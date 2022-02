Trwają walki w całej Ukrainie. Pentagon ma informacje wskazujące na to, że Rosja rozpoczęła desant morski z udziałem tysięcy żołnierzy pod Mariupolem nad Morzem Azowskim. Od rana atakowany jest Kijów - w mieście słychać już słychać salwy artylerii. Rosyjskie siły zbrojne ostrzelały m.in. przedszkole w mieście Ochtyrka w obwodzie sumskim. Dźwięk syren obrony powietrznej rozlega się też we Lwowie. Kreml tymczasem informuje, że Rosja jest gotowa do rozmów z Kijowem. Do ukraińskiej stolicy mogłaby pojechać delegacja z ministerstw obrony i spraw zagranicznych. Warunkiem pokoju miałaby być demilitaryzacja Ukrainy - a więc nie tylko poddanie się, ale też zobowiązanie do tego, by Ukraina stała się państwem bez armii. Wieczorem Biały Dom zapowiedział sankcje przeciwko Putinowi i Ławrowowi. Najnowsze informacje, zdjęcia, filmy i komentarze związane z rosyjską inwazją na Ukrainę zbieramy w naszej relacji na żywo!

Czołg ukraiński w Kijowie / PAP/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE /

22:57

Francja wzmocni siły NATO w Estonii i Rumunii w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę i wyśle tam cztery samoloty myśliwsko-szturmowe Mirage 2000-5 oraz dwustu żołnierzy - poinformował w piątek w komunikacie Pałac Elizejski.



Żołnierze z Francji dołączą do oddziałów duńskich i brytyjskich w Estonii, a planowane rozmieszczenie taktycznej grupy NATO w Rumunii, liczącej 500 żołnierzy, zostanie przyspieszone - podał Pałac Elizejski.

22:51

Aktualne lokalizacje rosyjskich wojsk.

22:48

Nie tylko samoloty rosyjskich linii lotniczych, ale także prywatne odrzutowce rosyjskich oligarchów nie mogą korzystać z przestrzeni powietrznej oraz lotnisk Wielkiej Brytanii - ogłosił w piątek wieczorem brytyjski minister transportu Grant Shapps.

22:43

Zelensky: Ukraina i Rosja szukają porozumienia ws. miejsca do rozmów

22:38

Każdy z nas może stosować sankcje gospodarcze wobec Rosji nie kupując towarów z Rosji. Kod kreskowy towarów z Rosji zaczynają się od cyfr 460 - 469. Twoje pieniądze, Twój wybór, Twój głos w tej sprawie - napisała posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska w mediach społecznościowych.

22:33

Mieszkańcy Tbilisi domagają się rezygnacji premiera Gruzji.

22:30

22:27

Papież Franciszek zadzwonił w piątek do zwierzchnika ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego arcybiskupa Światosława Szewczuka i zapewnił, że zrobi wszystko, co w jego mocy. O telefonie papieża poinformował sekretariat arcybiskupa większego kijowsko-halickiego.



Papież pytał o sytuację w Kijowie i całej Ukrainie, przekazał arcybiskupowi Szewczukowi słowa bliskości z narodem i apostolskie błogosławieństwo dla Ukraińców; zapewnił także o modlitwie za ten kraj - podano w komunikacie. Przytoczono w nim słowa Franciszka: "Zrobię wszystko, co w mojej mocy".

22:19

80 proc. miasta Nowoajdar w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy zostało zniszczone - poinformował szef władz obwodowych Serhij Hajdaj na Facebooku.

22:12

Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken w piątkowej rozmowie z szefem ukraińskiego MSZ Dmytrem Kułebą wyraził oburzenie z powodu stosowanej przez Rosję taktyki, która prowadzi do rosnącej liczby ofiar śmiertelnych wśród cywilów na Ukrainie, w tym dzieci.

22:09

Rozmowy proponowane przez Rosję w czasie, gdy jej wojska okrążają i bombardują Kijów, nie mają szans powodzenia i zgadzamy się co do tego z naszymi ukraińskimi partnerami - powiedział w piątek rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.



