Rząd uruchamia mechanizm koordynacji pomocy humanitarnej. Wsparcie przekazywane będzie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i innych instytucji, w tym samorządowych, społecznych i prywatnych - poinformowało MSZ. Resort zachęca też do zaangażowania się w pomoc i wolontariat.

"Rząd uruchamia mechanizm koordynacji pomocy humanitarnej w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Wsparcie przekazywane będzie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i innych instytucji państwa, a także ze środków samorządowych, społecznych i prywatnych" - poinformowało w piątek Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W komunikacie zaproszono wszystkich chętnych do wsparcia Ukrainy oraz Ukraińców uciekających przed atakiem Rosji. "W szczególności zachęcamy do współpracy jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, przedsiębiorstwa, a także osoby prywatne" - podkreśla MSZ. Pomoc kierowana ma być do osób przebywających na terytorium Ukrainy, a także do obywateli Ukrainy, którzy są już na terytorium Polski.



"Chcesz pomóc? Jest kilka sposobów! To Ty decydujesz w jakim zakresie możesz pomóc. Możesz przekazać niezbędne rzeczy, udostępnić mieszkanie lub schronienie dla potrzebujących, ale także wesprzeć działania organizacyjnie i zaangażować się jako wolontariusz" - objaśnia komunikat MSZ.

Czego potrzebują Ukraińcy?

Wśród opcji potrzebnej pomocy MSZ wymienił wsparcie materialne, w tym zwłaszcza wodę, żywność, środki medyczne, koce, śpiwory, łóżka polowe czy odzież, a także możliwość udzielenia schronienia. MSZ zwraca także uwagę na możliwość osobistego zaangażowania się w wolontariat oraz możliwość pomagania w transporcie pomocy i potrzebujących.



"Zgłoś się i napisz na pomochumanitarnaUA@msz.gov.pl" - czytamy w komunikacie. MSZ informuje także, że dodatkowo od niedzieli zostanie uruchomiony formularz zgłoszeniowy dla wszystkich zainteresowanych pomocą Ukrainie.



"Jeśli Twoja gmina, powiat, województwo, fundacja, stowarzyszenie, firma itp. otrzymały prośbę o wsparcie bezpośrednio od kogoś z Ukrainy - przekaż nam szczegóły, a ułatwimy przekazanie pomocy. Pomoc humanitarną koordynuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz właściwymi wojewodami" - informuje również MSZ.