1 czerwca PKP Intercity szykuje dla najmłodszych podróżnych nietypową promocję. Z okazji Dnia Dziecka wszystkie dzieci i młodzież do 16. roku życia będą mogły podróżować pociągiem po całej Polsce za symboliczną złotówkę. To jednak nie wszystko - przewoźnik przygotował również atrakcyjne zniżki dla opiekunów. Sprawdź, co trzeba wiedzieć, by skorzystać z promocji.