgi - 102,

maszyny pancerne - 536,

działa - 15,

samochody - 17,

żołnierze - 3000.

06:37

W co najmniej sześciu miastach na Ukrainie - na zachodzie, w centrum i na południu - ogłoszono rankiem w sobotę alarm przeciwlotniczy - poinformował w sobotę rano portal Ukraińska Prawda, powołując się na państwową służbę łączności specjalnej.

Syreny rozległy się w sobotę rano najpierw w, czyli dwóch miastach Wołynia. Potem alarm przeciwlotniczy ogłoszono we Lwowie. Około godz. 6.30 czasu lokalnego (godz. 5.30 czasu polskiego) słychać było syreny w Czerkasach i Humaniu na Ukrainie naddnieprzańskiej. Dziesięć minut później - w Chersoniu na południu kraju.

06:33

Czerwona linia metra nie będzie dziś działać z powodu walk na Alei Zwycięstwa - informuje NEXTA.

06:30

Rozpoczęły się zacięte walki z wojskami rosyjskimi na ulicach Kijowa. Według AFP koncentrują się one w rejonie Alei Zwycięstwa, jednej z głównych arterii miasta. Reuters informuje o strzelaninie w pobliżu dzielnicy rządowej. Wezwano ludność do udania się do schronów - poinformowała Associated Press.

06:20

Trwają ciężkie walki w Wasylkowie na południe od Kijowa. Rosyjskie wojska próbują przejąć kontrolę nad lotniskiem wojskowym. W zaciętych walkach zginęli i zostali ranni ukraińscy żołnierze - poinformowała lokalne media burmistrz miasta Natalya Bałasynowycz.

06:14

Koniec alarmu przeciwlotniczego w zachodniej Ukrainie. Syreny wyły między innymi w Łucku i Lwowie.

06:00

Administracja Bidena zwróci się do Kongresu o 6,4 mld dol. na odpowiedź na rosyjską inwazję Ukrainy. Fundusze mają być przeznaczone na pomoc wojskową i humanitarną dla regionu - informuje Associated Press powołując się na poinformowane źródła.

05:36

Kijów o świcie. Pożar na terenie zoo, gdzie w nocy toczyły się walki.

05:30

Syreny zawyły we Lwowie. Alarm przeciwlotniczy trwał kilka minut - informuje nasz wysłannik we Lwowie.

05:23

NEXTA informuje, że w Charkowie słychać odgłosy wystrzału z kilku wyrzutni rakiet. Odnotowano serię eksplozji.

05:22

Według doniesień medialnych prezydent USA Joe Biden jest gotowy udzielić Ukrainie natychmiastowej pomocy wojskowej.

05:20

Alarm przeciwlotniczy również w miejscowości Równe - informuje NEXTA.

05:19

101. brygada zniszczyła konwój dwóch samochodów, dwóch ciężarówek i czołgu w okolicach stacji metra Brestejska w Kijowie.

05:05

Media informują, że w Łucku słychać alarm przeciwlotniczy.

05:04

NEXTA pokazuje, jak wygląda ukraińska obrona przeciwlotnicza w Odessie.

05:01

Dwóch sabotażystów zostało schwytanych w Koblewie - poinformował szef rady odeskiej obwodowej administracji państwowej Sergiej Bratczuk.

04:49

Media donoszą, że prezydent Zełenski kieruje osobiście obroną Kijowa. Jest w stolicy i nie zamierza wyjeżdżać.

04:48

W Winnicy włączone zostały syreny alarmowe.

04:47

NEXTA: Okupanci zajęli autostradę Kipty-Bachevsk w okolicach miejscowości Sumy. Nie pozwalają cywilom zjechać z drogi.

04:36

NetBlocks informuje o poważnych zakłóceniach w łączności sieciowej firmy GigaTrans. Jest to główny dostawca internetu na Ukrainie.

