Prezydent Rosji Władimir Putin i minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow dodani do listy sankcji UE - poinformował w piątek po spotkaniu szefów MSZ państw UE szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Dodał, że UE dotąd nałożyła sankcje tylko na dwóch przywódców - Białorusi i Syrii.

Już wczoraj na szczycie większość krajów chciała objąć sankcjami Putina i Ławrowa. Jednak jak ustaliliśmy - Niemcy i Włochy nie chciały się zgodzić na te sankcje, argumentując, że trzeba sobie zostawić otwartą furtkę do ewentualnego dialogu.

Coś się musiało stać, że kraje te się zgodziły - powiedział naszej dziennikarce unijny dyplomata, sugerując, że chodzi o ofiary cywilne i coraz bardziej krwawy atak Rosji.

W propozycji jest tylko zamrożenie kont. Zazwyczaj osoby wpisywane na unijną czarną listę otrzymują także zakaz wjazdu do krajów Unii. Te kraje, które chcą ograniczyć te sankcje wyłącznie do zamrożenia kont argumentują, że gdyby wprowadzono restrykcje wizowe dla Ławrowa i Putina - oznaczało by to, że ci nie mogliby wjechać do żadnego kraju wspólnoty, nawet by ewentualnie rozmawiać o pokoju.

To samo potwierdziła minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock. Wprowadziliśmy szeroki pakiet sankcji gospodarczych, sankcji finansowych, ale wprowadzamy także jasne sankcje wobec tych, którzy są odpowiedzialni za te okropne obrazy dotykające ludzi na Ukrainie. Uderzamy w system Putina nie tylko gospodarczo i finansowo, ale w rdzeniu jego władzy. Objęliśmy sankcjami nie tylko oligarchów, nie tylko rosyjskich posłów, ale teraz także prezydenta Putina i ministra spraw zagranicznych Ławrowa - powiedziała.

Jaki jest majątek Putina?

Nikt dokładnie nie wie, jak duży jest majątek prezydenta Rosji Władimira Putina. Oficjalnie zarabia jako prezydent równowartość 40 tysięcy złotych miesięcznie i majątek ma skromny.

Nieoficjalnie jednak - jak wyliczają ekonomiści z Harvardu - Putin uzbierał łącznie nawet 200 miliardów dolarów, co czyniłoby go najbogatszym człowiekiem świata. Wartość tego majątku próbował ustalić opozycjonista Aleksiej Nawalny, za co Putin zamknął go w kolonii karnej.

Jeżeli teraz państwa zachodnie doliczą się majątku przywódcy Rosji, to kara może być dla niego bolesna.