Delegacja rosyjskich parlamentarzystów z Dumy Państwowej spotkała się z członkami Kongresu USA w Waszyngtonie, aby omówić szeroki zakres tematów, w tym rozmowy pokojowe dotyczące Ukrainy oraz wznowienie bezpośrednich lotów między oboma krajami, czy wymianę kulturalną. Specjalny wysłannik Władimira Putina Kiryłł Dmitrijew określił spotkanie jako "historyczne".

  • Delegacja rosyjskiej Dumy Państwowej przybyła w czwartek do Waszyngtonu.
  • Omawiano szereg kwestii, od wojny z Ukrainą po sprawy kultury i nauki.
  • Rosyjscy parlamentarzyści, obłożeni sankcjami przez USA przybyli na zaproszenie kongresmenki Anny Pauliny Luny.
  • Nie wszystkim w USA spodobała się ta idea.
  • Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Rosyjska delegacja, w skład której weszli prominentni politycy Dumy Państwowej, spotkała się w czwartek z grupą amerykańskich kongresmenów. Rozmowy miały charakter roboczy i dotyczyły szerokiego spektrum spraw dwustronnych, które od czasu inwazji na Ukrainę w 2022 roku pozostawały w całkowitym zawieszeniu.

Elementem rozmów była propozycja wznowienia bezpośrednich połączeń lotniczych między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Delegacja z Moskwy argumentowała, że przywrócenie lotów ułatwiłoby kontakty między ludźmi i mogłoby stanowić gest dobrej woli w procesie deeskalacji. Dodatkowo poruszono kwestie wznowienia programów wymiany kulturalnej i naukowej, co miałoby pomóc w odbudowie zaufania na najniższym szczeblu społecznym. Wśród omawianych tematów pojawiły się m.in. wymiany studenckie, powrót rosyjskich sportowców na igrzyska olimpijskie, czy występów Teatru Bolszoj w Stanach Zjednoczonych.

Rozmawiano także o rosyjskich nieruchomościach dyplomatycznych w USA, które zostały zajęte.

"Będziemy nadal wspierać ten dialog i zabiegać o pokój, wspierając działania tej administracji na rzecz pokoju, a także szans ekonomicznych" - napisała na X Anna Paulina Luna, republikanka z Florydy, która gościła rosyjską delegację. Specjalny wysłannik Władimira Putina Kiryłł Dmitrijew, który jednak nie brał udziału w rozmowach, określił spotkanie jako "historyczne".

Kreml zadowolony, inni kongresmeni trochę mniej

Gazeta "The Hill" podaje, że nie wszyscy kongresmeni byli zachwyceni perspektywą spotkania, a jeden z przedstawicieli Stanów Zjednoczonych porównał ją do "goszczenia przedstawicieli Trzeciej Rzeszy". Mimo to, rosyjska delegacja uznała spotkanie za sukces w przekazywaniu swojej perspektywy.

Strony uczestniczące w rozmowach wyraziły natomiast ostrożny optymizm, a Rosjanie podkreślali, że administracja Trumpa rozumie złożoność relacji dwustronnych między Moskwą i Waszyngtonem. Z drugiej strony przedstawiciele Moskwy już wcześniej postulowali wprowadzenie w życie pewnych uzgodnień, które miałyby zwiastować odwilż w relacjach, jak przywrócenie bezpośrednich połączeń lotniczych. Do tej pory jednak USA pozostały głuche na propozycję. Ostatnie poluzowanie sankcji przez USA na rosyjską ropę może jednak sugerować, że Stany Zjednoczone będą gotowe do kolejnych przyjaznych kroków wobec Rosji.

Rosyjscy parlamentarzyści są objęci sankcjami USA za poparcie dla pełnoskalowej inwazji na Ukrainę i teoretycznie nie mogą wjeżdżać na terytorium Stanów Zjednoczonych. Luna przekazała jednak na początku roku, że otrzymała od Departamentu Stanu zgodę na wyjazd czterech członków Dumy Państwowej do Waszyngtonu na posiedzenie Kongresu. W ubiegłym roku Anna Paulina Luna zapowiedziała, że zamierza spotkać się z rosyjskimi parlamentarzystami, by omówić kwestię... UFO.

Cytowane przez "The Moscow Times" biuro prasowe Kremla zapewniło, że z zadowoleniem przyjmuje "wszelkie próby ożywienia dialogu ze Stanami Zjednoczonymi".