04:19

W Charkowie ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

04:18

Burmistrz miasta Wasylków Natalia Balasinovich poinformowała, że rosyjska operacja desantowa trwa, mimo zestrzelonego wcześniej IŁ-76.

"Wielu spadochroniarzy wylądowało na polach w całej okolicy, którzy teraz ciężko walczą z naszą 40. Brygadą" - powiedziała.

03:50

Agencja AFP informuje, że Ukraina odparła rosyjski atak na główną aleję Kijowa - Aleję Zwycięstwa.

03:42

Nagranie z jednego ze schronów w Kijowie.

03:27

Strzały słychać także w Nowej Kachowce na południu Ukrainy.

03:22

Rosjanie zaatakowali jednostkę wojskową w Kijowie przy Alei Zwycięstwa. "Atak został odparty" - donoszą Ukraińskie Siły Zbrojne.

03:18

Około 150 śmigłowców transportowych i wojsk lądowych znajduje się około 32 km od granicy białorusko-ukraińskiej, na południu Białorusi - wynika ze zdjęć satelitarnych Maxara, opublikowanych przez Reuters.

03:16

Washington Post informuje, że USA przygotowały się do ewakuacji Wołodymyra Zełenskiego, aby uniknąć jego schwytania lub zabicia przez siły rosyjskie. Ukraiński prezydent jednak jak dotąd odmawiał opuszczenia kraju.

03:12

Most na Alei Zwycięstwa w Kijowie został wysadzony w powietrze w pobliżu metra Berestiiska. Jak informuje NEXTA, rosyjskie wojska zmierzają w kierunku Szulawki.

03:11

Sprzęt wojskowy jedzie z Białorusi na Ukrainę - informuje NEXTA.

03:08

W kijowskim schronie podczas bombardowania przyszło na świat dziecko - podała w piątek ukraińska aktywistka, była posłanka Hanna Hopko. Zapewniła, że matka dziecka jest szczęśliwa po ciężkim porodzie.

03:07

Pojawiają się doniesienia o pożarze w Charkowskiej Fabryce Traktorów lub okolicznych budynkach.

03:02

02:51

Kazachstan odrzucił prośbę Rosji o przyłączenie swoich wojsk do ofensywy na Ukrainie - donosi NBC. Jeden z najbliższych sojuszników Rosji i jej sąsiad z południa zaznaczył też, że nie uznaje stworzonych przez Rosję republik separatystycznych.

02:43

Dwa kraje Ameryki Łacińskiej, w których rządy sprawuje lewica - Meksyk i Argentyna - przyłączyły się do grona tych państw regionu, które potępiły rosyjską agresję na Ukrainę, wzywając prezydenta Putina do zaprzestania działań zbrojnych przeciwko temu krajowi.

02:36

Kijów Independent podaje, że ok. 60 dywersantów zostało zabitych w Kijowie w piątek.

02:33

NEXTA podaje - powołując się na Państwową Służbę Łączności Specjalnej - że rosyjski Ił-76 został zestrzelony w pobliżu Białej Cerkwi.

02:25

Noc w Kijowie jest ciężka.

02:24

Walka w pobliżu kijowskiego zoo.

02:23

Aleja Zwycięstwa w Kijowie.

02:21

Ukraińcy mieszkający w USA protestują przed Białym Domem - informuje nasz korespondent w USA Paweł Żuchowski.

02:17

Niespokojnie jest także w Odessie.

02:13

Kijów. Ponad 50 strzałów i wybuchów, ostrzał z karabinu maszynowego w rejonie Szulawki i zoo w ciągu ostatnich 10 minut - podaje NEXTA.

02:11

Kijów jest ostrzeliwany.

01:55

Rosyjscy dywersanci przebrani w policyjne mundury zastrzelili ukraińskich żołnierzy w punkcie kontrolnym w pobliżu Wasylkowa - podaje NEXTA powołując się na dowództwo sił zbrojnych Ukrainy. Chwilę potem nadjechała ciężarówką grupa rosyjskich wojskowych.

