Media i lokalne władze informują o eksplozjach m.in. w obwodach: lwowskim, wołyńskim, kijowskim i odeskim. W regionach działają siły obrony przeciwlotniczej. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono prawie w całej Ukrainie. Rosjanie ostrzelali Łuck – są problemy z dostawami energii i wody. Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych już 18 mln osób, czyli ponad 40 proc. ludności tego kraju, potrzebuje pomocy humanitarnej. Najważniejsze informacje z 241. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z soboty 22.10.2022 roku.

09:32

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz po raz kolejny zaapelował o "zamknięcie nieba" nad jego krajem systemami obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. "Dzisiejszy sobotni poranek. Alarm powietrzny w całej Ukrainie. Prosimy o dalsze wsparcie, przede wszystkim, aby <<zamknąć niebo>> nad Ukrainą systemami obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej" - napisał ambasador na Twitterze.

09:25

Siły Zbrojne Ukrainy przedstawiły szacunkowe straty Rosjan poniesione podczas napaści od 24 lutego do 22 października.

09:20

Kolejne rosyjskie ostrzały sprawiają, że stajemy się tylko bardziej źli - oświadczyłrano Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Z różnych regionów kraju docierają informacje o ostrzałach. "To nic, wytrzymamy. Marzenie Rosjan o problemach na tyłach i wstrzymaniu wyzwalania terytorium Ukrainy jest infantylne. Stajemy się tylko bardziej źli każdego dnia. A to oznacza, że będziemy dawać jeszcze silniejszą odpowiedź" - ostrzegł.

08:33

Słychać wybuchy w Łucku i w obwodzie rówieńskim na zachodzie Ukrainy - podały w rano ukraińskie media. Władze poinformowały też o odgłosach eksplozji w obwodzie chmielnickim. Są problemy z dostawami energii i wody - pisze Ukrinform. Espreso podaje, powołując się na radę miejską Chmielnickiego, że w mieście nie ma prądu. Władze zaapelowały do mieszkańców o zrobienie zapasów wody, której dostawy - jak ostrzeżono - też znikną za godzinę.

08:04

Ukraińskie media informują rano o odgłosach eksplozji w obwodzie kijowskim i odeskim. Władze potwierdziły działanie sił obrony przeciwlotniczej w obwodzie kijowskim. Ołeksij Kułeba, szef władz obwodu kijowskiego zaapelował do mieszkańców o pozostawanie w schronach.

07:54

Szef regionalnej administracji wojskowej informuje, że w mieście Dniepr w środkowo-wschodniej części Ukrainy było słychać wybuchy. Na skutek nocnego ostrzału Nikopolu w południowej części kraju uszkodzonych zostało z kolei ponad 20 domów i kilka gazociągów. Zerwane zostały także linie energetyczne. Prawie tysiąc rodzin pozostaje bez prądu. Służby naprawiają uszkodzenia.

07:22

O poranku alarm przeciwlotniczy obowiązuje w prawie wszystkich regionach Ukrainy, oprócz anektowanego przez Rosjan Krymu.

07:00

Siły rosyjskie przygotowują okupowany Chersoń na południu Ukrainy do walk ulicznych; miasto opuściła duża część mieszkańców, a wojskowi przebierają się w cywilne ubrania - pisze rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W ciągu minionej doby wojsko rosyjskie przeprowadziło pięć rakietowych i 19 lotniczych ataków oraz 94 ostrzały z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych - podaje sztab. Ostrzelano ok. 20 miejscowości.

06:39

Ambasador Ukrainy poinformował członków Rady Bezpieczeństwa, że w wyniku ukierunkowanych ataków Rosji od 24 lutego ukraińskie organy ścigania odnotowały uszkodzenia lub zniszczenia 51 tys. 412 obiektów infrastruktury cywilnej. Od 10 października miało miejsce około 300 ataków rakietowych i dronów na obiekty energetyczne i inną infrastrukturę cywilną. Prawie 40 proc. obiektów energetycznych na Ukrainie zostało uszkodzonych lub zniszczonych.

06:26

"Ukraina z zadowoleniem przyjmuje zdecydowane kroki podjęte przez wielu członków Rady Bezpieczeństwa ONZ w celu natychmiastowego zbadania dostaw dronów z Iranu do Rosji" - powiedział podczas posiedzenia RB ONZ ukraiński ambasador Serhij Kysłyca, cytowany przez agencję Ukrinform. "Iran musi teraz także odczuć poważne konsekwencje swoich nielegalnych działań, które przyczyniają się do eskalacji agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Dlatego wzywamy wszystkie państwa do rozważenia wszelkich możliwych kroków w celu powstrzymania takich dostaw broni z Iranu" - podkreślił Kysłyca.



06:15

Ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzia wyszedł z sali posiedzeń Rady Bezpieczeństwa po tym, jak oświadczył, że nie wysłucha przemówienia ukraińskiego przedstawiciela Serhija Kysłycy - podała agencja Ukrinform. W odpowiedzi Kysłyca wyraził nadzieję, że wkrótce Rosja w ogóle nie będzie członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdzie "nielegalnie" zajmuje miejsce po ZSRR jako stały członek tego organu.

06:11

"Prawie 18 mln osób, czyli ponad 40 proc. ludności Ukrainy, potrzebuje pomocy humanitarnej" - powiedziała podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ Denise Brown, stały koordynator z ramienia ONZ na Ukrainie.

06:05

Francja, W. Brytania i Niemcy zaapelowały o przeprowadzenie przez ONZ dochodzenia w sprawie dostarczania przez Iran dronów dla Rosji, które wykorzystuje ona do ataków na Ukrainie, co może być pogwałceniem rezolucji RB ONZ 2231 - poinformowała agencja Reutera.