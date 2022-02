Rosjanie dotarli na przedmieścia Kijowa, a z różnych stron Ukrainy docierają kolejne informacje o atakach wojsk rosyjskich. "Sytuacja w Kijowie jest bardzo trudna. Nad ranem Rosjanie zaczęli bombardowanie miasta. Drony zrzucają bomby na budynki mieszkalne. Giną ludzie" - napisał prezydent Andrzej Duda na Twitterze po piątkowej porannej rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Poniżej pierwsza część relacji z 25 lutego 2022. Informacje popołudniowe i wieczorne publikujemy na stronie głównej serwisu.

Zniszczenia w wyniku ostrzału rakietowego w Charkowie / DSNS / PAP

Rzecznik rządu: przepisy ws. zamknięcia przestrzeni powietrznej dla rosyjskich linii lotniczych są niezwłocznie procedowane; zakaz będzie obowiązywał od północy.

Ponad tysiąc rosyjskich żołnierzy zginęło dotąd na Ukrainie - informuje w drugiej dobie wojny ministerstwo obrony w Kijowie. Ukraińska telewizja pokazuje wjeżdżające do stolicy ukraińskie pojazdy wojskowe, które szykują się do obrony miasta.

14:15 Polska chce zamknąć przestrzeń powietrzną

Polski rząd chce zamknąć polską przestrzeń dla rosyjskich linii lotniczych

14:08 Będą kolejne sankcje

Majątek Putina w Europie ma być zamrożony - podaje nieoficjalne źródło w Brukseli. W ramach kolejnego pakietu sankcji to samo ma dotyczyć szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa.

14:00 Rozmowy tak, ale pod warunkiem

Rosja proponuje rozmowy w Kijowie z władzami Ukrainy. Według agencji RIA, w skład delegacji mieliby wejść przedstawiciele ministerstw obrony i spraw zagranicznych. Warunek - demilitaryzacja Ukrainy.

13:59 Relacja ze stolicy Ukrainy

Południowe obrzeża Kijowa:

13:57 Ostrzelano mołdawski statek

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy: Rosjanie na Morzu Czarnym trafili w statek pod banderą Mołdawii.

13:53 Przywódcy Chin i Rosji rozmawiali o Ukrainie

Przywódcy Chin i Rosji wymienili opinie na temat "obecnej sytuacji na Ukrainie" - napisano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej MSZ w Pekinie.

Według komunikatu Putin powiedział Xi, że USA i NATO ignorowały "uzasadnione obawy" Moskwy i dążyły do ekspansji na wschód, zagrażając Rosji. Zapewnił, że Rosja jest skłonna do "negocjacji na wysokim szczeblu z Ukrainą".



Xi ocenił natomiast, że "konieczne jest porzucenie zimnowojennej mentalności, uszanowanie uzasadnionych obaw o bezpieczeństwo wszystkich krajów i stworzenie zrównoważonego, skutecznego i trwałego mechanizmu bezpieczeństwa w Europie poprzez negocjacje" - napisano w komunikacie.

13:49 Wkrótce spotkanie szefów dyplomacji UE

O godzinie 15 spotkają się szefowie dyplomacji Unii Europejskiej. Mają oni zatwierdzić uzgodnione wczoraj sankcje, które uderzają przede wszystkim w rosyjskie banki, sektor finansów i transport. Ministrowie będą z pewnością rozmawiać także o kolejnych sankcjach.

Prawdopodobnie wróci kwestia wykluczenia Rosji z globalnego systemu płatności Swift a także powróci sprawa objęcia sankcjami samego Putina.

13:44 Rosja twierdzi, że odcięła Kijów od zachodu

Rosyjskie wojska odcięły Kijów od zachodu - podało przed chwilą rosyjskie ministerstwo obrony.

Cytowane przez agencję TASS ministerstwo zapewnia, że dzielnice mieszkalne są bezpieczne.

Moskwa twierdzi też, że podczas walk o lotnisko w Hostomelu zginęło 200 ukraińskich żołnierzy.