"Nie trzeba być wielkim analitykiem politycznym, by wiedzieć, że oferta dyplomacji (składana) w czasie, kiedy bombardujesz, ostrzeliwujesz stolicę zamieszkaną przez 2,9 mln ludzi i kiedy twoje czołgi się do niej zbliżają, a twoje siły ją okrążają (...) to nie jest kontekst, w którym dyplomacja może odnieść sukces" - powiedział Price podczas piątkowej konferencji prasowej.



21:58

Rosyjski hokeista Aleksander Owieczkin, gwiazda drużyny Washington Capitals, zaapelował o zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej podczas spotkania z dziennikarzami w Filadelfii, dzień przed meczem ligi NHL z miejscowymi Flyers.

"Proszę, nigdy więcej wojny. Nie ma znaczenia, kto jest na wojnie - Rosja, Ukraina, inne kraje. Musimy żyć w pokoju" - powiedział Owieczkin.

21:55

21:44

Siły rosyjskie zostały powstrzymane w pobliżu miasta Konotop w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy.

Doznały wieczorem ciężkich strat - poinformowały ukraińskie władze wojskowe.

21:42

Celem rosyjskich ataków mogą być ukraińskie gazociągi, to może spowodować wstrzymanie tranzytu surowca do Europy - ostrzegło ukraińskie ministerstwo spraw wewnętrznych.

Resort zaapelował do mieszkańców kraju o informowanie o osobach mówiących z rosyjskim akcentem, które pojawiły się w ich regionie. Ukraińskie służby prowadzą działania, by wykryć grupy dywersyjne w kraju.

Jedne z najpoważniejszych walk trwają obecnie w obwodzie kijowskim. Miasto Iwanków w obwodzie kijowskim jest ostrzeliwane, w tym z systemów rakietowych Grad.

21:23

Część operatorów komórkowych obniżyło ceny połączeń z Polski na Ukrainę i oferują darmowe pakiety, aby zapewnić ukraińskim emigrantom kontakt z bliskimi.

Niektóre polskie banki zadeklarowały zniesienie opłat za przelewy na Ukrainę.

21:22

Także Stany Zjednoczone i Wielka Brytania nakładają personalne sankcje na Władimira Putina i szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa. Wcześniej na podobny krok zdecydowała się Unia Europejska.

Aktywa i pieniądze obu polityków na zagranicznych kontach zostaną zamrożone.



21:20

Sytuacja w strefie wykluczenia wokół czarnobylskiej elektrowni, zajętej przez Rosjan, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa całego europejskiego kontynentu - zaalarmowało ukraińskie ministerstwo energetyki. Już drugą dobę przetrzymywani są tam zakładnicy.



21:14

Jeszcze dziś Stany Zjednoczone nałożą sankcje na Władimira Putina - podaje CNN.

21:06

Po interwencji dziennikarza RMF FM celnicy deklarują, że transport 11 ton darów zebranych przez Wodociągi Krakowskie zostanie przepuszczony przez granicę.

Wcześniej instytucja otrzymała informacje od placówki w Medyce o możliwych problemach z przewiezieniem darów. Dlatego ostatecznie transport nie wyruszył dziś z Krakowa.



21:00

Władze Kijowa apelują do mieszkańców stolicy o sprawdzenie, czy na dachach ich budynków nie ma oznaczeń dla rosyjskiego ataku.

W przypadku wykrycia takiego znaku należy go zasypać ziemią albo zakryć w inny sposób - brzmi komunikat.

20:53

W Lublinie jeszcze dziś ruszą interwencyjne punkty noclegowe dla osób uciekających przed wojną na Ukrainie. Na razie może w nich znaleźć miejsce ponad 500 osób - przekazała rzeczniczka prezydenta miasta Katarzyna Duma. Katolicki Uniwersytet Lubelski zaoferował ponad 100 miejsc w domu studenckim oraz pomoc prawną, duchową i psychologiczną.



