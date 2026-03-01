Belgijskie siły zbrojne, przy wsparciu Francji, zatrzymały tankowiec należący do tzw. rosyjskiej floty cieni. Podejrzewa się, że zajęta jednostka płynęła "pod fałszywą banderą i na podstawie fałszywych dokumentów".

Tankowiec należący do rosyjskiej floty cieni zatrzymany przez Belgię / @FranckenTheo (X) /

W niedzielę rano belgijski minister obrony Theo Francken poinformował we wpisie na platformie X, że w ostatnich godzinach wojsko, wspierane przez francuskie siły zbrojne, dokonało abordażu tankowca należącego do rosyjskiej floty cieni.

Jednostka w eskorcie służb dopłynęła do portu w Zeebrugge na północy Belgii, gdzie nastąpiło jej przejęcie.

"Operację Blue Intruder (pol. Niebieski Intruz - przyp. red.) przeprowadził zespół wyjątkowo odważnych żołnierzy. Świetna robota" - dodał szef belgijskiego resortu obrony.