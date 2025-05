Wołodymyr Zełenski w 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej uderzył w Rosję. "Rosyjskie zło musi być zwalczane wspólnie, z determinacją i siłą" - oświadczył na opublikowanym w czwartek nagraniu w mediach społecznościowych. Prezydent Ukrainy odrzucił propozycję Kremla o wprowadzeniu zawieszenia broni na trzy dni i zaapelował o 30-dniowy rozejm, zgodnie ze strategią zaproponowaną przez władze USA.

Wołodymyr Zełenski odrzucił propozycję Rosji / Michal Zebrowski / East News





Ukraiński przywódca odniósł się też do planowanej na 9 maja defilady w Moskwie, organizowanej z okazji hucznie obchodzonego w Rosji "dnia zwycięstwa nad nazizmem". Zełenski nazwał ją "cyniczną i pełną kłamstw".

Zełenski uderza w Rosję

W nagraniu z centrum ukraińskiej stolicy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że rosyjskie zło musi być zwalczane wspólnie, z determinacją i siłą. Walczyliśmy z nazizmem, aby zło przegrało i żeby można było mówić: "Nigdy więcej". Niestety trzy lata temu stało się to jeszcze raz - stwierdził prezydent Ukrainy, odnosząc się do inwazji rosyjskiej armii na terytorium Ukrainy, do której doszło o świcie 24 lutego 2022 roku.