20:50

Rosyjskie siły nadal posuwają się w kierunku Kijowa, dążąc do okrążenia ukraińskiej stolicy, ale wojsko Ukrainy stawia silny opór, koncentrując się na obronie kluczowych miast - poinformował szef brytyjskiego wywiadu wojskowego gen. Jim Hockenhull.

20:37

W Kijowie słychać salwy artylerii - poinformowała agencja Reutera, powołując się na świadka. Mer miasta Witalij Kliczko oświadczył, że Kijów jest w groźnej sytuacji, blisko miasta stoją Rosjanie.

Nocą będzie bardzo trudno - dodał.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/EPA/NEIL HALL /

20:35

Konwój z amunicją, którą przekazujemy Ukrainie, dotarł już do naszych sąsiadów. Wspieramy Ukraińców i stanowczo sprzeciwiamy się rosyjskiej agresji - poinformował szef MON Mariusz Błaszczak.

Zapowiedział też, że przekażemy Ukrainie najnowocześniejszy polski sprzęt - przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe "Piorun".



20:33

Tysiące ochotników i rezerwistów czekają w kolejkach w różnych regionach Ukrainy, by zgłosić się do obrony kraju - informują ukraińskie media.

W obwodzie zakarpackim już drugi dzień tłumy chętnych zapisują się do wojsk obrony terytorialnej.

20:23

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) rezygnuje z przyjęcia Rosji i zamknie swe biuro na Ukrainie - poinformowała ta międzynarodowa organizacja o profilu ekonomicznym skupiająca 38 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw.

20:15

Kijów jest w groźnej sytuacji, wzmacniana jest ochrona mostów, na wjeździe do miasta i przy obiektach strategicznych instalowane są posterunki kontrolne - poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko.

Przekazał, że w odstępie 3-5 minut w pobliżu elektrociepłowni na zachodzie Kijowa doszło do pięciu wybuchów.

20:00

Lwów nie jest bombardowany, tylko obszary wojskowe w województwie, walczymy i kontrola nad Kijowem jest pełna - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM mer Lwowa, Andryj Sadowy.

19:57

Rosyjskie wojsko ostrzelało karetki pogotowia w obwodach zaporoskim i czernichowskim, w południowo-wschodniej i północnej części Ukrainy - mówił w ukraińskiej telewizji minister zdrowia Wiktor Laszko.

Stwierdził też, że rosyjskie siły ostrzelały szpital psychiatryczny w Czernihowie.



19:49

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już wiele godzin. Niespokojnie jest także w zachodniej części kraju. "Cały czas latają nad nami, wszyscy schodzą do schronów" - mówi w rozmowie z RMF FM Witalij z okolic Lwowa. Uciekać z kraju nie zamierza. "Dzisiaj można uciekać, a jutro spotkać wroga. To jest szaleniec, on może nie zatrzymać się na Ukrainie" - powiedział nam.

19:47

Demonstracja przeciwko wojnie odbyła się w Petersburgu, w drugim dniu działań wojennych Rosji przeciwko Ukrainie. Przyszło na nią około 200 osób. Policja zatrzymała ponad 60 ludzi.

Protest odbył się w centrum Petersburga. Ludzie przyszli bez plakatów, nie wznosili też żadnych haseł. Kolumna przeszła w stronę Placu Pałacowego i została zatrzymana.

Po zatrzymaniu kilkudziesięciu osób pozostali uczestnicy akcji rozeszli się.

Dzień wcześniej, po ogłoszeniu przez prezydenta Władimira Putina inwazji na Ukrainę w 58 miastach Rosji odbyły się protesty, na których zatrzymano ponad 1800 osób.

19:44

Rzeczywistość mieszkańców Ukrainy zmieniła się w koszmar. Obywatele relacjonują to, co dzieje się w atakowanych miastach. Wyją syreny, panuje komunikacyjny chaos, słychać strzały i wybuchy kolejnych bomb. Natalia Smirina - ukraińska wokalistka, która obecnie przebywa w Charkowie - przyznaje wprost, że sytuacja jest dramatyczna: "Jest coraz gorzej i gorzej. Dlatego nie wiemy - uciekać czy nie? Czy zostać tu, gdzie jesteśmy".

