Delegacja rosyjskich parlamentarzystów z Dumy Państwowej spotkała się z członkami Kongresu USA w Waszyngtonie, aby omówić szeroki zakres tematów, w tym rozmowy pokojowe dotyczące Ukrainy oraz wznowienie bezpośrednich lotów między oboma krajami, czy wymianę kulturalną. Specjalny wysłannik Władimira Putina Kiryłł Dmitrijew określił spotkanie jako "historyczne".
Rosyjska delegacja, w skład której weszli prominentni politycy Dumy Państwowej, spotkała się w czwartek z grupą amerykańskich kongresmenów. Rozmowy miały charakter roboczy i dotyczyły szerokiego spektrum spraw dwustronnych, które od czasu inwazji na Ukrainę w 2022 roku pozostawały w całkowitym zawieszeniu.
Elementem rozmów była propozycja wznowienia bezpośrednich połączeń lotniczych między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Delegacja z Moskwy argumentowała, że przywrócenie lotów ułatwiłoby kontakty między ludźmi i mogłoby stanowić gest dobrej woli w procesie deeskalacji. Dodatkowo poruszono kwestie wznowienia programów wymiany kulturalnej i naukowej, co miałoby pomóc w odbudowie zaufania na najniższym szczeblu społecznym. Wśród omawianych tematów pojawiły się m.in. wymiany studenckie, powrót rosyjskich sportowców na igrzyska olimpijskie, czy występów Teatru Bolszoj w Stanach Zjednoczonych.
Rozmawiano także o rosyjskich nieruchomościach dyplomatycznych w USA, które zostały zajęte.
"Będziemy nadal wspierać ten dialog i zabiegać o pokój, wspierając działania tej administracji na rzecz pokoju, a także szans ekonomicznych" - napisała na X Anna Paulina Luna, republikanka z Florydy, która gościła rosyjską delegację. Specjalny wysłannik Władimira Putina Kiryłł Dmitrijew, który jednak nie brał udziału w rozmowach, określił spotkanie jako "historyczne".