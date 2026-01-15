"Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał. Fala wybuchowa lekko dotknęła traktorzystę, który odśnieżał teren, ale wszystko z nim w porządku. Fala uderzeniowa wybiła okna w pobliskich budynkach, w szczególności w gmachu politechniki oraz w budynkach mieszkalnych" - podkreślił Sadowy.

W czwartek w godzinach porannych w związku z atakami rosyjskich dronów we Lwowie, który znajduje się ok. 70 km od granicy z Polską, alarm powietrzny ogłaszano na ponad 40 minut. Sadowy przekazał wiadomość o uderzeniu w plac zabaw o godz. 7.10 czasu lokalnego (6.10 w Polsce).