19:45

W Kijowie słychać salwy artylerii - poinformowała agencja Reutera, powołując się na świadka.

19:33

Prezydent USA Joe Biden odbył rozmowę z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim - przekazał Biały Dom. Rozmowa trwała 40 minut. Według Zełenskiego omawiano m.in. pomoc wojskową dla Ukrainy w związku z rosyjską inwazją.

Jak dotąd Biały Dom nie podał żadnych szczegółów na temat rozmowy.

Wzmacnianie sankcji, konkretna pomoc wojskowa i antywojenna koalicja były omawiane z POTUS. Jestem wdzięczny USA za silne wsparcie dla Ukrainy! - napisał na Twitterze prezydent Zełenski.

19:19

Odcięcie Rosji od systemu SWIFT, zamknięcie europejskiej przestrzeni powietrznej dla Rosji, zamrożenie i konfiskata majątków rosyjskich elit, odcięcie firm od rynków kapitałowych oraz odejście od kupowania paliw od Rosji - to sankcje, do nałożenia których ponownie wezwał premier Mateusz Morawiecki liderów UE.

19:16

W pełnym zaciemnieniu i pod ostrzałem podróżowało ponad stu uchodźców z Ukrainy. Ich pociąg z Kijowa dotarł przed godz. 16 na Dworzec Wschodni w Warszawie po 22 godzinach jazdy.

19:14

Setki samochodów czekają na przejściach granicznych z Polską na wyjazd z Ukrainy - poinformował rzecznik zachodniego regionalnego dowództwa ukraińskiej straży granicznej Roman Pawłenko.

W Uhrynowie-Dołhobyczowie na przejazd czeka 1150 samochodów, w Szeginiach-Medyce, w Smolnicy-Krościenku i Krakowcu-Korczowej - po 1000, w Jahodzinie-Dorohusku 850, a w Rawie Ruskiej-Hrebennem - 800 samochodów.

Rano na przejściu w Szeginiach piesza kolejka zaczynała się 38 km od przejścia granicznego.

19:05

Celem Rosji jest nie tylko Ukraina, ale także podważenie europejskiego ładu w sferze bezpieczeństwa - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na konferencji prasowej w Brukseli po zakończeniu spotkania szefów państw i rządów Sojuszu.

19:04

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odpowiedział na pogłoski, które mówiły o jego wyjeździe z Kijowa. Nagrał specjalny film z centrum miasta.

18:32

Napięcia na granicy z Polską w związku z próbami wyjazdu z Ukrainy mężczyzn w wieku 18-60 lat. Władze zdecydowały, że mężczyźni w tym wieku nie mogą wyjechać z kraju.

Ogłoszono też równolegle powszechną mobilizację.

18:11

Władze w Kijowie gotowe są rozmawiać z Putinem, ale o kapitulacji nie ma mowy - tak ambasador Ukrainy w Niemczech komentuje doniesienia o możliwych pertraktacjach.

Władimir Putin wzywa podporządkowanego sobie prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki do zorganizowania rozmów pokojowych w Mińsku.

Z propozycją negocjacji wyszli Ukraińcy, ale nie zgadzają się, by rozmowy odbywały się de facto na rosyjskiej ziemi. W zamian proponowali, by szczyt przywódców odbył się w Polsce.

17:52

Rosyjskie siły pancerne otworzyły nową drogę natarcia w kierunku Kijowa, a większość wojsk pozostaje w odległości ponad 50 km od centrum miasta - poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony.

17:41

Rosyjska rakieta trafiła statek towarowy Namura Queen, pływający pod banderą Panamy na Morzu Czarnym, i spowodowała pożar. Nie ma informacji o rannych, sytuacja jest pod kontrolą - poinformowała ukraińska agencja spedycyjna Stark Shipping.

