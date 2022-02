Trzeci dzień ataku Rosji na Ukrainę. W ukraińskiej stolicy wciąż trwają zacięte walki. Wojska rosyjskie ostrzeliwują Czernihów. Władze Ukrainy przestrzegają przed możliwymi prowokacjami w Doniecku. Premier Morawiecki, razem z prezydentem Litwy, starają się w Berlinie przekonać kanclerza Olfa Scholza do stanowczych decyzji w sprawie nałożenia sankcji na Rosję. Najważniejsze informacje dotyczące inwazji Rosji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Zniszczony pojazd w pobliżu Kijowa / ANDRII NESTERENKO / PAP/EPA

15:50

Jak podaje korespondent RMF FM w USA Paweł Żuchowski, amerykańska administracja prosi Kongres o 6,4 mld dolarów na odpowiedź na rosyjską inwazję. Stany Zjednoczone zapowiadają dalsze wspieranie Ukrainy. Fundusze mają być przyznane na pomoc wojskową i humanitarną dla regionu.

15:47

Na okładce dziennika "The New York Times" dziś martwy rosyjski żołnierz.

15:42

W Charkowie słychać wybuchy - podaje Nexta.

15:32

70 osób - w tym cywilów - zostało rannych w rosyjskich ostrzałach w Ochtyrce w obwodzie sumskim na Ukrainie.

Jak podały władze obwodowe, ostrzelane zostały osiedla mieszkalne i przeprowadzono trzy rakietowe uderzenia w jednostkę wojskową.

Uszkodzony został system sieci ciepłowniczej, możliwe jest zatrzymanie działania elektrociepłowni.

Jak pisze Ukrinform, wczoraj w Ochtyrce wskutek ostrzału z systemów Grad zginęło pięć osób, 17 zostało rannych, w tym dwoje dzieci ciężko.

15:28

MSW Ukrainy wzywa w sobotę mieszkańców kraju do zdejmowania tablic z nazwami ulic i numerami, by dezorientować atakujących ten kraj Rosjan. "Dezorientujemy wroga razem!" - napisał w serwisie Telegram przedstawiciel MSW Anton Heraszczenko.

"Aby rozkojarzyć i zdezorientować wroga, który nielegalnie przemieszcza się drogami Ukrainy, wzywamy obywateli do następującej inicjatywy: zdjęcia tabliczek z numerami i nazwami ulic/miast/wsi w swoich regionach" - dodał.

"Zrobimy wszystko, co możliwe, by jak najszybciej oczyścić Ukrainę od rosyjskiego okupanta" - oświadczył Heraszczenko.

15:26

"Putin nie wejdzie do Kijowa, będzie chciał go otoczyć, odciąć dostawy jedzenia i prądu i zmusić do ustępstw" - przewiduje gen. Mieczysław Bieniek w rozmowie z RMF FM. Cała rozmowa z generałem do przesłuchania w artykule.

15:14

Ministerstwo Obrony Ukrainy informuje o fałszywych połączeniach z numerów walczących żołnierzy do ich bliskich i krewnych. Oszuści podają kłamliwe informacje o stanie zdrowia żołnierzy.

Resort radzi: "Jeśli takie telefony się faktycznie zdarzają, zadaj dzwoniącemu pytanie, na które tylko wy dwoje znacie odpowiedź. Możesz spytać o: nazwę przedszkola, do którego chodził, numer szkoły, w której się uczył czy datę urodzin jego mamy".

15:02

Mocny list do pograniczników z Białorusi wysłali strażnicy graniczni z Ukrainy. "Bądźcie przeklęci, dranie" - piszą Ukraińcy.

Cały list znajdziecie tutaj:

14:58

Rosyjskie wojska zaczynają ponownie nacierać na Ukrainę - poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Wcześniej - jak przekazał - Putin wstrzymał ofensywę w oczekiwaniu na ewentualne negocjacje z Kijowem.

Pieskow powiedział też, że Rosja spodziewała się sankcji nałożonych przez Zachód w odpowiedzi na inwazję i podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie ich wpływu na gospodarkę.

Jeden z doradców prezydenta Zełenskiego zaprzeczył właśnie jakoby Ukraina odrzuciła możliwość negocjacji. Chcemy wstrzymania ognia i rozmów, ale bez rosyjskiego ultimatum - dodał.





14:50

Pytanie o kolumnę widoczną na nagraniu (pochodzi ono z województwa warmińsko-mazurskiego) otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Nie ma się o co martwić, to wojskowi, którzy od 21 lutego biorą udział w ćwiczeniach "Saber Strike 2022".

Ćwiczenia na poligonie Gorąca Linia RMF FM

14:47

Rafineria szebelińska wstrzymała swoją pracę z powodu ryzyka działań wojennych - poinformowała firma Naftogaz. Personel zakładów położonych w obwodzie charkowskim na Ukrainie został ewakuowany.

14:40

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza polskim obywatelom wszelkie podróże do Rosji i na Białoruś. Ma to związek z wojną na Ukrainie, zawieszeniem połączeń lotniczych między Polską i Rosją oraz bardzo ograniczonymi możliwościami podróży powrotnej do Polski drogą lądową - poinformowano w komunikacie.



14:30

Mieszkańcy Lwowa masowo zapisują się do obrony terytorialnej, żeby - jak mówią - bronić ojczyzny - donosi nasz specjalny wysłannik, który jest we Lwowie, Krzysztof Zasada.

Przed drzwiami punktu przy ulicy Piekarskiej wciąż stoi po kilkanaście osób. Przychodzą nie tylko mężczyźni, ale i młode kobiety. Zgłaszają się ci, którzy mają doświadczenie wojskowe oraz tacy, którym go brakuje.

Chętni do oddziałów obrony terytorialnej mają świadomość, że mogą trafić do regularnych walk, jednak teraz przede wszystkim ważne dla nich jest to, żeby w sprawny sposób odpierać atak Rosjan - relacjonuje nasz reporter.