Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA) podjęła decyzję o przedłużeniu zasad tymczasowego zatrudnienia piłkarzy grających w ukraińskich i rosyjskich klubach. Dzięki temu Grzegorz Krychowiak czy Sebastian Szymański będą mogli grać poza Rosją.

Grzegorz Krychowiak / Shutterstock

FIFA zdecydowała 7 marca, że piłkarze grający w klubach z Ukrainy i Rosji mogą wyjechać z tych krajów mimo obowiązujących kontraktów i grać w innych klubach na zasadzie wypożyczenia.

Takie zasady obowiązywały do końca tego sezonu. Teraz, federacja przedłużyła te regulacje na kolejny rok do 30 czerwca 2023 roku.

"FIFA będzie dalej ściśle monitorować sytuację na Ukrainie, aby zapewnić dostosowanie regulacji do nowych wydarzeń. FIFA w dalszym ciągu potępia użycie siły przez Rosję na Ukrainie i wzywa do szybkiego zaprzestania wojny i powrotu do pokoju" - przekazała organizacja w komunikacie.

To dobre wiadomości dla reprezentantów Polski: Grzegorza Krychowiaka czy Sebastiana Szymańskiego. Krychowiak, który ma jeszcze 2 lata kontraktu w klubie FK Krasnodar wyjechał w marcu z Rosji i poszedł na wypożyczenie do greckiego AEK-u Ateny. Szymański dokończył sezon w barwach Dynama Moskwa, ale jego menadżer zapowiedział, że od tego sezonu pomocnik opuści rosyjski klub.