17:40

W pełnym zaciemnieniu i pod ostrzałem podróżowało ponad stu uchodźców z Ukrainy. Ich pociąg z Kijowa dotarł przed godz. 16:00 na Dworzec Wschodni w Warszawie po 22 godzinach jazdy.



17:22

Po zaciętych walkach i mimo ogromnych wysiłków armii ukraińskiej atakujący znacznymi siłami Rosjanie w piątek przejęli kontrolę ważną przeprawę na Dnieprze do miasta Cherson - poinformował szef władz obwodu chersońskiego Hiennadij Łahuta.

Wcześniej mer miasta Ihor Kołychajew informował, że w nocy trwały zacięte walki o most Antoniwskij w Chersonie. W piątek Rosjanie zniszczyli inny most na Dnieprze w obwodzie chersońskim, Andrijiwskij.

Zajęcie przez Rosjan przeprawy w tym miejscu oznacza, że mogą odblokować kanał dostarczający 85 proc. wody do okupowanego Krymu, odcięty uprzednio przez Ukraińców.

17:10

Minister transportu Czech Martin Kupka poinformował w piątek o zamknięciu od północy czeskiej przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów przewoźników. Działania w tym zakresie strona czeska ma konsultować z Polską.



17:08

Opór stawiany przez Ukrainę jest większy, niż spodziewali się tego Moskwa, a jej ofensywa straciła trochę na impecie - powiedział wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Dodał, że według szacunków USA Rosja użyła dotąd około jednej trzeciej z ponad 150 tys. żołnierzy zgromadzonych wokół Ukrainy.

Oceniamy, że Ukraińcy stawiają większy opór, niż spodziewali się tego Rosjanie. Rosjanie stracili trochę impetu - powiedział przedstawiciel resortu podczas briefingu prasowego. Dodał, że świadczy o tym brak zajęcia większych miast oraz ustanowienia całkowitej dominacji w przestrzeni powietrznej nad nimi.

17:95

Część ludzi nie zdołała dostać się do pociągu, którym chcieli ewakuować się z Kijowa do Lwowa w związku z rosyjskim atakiem - informuje publiczny nadawca Suspilne. Na dworcu są tłumy.

16:55

Mamy informacje wskazujące na to, że Rosja rozpoczęła desant morski z udziałem tysięcy żołnierzy pod Mariupolem nad Morzem Azowskim - podał wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Jak dodał, celem ma być szturm na miasto i resztę Donbasu.

16:42

Mieszkańcy jednej z podkijowskich miejscowości przygotowują koktajle Mołotowa, by pomóc ukraińskiej armii w odparciu rosyjskiej inwazji - informuje Radio Swoboda.

Na krótkim filmie opublikowanym również na profilu białoruskiego kanału Nexta na Twitterze widać mężczyzn, którzy w prowizorycznych warunkach przygotowują kilkadziesiąt butelek z płynem zapalającym. Używają do tego benzyny i styropianu, który zwiększa skuteczność.

Mężczyźni twierdzą, że przygotowują broń na "przyjęcie gości".

16:40

Cztery osoby cywilne zginęły w obwodzie kijowskim na skutek rosyjskiego ataku lotniczego - poinformowała agencja UNIAN, powołując się na władze obwodowe. Rannych jest 15 osób.

16:31

W Czernihowie na północy Ukrainy Rosjanie zaatakowali budynek Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i przepompownię - pisze portal Ukraińska Prawda.

W budynek SBU trafiły dwa pociski, obiekt płonie - relacjonuje nadawca Suspilne Czernihiw.

Ukraińska Prawda podaje, że cztery pociski albo rakiety po południu spadły na przepompownię. Uszkodzony został sprzęt i sieć zasilania. Na razie obiekt działa.

W części miasta mogą być problemy z dostawą prądu, bo wróg trafił w linie zasilania - dodano.

16:29

Polska Misja Medyczna wysyła środki pierwszej pomocy medycznej na wschodnią Ukrainę - wśród nich opatrunki i antybiotyki.

Wsparcie na przejściach granicznych i konwój humanitarny - deklaruje Polski Czerwony Krzyż w związku dramatyczną z sytuacją na Ukrainie.