01:50

NEXTA informuje, że Mikołajów został obroniony. "Obrona powietrzna odparła wszystkie ataki" - napisano.

01:48

Ukraińska Prawda informuje, że do wybuchów w Kijowie dochodzi w dzielnicy Trojeszczyna. Okupanci próbują zniszczyć elektrociepłownię.

01:42

Wieża Eiffla w Paryżu została podświetlona w piątek barwami flagi ukraińskiej. Iluminacje będą działały przez 3 dni. Wzbudzają duże zainteresowanie paryżan i turystów.

Wieża Eiffla w Paryżu rozświetlona barwami flagi ukraińskiej / MOHAMMED BADRA / PAP/EPA

01:29

Na Twitterze pojawiło się kolejne wideo z - podobno dzisiejszego - wybuchu w Mikołajowie.

01:17

"Mieszkańcy Kijowa są gotowi na spotkanie z okupantami" - pisze NEXTA, publikując zdjęcia koktajli mołotowa.

01:15

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał przed chwilą z prezydentem Andrzejem Dudą. "Jestem wdzięczny Polakom za pomoc w tak trudnym czasie" - napisał.

01:13

NEXTA podaje, że w Kijowie doszło do kilku potężnych eksplozji.

01:03

Na pokładzie rosyjskiego samolotu transportowego Ił-76, który - według oświadczenia siy zbrojnych Ukrainy - został zestrzelony w pobliżu Wasylkowa, miało znajdować się około stu spadochroniarzy. Strona rosyjska na razie nie skomentowała tej informacji.

00:49

Podczas nalotu w jednym ze schronów w miejscowości Czerkasy mieszkańcy odśpiewali hymn Ukrainy.

00:47

Mer Mikołajowa Witalij Kim mówi, że noc będzie bardzo trudna dla wojska i cywilów. Jest apel do mieszkańców, żeby ukryli się w piwnicach lub schronach.

00:35

Kolumna rosyjskich wojskowych pojazdów przejeżdża przez miasto Sumy.

00:34

Władze Ukrainy zwróciły się do Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) o nadzwyczajne wsparcie finansowe w związku z inwazją Rosji - powiedziała w piątek dyrektor zarządzająca MFW Kristalina Georgiewa.

00:33

Rada Bezpieczeństwa ONZ nie przyjęła w piątek rezolucji wzywającej Moskwę do zatrzymania agresji wojskowej na Ukrainę. Rosja użyła weta - poinformował ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski. Chiny, Indie i Zjednoczone Emiraty Arabskie wstrzymały się od głosu.

00:32

Kanada nałożyła sankcje na prezydenta Rosji Władimira Putina, jego szefa gabinetu Siergieja Iwanowa i ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. Domaga się też wykluczenia Rosji z systemu SWIFT i wprowadziła nowe sankcje wobec Białorusi.

00:30

NEXTA informuje o zniszczonym moście pomiędzy Odessą a Mikołajowem.

00:25

Ukraińskie władze informuje, że ukraiński system S-300 zestrzelił rosyjski Suchoj Su-25 i helikopter.

00:16

Rozporządzenie umożliwiające do 30 kwietnia zawieszenie stacjonarnych zajęć w jednostkach systemu oświaty w powiatach przy granicy z Ukrainą opublikowano w piątek w Dzienniku Ustaw. Dotyczy ono powiatów: bieszczadzkiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, tomaszowskiego i włodawskiego i miast na prawach powiatu Chełma i Przemyśla.

00:06

Obrona powietrzna Ukrainy przekazała, że zestrzelono rosyjskiego Iliuszyna II-76, który transportował siły desantowe niedaleko Wasylkowa na południe od Kijowa.

00:01

Ta tragedia może i musi się zakończyć - powiedział brytyjski premier Boris Johnson, zwracając się bezpośrednio do Ukraińców i Rosjan. Część zamieszczonego w piątek wieczorem na Twitterze przesłania wygłosił po ukraińsku, a część po rosyjsku.

00:00