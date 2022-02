Gość Marka Tejchmana w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, pytany o stan walk na Ukrainie powiedział: „W ciąg tych dwóch dni Rosjanie stracili około 3 tys. ludzi, dużo broni, sprzętu, samolotów, helikopterów. To bardzo mocna wojna. Jestem dumny z naszych bohaterów, bo dokonują niemożliwego”

/ RMF FM

Sytuacja we Lwowie jest stabilna, ale od czasu do czasu słychać alarm. Kiedy leci rakieta z Białorusi, nie wiadomo, gdzie trafi i alarm słychać we wszystkich miastach zachodniej Ukrainy. Do dzisiaj Lwów nie był bombardowany, były tylko ataki na obiekty militarne w naszym województwie - dodał mer Lwowa Andrij Sadowy w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Niektóre małe miasta i wioski są pod kontrolą okupantów. Kijów jest 80 km od granic z Białorusią, z jej strony są bardzo mocne ataki, ale walczymy. Kijów jest w 100 proc. pod kontrolą Ukrainy - podkreślił gość Marka Tejchmana pytany o to, czy prawdziwe są doniesienia o odcięciu stolicy Ukrainy od zachodu państwa.

Pytany w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o to, czy Rosjanie są w stanie zatrzymać Władimira Putina, mer Lwowa odpowiedział: "Jestem przekonany, że mogą go zatrzymać potężne sankcje i wspólna pozycja państw demokratycznych świata. Na swoich obywateli nie zwraca uwagi, ich też atakuje, tak samo, jak atakuje Ukrainę. To, co otrzymał w ciągu tych dwóch dni, to zły sen Putina. Nie sądził, że to jest możliwe, że Ukraina będzie stawiać taki opór".

"Putin chce przepisać historię. Następna będzie Polska, Litwa, kraje bałtyckie"

Rosja powiedziała, że może rozmawiać z Ukrainą, o tym, żeby była krajem neutralnym, jeśli zostanie zdemilitaryzowana i zdenazyfikowana.

Putin chce zabrać sobie Ukrainę, bo ma osobliwy pogląd na historię, w której Ukrainy nie ma na mapie. Następna będzie Polska, Litwa, kraje bałtyckie. Chce przepisać historię, bo w tym roku mija 100 lat od utworzenia Związku Radzieckiego. Chce to powtórzyć. Za to, żeby zapisać się na kartach historii, Putin jest gotowy poświęcić tysiące ludzi - podkreślił gość Marka Tejchmana w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Rosyjski plan polegał na tym, żeby szybko zdobyć Kijów. Zlikwidować funkcjonowanie władz centralnych Ukrainy, wprowadzić swoich ludzi, którzy udawaliby władze Ukrainy. Marek Tejchman zapytał swojego gościa o to, jak wygląda kontakt z władzami centralnymi i władzami wojskowymi, jak wygląda funkcjonowanie ukraińskiej administracji.

Parlament, rząd, prezydent, Bank Narodowy - wszyscy pracują w Kijowie. Pozostajemy w stałym kontakcie, nie ma żadnych problemów - podkreślił mer Lwowa Andrij Sadowy.

Nikt nie wie, jakie mają plany. Wiem tylko, że chcieli zając Ukrainę w jeden dzień. Z tych planów nic nie wyszło, 3 tys. ludzi wróci do Rosji martwych - taka jest prawda. Każdy dzień jest bardzo ważny dla Ukrainy - dodał gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.