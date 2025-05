"To jest oczywiście spektakl, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Putin gra takimi spektaklami. One są kierowane do różnych adresatów. To ma pokazać, jakim wspaniałym liderem jest Władimir Putin. To także ma pokazywać negatywnie stronę ukraińską, która jest przypierana do muru" - mówił w rozmowie z Michałem Zielińskim na antenie Radia RMF24 generał dywizji w stanie spoczynku, profesor Bogusław Pacek.