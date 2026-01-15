Rosyjski dron eksplodował w czwartek na placu zabaw dla dzieci we Lwowie - poinformował mer miasta Andrij Sadowy. Tuż obok znajduje się pomnik przywódcy ukraińskich nacjonalistów Stepana Bandery.
- We Lwowie rosyjski dron spadł i eksplodował na placu zabaw dla dzieci, tuż przy pomniku Stepana Bandery - poinformował mer miasta Andrij Sadowy.
- Do zdarzenia doszło w czwartek rano, około godziny 7:10 czasu lokalnego (6:10 w Polsce).
- Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał; lekko poszkodowany został jedynie traktorzysta odśnieżający teren, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
"Wrogi dron spadł na dziecięcy plac zabaw obok pomnika Bandery. Symboliczne miejsce - to, czego agresor obawia się najbardziej" - napisał mer Lwowa w komunikatorze Telegram.
Sadowy opublikował nagranie wideo z miejsca zdarzenia. Widać na nim eksplozję, jednak pomnik Bandery pozostał nienaruszony.