Również Polska Akcja Humanitarna rozszerza zakres pomocy w tym kraju. Zadba o poszkodowanych przez wojnę, ale także o uchodźców przybywający do Polski.

Trwa również zbiórka pieniędzy i nabór wolontariuszy.

16:26

Ukraina proponuje rozmowy z Rosją w Warszawie - podają rosyjskie władze.

Według Kremla po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymr Zełeński zgodził się rozmawiać o neutralności jego kraju - prezydent Władymir Putin zgodził się, ale Moskwa zaoferowała zorganizowanie pertraktacji w stolicy Białorusi.



Ukraiński czołg, okolice Kijowa / PAP/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE /

16:23

Polską granicę przekraczają obywatele Ukrainy, którzy uciekają z terenów objętych konfliktem zbrojnym. Szukając schronienia w naszym kraju, mogą liczyć na bezpłatną pomoc medyczną. Wiele placówek uruchamia specjalne infolinie w języku ukraińskim i zapewnia wsparcie naszym sąsiadom w razie problemów ze zdrowiem - w tym konsultacje psychologiczne.



16:22

Komitet Ministrów Rady Europy, z inicjatywy Ukrainy i Polski, uruchomił procedurę zawieszenia członkostwa Rosji w Radzie Europy - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

16:20

Prezydent Putin przelewa krew ludzi, których dopiero co nazywał braćmi - napisał w oświadczeniu prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Zaapelował do prezydenta Putina: skończ szaleństwo tej wojny - natychmiast! Zwrócił się też do swoich rodaków, by okazali solidarność z Ukrainą.

Prezydent Rosji nie powinien ani przez chwilę wierzyć, że ludność Niemiec i Europy akceptuje jego brutalną przemoc - napisał Steinmeier.

16:13

Szefowa niemieckiej dyplomacji potwierdza: Unia Europejska obejmie sankcjami Władimira Putina i ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa.



16:11

Godzina policyjna na obszarze całego obwodu lwowskiego. Decyzje o ograniczeniach w przemieszczaniu się od 22:00 do 6:00 rano podjęła miejscowa administracja.

Mieszkańcom zatrudnionym w kluczowych obiektach infrastruktury zostaną wydane przepustki.

16:00

Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba napisał na Twitterze, że rosyjski ostrzał przedszkola w Ochtyrce w obwodzie sumskim jest zbrodnią wojenną. Na skutek ataku część dzieci jest ciężko ranna.

15:52

Francja ostrzega przed możliwością ataku Rosji na Gruzję i Mołdawię.

Szef francuskiej dyplomacji mówi, że Paryż niepokoi się o przyszłość, bo Putin postanowił podporządkować sobie Ukrainę i najwyraźniej nie spocznie dopóki tego nie osiągnie.

15:45

Ukraińskie ministerstwo obrony podaje kolejne dane dotyczącej rosyjskich strat. Na liście jest 80 czołgów, ponad pół tysiąca transporterów opancerzonych, 10 samolotów i siedem śmigłowców.

Wcześniej wladze w Kijowie podały, że zgineło do tej pory ponad 1000 rosyjskich żołnierzy.

15:44

Przygotujemy pakiet zaostrzonych sankcji przeciwko Alaksandrowi Lukaszence i osobom, które go wspierają - zapowiedział szef francuskiej dyplomacji po spotkaniu z białoruską opozycjonistką Swiatłaną Cichanouską. Minister podkreślił, że Białoruś stała się bazą wypadowa dla rosyjskiej armii.

15:30

Jeśli nie będzie żadnych niespodzianek Władimir Putin i szef jego dyplomacji Siergiej Ławrow znajdą się na liście państw objętych unijnymi sankcjami - poinformował szef Parlamentu Europejskiego Joseph Borrell.

15:11

Cały czas docierają do nas nowe, wstrząsające informacje o wydarzeniach w Kijowie i okolicznych miejscowościach.

