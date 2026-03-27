Policja w czeskiej Pradze prowadzi śledztwo w sprawie obrzucenia koktajlami Mołotowa rosyjskiego centrum kultury. Dyrektor instytucji nazwał akt "nieludzkim" i "terrorystycznym". Zaprotestowało także rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Do ataku doszło w nocy 26 marca przy ulicy Na Zátorce, gdzie mieści się siedziba rosyjskiej instytucji. Według ustaleń śledczych, sprawca rzucił w stronę budynku kilka tzw. koktajli Mołotowa. Uszkodzona została elewacja budynku i okna w pomieszczeniach biblioteki.

W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, a wezwana na miejsce straż pożarna szybko opanowała sytuację. Czeska policja zakwalifikowała czyn jako uszkodzenie mienia i zabezpieczyła nagrania z monitoringu.

Reakcja strony rosyjskiej była natychmiastowa i niezwykle ostra. Dyrektor ośrodka, Igor Girenko, w rozmowie z mediami nazwał napastników "nieludzkimi istotami" i stwierdził, że celem ataku była biblioteka, w której znajduje się duża ilość łatwopalnych materiałów. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa, określiła incydent mianem "barbarzyńskiego aktu". 

"Od wczorajszego wieczora prowadzimy dochodzenie w sprawie ataku, podczas którego ktoś rzucił kilka koktajli Mołotowa w Dom Rosyjski przy ulicy Na Zátorce w Pradze 6. Poszukujemy sprawcy, podejrzanego o uszkodzenie mienia" - podaje praska policja.

Kontrowersje wokół statusu placówki

"Rosyjski Dom" w Pradze od lat budzi duże emocje w czeskim społeczeństwie. Instytucja jest zarządzana przez państwową agencję Rossotrudniczestwo, która znajduje się na unijnej liście sankcyjnej w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. 

Republika Czeska nie uznaje dyplomatycznego statusu tego budynku, a krytycy placówki wielokrotnie wskazywali, że służy ona głównie do szerzenia kremlowskiej propagandy i dezinformacji.

Atak nastąpił w przeddzień planowanych w ośrodku obchodów "Dni Kultury Rosyjskiej", co zdaniem rosyjskich urzędników nie było przypadkowe.

Według Aleksandra Broda, członka Rady ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka przy Administracji Prezydenta Rosji, atak jest wynikiem wieloletniej agresywnej antyrosyjskiej propagandy prowadzonej przez zachodnich polityków i media. "Podżegają oni społeczeństwo do nienawiści wobec wszystkiego, co związane z Rosją i sowiecką przeszłością" - powiedział Brod, cytowany przez serwis Seznam Zprávy.

