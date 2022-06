Maciej Rybus pozostanie w Rosji. Jak informuje interia.pl, reprezentant Polski ma zostać zawodnikiem Spartaka Moskwa.

Maciej Rybus / Andrzej Lange / PAP

W ostatnich dniach Lokomotiw Moskwa poinformował, że nie przedłuży kontraktu z Maciejem Rybusem. Mogło się wydawać, że 32-latek opuści Rosję po zakończeniu sezonu.

Interia podaje jednak, że Polak pozostanie w Moskwie. Według informacji portalu, ma podpisać kontrakt z lokalnym rywalem Lokomotiwu - Spartakiem Moskwa. Jutro Rybus ma w tym klubie przejść testy medyczne.

Spartak miał być jedynym klubem, który złożył konkretną ofertę piłkarzowi. Poza tym żona Rybusa jest Rosjanką.

Sportowcy opuszczają Rosję

Sportowcy z wielu krajów zdecydowali się opuścić Rosję po ataku tego kraju na Ukrainę. Od nowego sezonu w nowych klubach będą występować Rafał Augustyniak i Sebastian Szymański.

Nadal nie wiadomo, jaka będzie przyszłość Grzegorza Krychowiaka. Reprezentant Polski po zgrupowaniu kadry ma wrócić do Krasnodaru.

Na konferencji prasowej przed meczem z Belgią Krychowiak był pytany o swoją przyszłość.

Ciężko mi coś planować, bo nie wiem, jak to się wszystko potoczy. Muszę wrócić do Rosji i zacząć tam przygotowania. Najpierw muszę porozmawiać z klubem, jak oni to wszystko widzą. Jest tyle znaków zapytania, że ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć. Rozmawiam ze swoim agentem i - kluby dzwonią, ale są dwie strony, które muszą podjąć decyzję. A ta decyzja musi być najlepsza i dla klubu, i dla mnie - powiedział Krychowiak.