15:07

Do Lwowa napływają pierwsi uchodźcy ze wschodu Ukrainy, spodziewani są kolejni. Krzysztof Zasada, specjalny wysłannik RMF FM od rana słyszał już pięć syren alarmowych. Jak relacjonuje, syreny włączono profilaktycznie w związku z działaniami rosyjskich dronów rozpoznawczych. W mieście wprowadzono godzinę policyjną.

15:05

W Brukseli rozpoczyna się posiedzenie szefów dyplomacji państw Unii Europejskiej, którzy mają zatwierdzić drugi pakiet sankcji, uderzających głównie w rosyjski sektor finansowy, banki i transport.

Ministrowie mają także zdecydować o nałożeniu sankcji na Władimira Putina oraz szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa. Chodzi o zmrożeniu ich kont w europejskich bankach. Wstępna zgoda ambasadorów już jest, ale to nie ambasadorowie podejmują ostateczną decyzję. Te podejmą ministrowie spraw zagranicznych.

Już wczoraj na szczycie większość krajów chciała objąć sankcjami Putina i Ławrowa. Jednak jak ustaliła korespondentka RMF FM - Niemcy i Włochy nie chciały się zgodzić na te sankcje, argumentując, że trzeba sobie zostawić otwartą furtkę do ewentualnego dialogu.

14:55

Od północy ma obowiązywać zakaz lotów nad Polską dla samolotów rosyjskich linii lotniczych. Taką decyzję rządu zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Do wprowadzenia tego zakazu potrzebne jest rozporządzenia rządu. Jest przygotowywane. Uchwała rządu w tej sprawie ma być przyjęta w ciągu kilku godzin.

Taką samą decyzję jak Polska zamierza podjąć rząd Czech.

14:44

Premier Czech poinformował, że zapewniając Ukrainie wsparcie skieruje tam dostawy benzyny i krwi. Dodał, że jego rząd rozważa wprowadzenie kolejnych sankcji wymierzonych w Rosję.

14:35

Jest zgoda unijnych ambasadorów, by wpisać prezydenta Rosji Władimira Putina i szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa na listę osób objętych sankcjami.

14:26

Jest pierwsza oficjalna odpowiedź Rosji na propozycję prezydenta Ukrainy, by usiąść do negocjacyjnego stołu.

Rosja poinformował, że jest gotowa wysłać delegację do Mińska na rozmowy z Ukrainą. W skład delegacji mają wejść przedstawiciele ministerstwa obrony i spraw zagranicznych. Nie ma tam na razie Władimira Putina, a to do niego prezydent Ukrainy apelował o negocjacje.

Wcześniej chińskie media poinformowały, że z Władymirem Putinem rozmawiał prezydent Chin, który powiedział, że Chiny opowiadają się za pokojowym rozwiązaniem problemu.

Chińskie media twierdzą, że Putin miał zadeklarować gotowość do rozmów z Kijowem.

14:25

Rosjanie na Morzu Czarnym trafili w statek pod banderą Mołdawii - taką informację przekazał naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy. Na razie nie więcej szczegółów na ten temat.

14:22

Premier Mateusz Morawiecki napisał właśnie na Twitterze, że polecił przygotowanie uchwały Rady Ministrów, która doprowadzi do zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Polską dla rosyjskich linii lotniczych.

14:16

Rosyjskie siły zbrojne ostrzelały przedszkole w ukraińskim mieście Ochtyrka w obwodzie sumskim, 120 km na zachód od Charkowa - informuje serwis informacyjny Euromaidan PR.

Wśród rannych w wyniku ataku są dzieci.

14:14

Rosja proponuje rozmowy w Kijowie z władzami Ukrainy. Według agencji RIA, w skład delegacji mieliby wejść przedstawiciele ministerstw obrony i spraw zagranicznych. Warunkiem jest demilitaryzacja Ukrainy.

14:11

Majątek Putina w Europie ma być zamrożony - podaje nieoficjalne źródło w Brukseli. Według tego źródła, w ramach kolejnego pakietu sankcji to samo ma dotyczyć szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa.