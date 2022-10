Rosjanie szantażują Ukraińców: Jeśli spróbujecie zbliżyć się do Krymu, to utopimy Chersoń! To właśnie w tym regionie toczą się teraz najcięższe walki i to głównie tam siły ukraińskie starają się wyzwolić okupowane tereny. Od tego zaczyna się najnowszy odcinek "Rzutu na mapę".