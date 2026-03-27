Delegacja rosyjskich parlamentarzystów z Dumy Państwowej spotkała się z członkami Kongresu USA w Waszyngtonie, aby omówić szeroki zakres tematów, w tym rozmowy pokojowe dotyczące Ukrainy oraz wznowienie bezpośrednich lotów między oboma krajami, czy wymianę kulturalną. Specjalny wysłannik Władimira Putina Kiryłł Dmitrijew określił spotkanie jako "historyczne".

Anna Paulina Luna, głównym gospodarzem dla rosyjskiej delegacji / FRANCIS CHUNG / POOL / PAP/EPA

Delegacja rosyjskiej Dumy Państwowej przybyła w czwartek do Waszyngtonu.

Omawiano szereg kwestii, od wojny z Ukrainą po sprawy kultury i nauki.

Rosyjscy parlamentarzyści, obłożeni sankcjami przez USA przybyli na zaproszenie kongresmenki Anny Pauliny Luny.

Nie wszystkim w USA spodobała się ta idea.

Rosyjska delegacja, w skład której weszli prominentni politycy Dumy Państwowej, spotkała się w czwartek z grupą amerykańskich kongresmenów. Rozmowy miały charakter roboczy i dotyczyły szerokiego spektrum spraw dwustronnych, które od czasu inwazji na Ukrainę w 2022 roku pozostawały w całkowitym zawieszeniu.

Elementem rozmów była propozycja wznowienia bezpośrednich połączeń lotniczych między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Delegacja z Moskwy argumentowała, że przywrócenie lotów ułatwiłoby kontakty między ludźmi i mogłoby stanowić gest dobrej woli w procesie deeskalacji. Dodatkowo poruszono kwestie wznowienia programów wymiany kulturalnej i naukowej, co miałoby pomóc w odbudowie zaufania na najniższym szczeblu społecznym. Wśród omawianych tematów pojawiły się m.in. wymiany studenckie, powrót rosyjskich sportowców na igrzyska olimpijskie, czy występów Teatru Bolszoj w Stanach Zjednoczonych.

Rozmawiano także o rosyjskich nieruchomościach dyplomatycznych w USA, które zostały zajęte.

"Będziemy nadal wspierać ten dialog i zabiegać o pokój, wspierając działania tej administracji na rzecz pokoju, a także szans ekonomicznych" - napisała na X Anna Paulina Luna, republikanka z Florydy, która gościła rosyjską delegację. Specjalny wysłannik Władimira Putina Kiryłł Dmitrijew, który jednak nie brał udziału w rozmowach, określił spotkanie jako "historyczne".