13:35 Polska przygotowuje "pociąg ratunkowy" dla Ukraińców

Cytat Pociąg ratunkowy dla blisko 150 rannych już prawie gotowy. Razem z @WaldekKraska rozmawialiśmy z ekipą medyczną oraz służbami mundurowymi, które współpracują z @MZ_GOV_PL przy organizacji transportu poszkodowanych z Ukrainy - przekazał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

13:31 Nawet 5 mln osób może opuścić Ukrainę

Nawet 5 mln osób może opuścić Ukrainę w wyniku ataku ze strony Rosji - wynika z przedstawionych w piątek na konferencji prasowej w Genewie szacunków ONZ.

Wskutek działań wojennych zginęło tam już 25 cywilów, a 102 zostało rannych.

13:26 Rosjanie ostrzelali ukraińskie przedszkole

Rosyjskie siły zbrojne ostrzelały przedszkole w ukraińskim mieście Ochtyrka w obwodzie sumskim, 120 km na zachód od Charkowa - informuje w piątek serwis informacyjny Euromaidan PR.

13:19 Ofensywa na Kijów zwolniła

Rosyjska ofensywa na Kijów na razie utknęła. Poza pojedynczymi starciami na obrzeżach miasta nic nie potwierdza, że do ataku na stolicę Ukrainy miałoby dojść jeszcze dziś. W południe następnego dnia po inwazji plany rosyjskich wojskowych musiały zostać zmienione.

13:08 Zełenski do europejskich państw

"Gdy bomby spadają na Ukrainę, to się dzieje w Europie, nie tylko na Ukrainie. Kiedy rakiety zabijają naszych ludzi, jest to śmierć wszystkich Europejczyków" - oznajmił.

12:56 "Putin to nie jest naród rosyjski"

Cytat Prawie dwa tysiące odważnych Rosjan zostało brutalnie zatrzymanych w dziesiątkach miast za udział w spokojnych protestach na rzecz pokoju i przeciwko nieuzasadnionemu atakowi na suwerenne państwo Ukrainy. Kreml to nie Rosja. Putin to nie naród rosyjski - napisał w piątek na Twitterze wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell.

12:47 Zełenski apeluje o sankcje

Europa ma dość siły, by powtrzymać agresję na Ukrainę - oznajmił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, apelując do Zachodu o dalsze sankcje przeciw Rosji, a do zwykłych ludzi o protesty i domaganie się pokoju.

12:43 Zełenski chce rozmawiać z Putinem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi rozmowy, bo powstrzymać śmierć ludzi - podała agencja Interfax-Zapad.

12:40 Osoby powyżej 60. roku życia w obrotnie terytorialnej

W ukraińskiej obronie terytorialnej będą mogły służyć również osoby powyżej 60. roku życia, które są w stanie fizycznie i moralnie przeciwstawiać się wrogowi oraz pokonać go - ogłosił minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

Dodał, że żołnierzom obrony terytorialnej rozdano już ponad 18 tysięcy sztuk broni automatycznej.

12:36 "Celem Rosji jest wymiana władz na Ukrainie"

Cytat Celem Rosji jest wymiana władz na Ukrainie, tempo zdobywania terenów pokazuje, że mają pewne problemy, zapowiada się dłuższa walka, silna ukraińska obrona może skłonić Rosje do modyfikacji celów operacji - ocenił były szef Sztabu Generalnego, były ambasador w Turcji gen. w st. spocz. Mieczysław Cieniuch.

12:30 Zatrzymanie sabotażystów

Niezależny białoruski portal informacyjny Nexta opublikował na Twitterze filmik z - jak napisał - zatrzymania sabotażystów w Kamieńcu Podolskim:

12:20 O "grupach zwiadowczych" w Kijowie

Na godzinę 12.20 (11.20 czasu polskiego) wszystkie rosyjskie grupy zwiadowcze w Kijowie zostały zneutralizowane - poinformował ukraińską agencję informacyjną UNIAN doradca administracji prezydenta Ukrainy, Ołeksij Arestowycz.

Według Arestowycza "grupy rosyjskich chuliganów" pojawiły się na Obołoniu, Łukjaniwce i w rejonie peczerskim.

12:15 Najnowsze relacje z Kijowa i Lwowa

Reporterzy RMF FM są na Ukrainie - Mateusz Chłystun w Kijowie i Krzysztof Zasada we Lwowie. Posłuchajcie najnowszych relacji z tych miast:

12:04 Prezes Orlenu w RMF FM

11:56 Ławrow: Rosja nie zamierza okupować Ukrainy

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow ogłosił dzisiaj, że "Rosja nie zamierza okupować Ukrainy, ani atakować cywilów". Jak powiedział, "Rosja jest gotowa do rozmów, w momencie, gdy ukraińska armia przestanie walczyć".

11:53 Programy rosyjskie wycofane z oferty

Telewizje kablowe nadające w Polsce wycofują się ze swojej oferty rosyjskie programy. Jest to wynik uchwały KRRiT w sprawie wykreślenia z rejestru programów rozprowadzanych programów: Russia Today, RT Documentary, RTR Planeta, Sojuz TV, Russija 24.

11:46 FIS odwołuje narciarskie wydarzenia w Rosji

Międzynarodowa Federacja Narciarska do końca sezonu odwołuje wszystkie imprezy, które miały odbyć się w Rosji. Chodzi głównie o konkursy skoków narciarskich kobiet w Niżnym Tagile i zawody w narciarstwie biegowym.

FIS jest jedną z pierwszych sportowych federacji, która zrezygnowała z organizacji zawodów w w tym kraju.

11:42 Atak na Mariupol

Cytat Trwają ostre starcia na wszystkich kierunkach. Dzisiaj armia ukraińska daje odpór wrogowi, który przedziera się przez granice Rosji i Białorusi – powiedział mer miasta Wadym Bojczenko, cytowany przez Interfax-Ukraina.

"Bronimy dzisiaj nie tylko swojej ziemi, ale całej Ukrainy, dzisiaj bronimy Europy. I zdajemy sobie sprawę, że stoimy wobec największego zgrupowania rosyjskiej armii, drugiej największej armii na świecie" - dodał urzędnik.

11:36 Ławrow o Zełenskim

Rosja nie widzi możliwości uznania obecnego rządu na Ukrainie za demokratyczny, a prezydent Zełenski kłamie, mówiąc, ze jest gotowy do rozmowy o neutralnym statusie Ukrainy - powiedział rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

11:28 Zełenski apeluje o kolejne sankcje wobec Rosji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, że jeszcze nie wszystkie możliwości sankcji zostały wyczerpanie i zaapelował o nasilenie presji na Rosję.

Zniszczona kolumna wojsk Federacji Rosyjskiej w rejonie Głuchowej / PAP

11:30 Trwa walka o Kijów

Jest potwierdzenie ukraińskiej armii: rosyjskie siły próbują zdobyć Kijów z północy i północnego wschodu.

11:23 Mężczyźni na Ukrainie chcą walczyć

Mężczyźni na Ukrainie bezwzględnie gotowi są bronić swego kraju - to opinia jednego z polskich księży, który pracuje w niewielkiej parafii niedaleko Lwowa.

Duchowny pochodzi z archidiecezji katowickiej.

11:15 Rosjanie nacierają na Kijów

"Ukraińcy są przygotowani do obrony Kijowa. Mają specjalne oddziały, które były szkolone do walki w mieście" - powiedział były dowódca Sił Lądowych gen. Waldemar Skrzypczak w rozmowie z RMF FM.

11:11 Rakieta w Charkowie

Położony na wschodzie Ukrainy Charków jest ostrzeliwany przez rosyjskie rakiety; w mieście słychać głośne wybuchy - informuje w piątek agencja Reutera, opierająca się na relacjach naocznych świadków.

11:08 MSWiA Ukrainy zachęca do przygotowania "koktajli Mołotowa"

Ukraińskie ministerstwo spraw wewnętrznych opublikowało na swoim oficjalnym profilu na Facebooku instrukcję sporządzania butelek zapalających, tzw. "koktajli Mołotowa"

11:05 Kolejka do bankomatu we Lwowie

11:00 Zniszczono most na Dnieprze

W obwodzie chersońskim zniszczono most Andrijiwskij na Dnieprze, siły rosyjskie próbują przeprawić się przez Dniepr - poinformował przedstawiciel biura prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz.

Cytat Nasi kontrolują sytuację na prawym brzegu. Nie przebito się - oznajmił na briefingu.

10:52 W pobliżu rządowej dzielnicy słychać strzały

W pobliżu dzielnicy rządowej w stolicy Ukrainy Kijowie słychać strzały - poinformowała w piątek agencja AP. Według ukraińskich władz siły rosyjskie zbliżają się do Kijowa, a ich celem jest zajęcie miasta i likwidacja obecnych władz Ukrainy, w tym prezydent Wołodymyra Zełenskiego.

