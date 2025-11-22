"Jeśli prowojenni przywódcy Europy będą nadal pompować pieniądze i broń w Ukrainę bez wsparcia USA, utorują drogę konfliktowi europejsko-rosyjskiemu" - ocenił w sobotę w mediach społecznościowych premier Węgier Viktor Orban. Poinformował też, że wysłał w tej sprawie list do szefowej Komisji Europejskiej.

Dwie drogi dla Europy

W swoim wpisie w mediach społecznościowych Viktor Orban odniósł się do opublikowanego przez media amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy. Premier Węgier podkreślił, że "Europa stoi teraz przed dwiema ścieżkami".

Jego zdaniem wojna rosyjsko-ukraińska doprowadziła kontynent do historycznego punktu zwrotnego.

"Prezydent Donald Trump nie zrezygnował z dążenia do pokoju na Ukrainie. Możemy zawrócić z tego ślepego zaułka i w końcu zjednoczyć się wokół inicjatywy pokojowej prezydenta Trumpa, włączając w to brukselskich biurokratów. Wymagałoby to od prowojennych przywódców zmierzenia się z faktem, że w ciągu ostatnich 3,5 roku zmarnowali ciężko zarobione pieniądze Europejczyków na wojnę, której nie da się wygrać na polu bitwy" – ocenił Orban.

Ostrzeżenie przed eskalacją

Premier Węgier podkreślił, że kontynuowanie wsparcia militarnego i finansowego dla Ukrainy bez udziału USA może mieć katastrofalne skutki dla całej Europy.

"Druga droga prowadzi prosto do wojny. Jeśli europejscy prowojenni przywódcy będą nadal pompować pieniądze i broń w Ukrainę bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, utorują drogę do konfliktu europejsko-rosyjskiego. Europa doskonale wie, dokąd prowadzi ta droga, a konsekwencje są tragiczne" – dodał Orban.

Węgierski przywódca zapewnił jednocześnie, że jego kraj nie zamierza angażować się w działania wojenne.

"Nie ma wątpliwości, którą drogę wybiorą Węgry i jest to droga pokoju. To mandat dany nam przez naród węgierski i tego wymagają moralność i zdrowy rozsądek. W tym duchu kieruję dziś list do przewodniczącej Komisji Europejskiej" – poinformował.

Plan pokojowy

Portal Axios ujawnił w tym tygodniu szczegóły 28-punktowego planu pokojowego negocjowanego przez USA i Rosję . Zakłada on m.in. zobowiązanie Ukrainy do nieprzystępowania do NATO, ograniczenie liczebności armii do 600 tys. żołnierzy oraz oddanie Rosji części terytorium.

W zamian Ukraina mogłaby liczyć na gwarancje bezpieczeństwa zbliżone do tych, które obowiązują w ramach NATO.

Tymczasem, jak poinformowała agencja Reutera, Ukraina wraz z Francją, Niemcami i Wielką Brytanią pracują nad alternatywną propozycją pokojową. Według źródeł, do rozmów dołączą także inne państwa europejskie.

Jak podała w sobotę agencja Ansa, na niedzielne rozmowy w Genewie w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy swojego przedstawiciela wysyłają także Włochy. Stronę włoską będzie reprezentować Fabrizio Saggio, radca dyplomatyczny premier Giorgii Meloni.