Robert Lewandowski zdobył historyczną bramkę dla Barcelony podczas pierwszego meczu na odnowionym Camp Nou. Polak już w piątej minucie spotkania z Athletic Bilbao otworzył wynik, dając gospodarzom prowadzenie 1:0. Ostatecznie "Duma Katalonii" wygrała 5:0. To był pierwszy występ Barcelony Camp Nou od maja 2023 roku.
Lewandowski, który w sobotę był kapitanem "Dumy Katalonii" i grał do 64. minuty, tuż przed końcem czwartej przejął przed polem karnym piłkę wywalczoną przez Erika Garcię i strzałem w krótki róg zaskoczył bramkarza gości, który nie popisał się przy tym uderzeniu.
To jego ósme trafienie w tym sezonie La Liga, w klasyfikacji strzelców ustępuje jedynie Francuzowi Kylianowi Mbappe z Realu Madryt - 13. W hiszpańskiej ekstraklasie Polak uzyskał do tej pory 77 goli, a w barwach Barcelony, które reprezentuje od lipca 2022 roku, uzbierał ich ogółem już 109.
"Historyczny gol Lewandowskiego" - ogłosił sportowy dziennik "Marca", który zaznaczył, że na stałe trafi on do klubowych kronik.