10:39 Zobaczcie relację z Kijowa

Kijów / PAP

10:34 Ukraińcy oddają krew

10:30 Lotnisko w Hostomlu przechodziło z rąk do rąk

Pojawiły się informacje o ciężkiej strzelaninie w centrum Kijowa, są też pierwsze nagrania pokazujące rosyjskich żołnierzy w Kijowie. Są również wiadomości o pierwszych zneutralizowanych jednostkach Putina w stolicy Ukrainy. Walki trwają, włączają się mieszkańcy, na jednej z kijowskich ulic próbowali zablokować przejazd rosyjskich czołgów.

Kluczowa jest walka o lotnisko w Hostomlu, na obrzeżach Kijowa, wczoraj Rosjanie je zdobili, wieczorem Ukraińcy odbili. Jak informuje wiceszefowa obrony narodowej - Rosjanie zmienili plan - teraz lądują na białoruskim lotnisku Gomel, tam też pojawili się spadochroniarze, a to dlatego, że w Hostomlu obok kijowa pas startowy jest zniszczony.

10:26 Ewakuacja noworodków

Ewakuacja noworodków z intensywnej terapii do schronu w ukraińskiej miejscowości Dnipro.

10:23 Desant przemieszcza się w stronę Kijowa

Rosyjskie samoloty Ił-76 wylądowały w Homlu na Białorusi - poinformował sztab generalny w Kijowie. Desant przemieszcza się w kierunku Czernihow-Kijów - wskazano.

"Z powodu zniszczenia pasa startowego na lotnisku Hostomel pod Kijowem przeciwnik postanowił na własną rękę przemieścić się z terytorium Białorusi po trasie Homel-Czernihów-Kijów" - podano w komunikacie sztabu na Facebooku.

10:21 Niemiec rząd przeciw sankcjom

Federalna minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser powtórzyła, że rząd niemiecki nie zgadza się na ewentualne dostawy broni na Ukrainę.

Cytat Nie jesteśmy za dostawami broni na Ukrainę i nic się w tej kwestii nie zmieniło - powiedziała w piątek w programie "Morgenmagazin" w telewizji ZDF.

10:20 Ambasador Ukrainy w Tokio zabrał głos

Władze Chin powinny wykorzystać swoje bliskie relacje z Rosją i przekonać prezydenta Władimira Putina, aby zaprzestał "masakry w Europie" - powiedział w piątek ambasador Ukrainy w Tokio Serhij Korsunski. Pekin nie potępił rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Korsunski wezwał Chiny, aby przyłączyły się do międzynarodowych wysiłków na rzecz powstrzymania agresji.

"Bylibyśmy bardzo zadowoleni, gdyby Chiny wykorzystały swoje związki z Rosją, porozmawiały z Putinem i wyjaśniły mu, że urządzanie tej masakry w Europie w XXI wieku jest niewłaściwe" - powiedział.

10:18 "Ja nie opuszczę parafii"

Co chwilę wyją syreny. Niedaleko słychać wybuchy, ale ja nie opuszczę parafii — powiedział PAP o. Marek Gromotka, który od 20 lat przebywa w Kijowie. Karmelita bosy dodał, że w jego parafii jest bardzo dużo dzieci. Pomoc Polaków będzie niezwykle potrzebna. W tej chwili poprosił o modlitwę.

Cytat W Kijowie ludzie siedzą w domach i w schronach albo w metrze czy podziemiach. Co chwilę wyją syreny alarmowe. Słychać wybuchy. One są niedaleko ok. 20 kilometrów stąd. Jeden helikopter rosyjski został zestrzelony i wpadł na dziewięciopiętrowy budynek. Wybuch pożar, wiele osób uznawanych jest za zaginionych - relacjonował w rozmowie z PAP o. Marek Gromotka.

Duchowny przekazał PAP, że w Kijowie na klasztor zaadaptowano budynek po byłych garażach.

10:16 Co z Memorandum Budapesztańskim?

Cytat Rada Najwyższa Ukrainy zwraca się do państw tzw. Memorandum budapeszteńskiego z żądaniem podjęcia natychmiastowych działań w celu skutecznej deeskalacji i powstrzymania agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, wycofania jej wojsk i sprzętu z terytorium Ukrainy i udzielenia Ukrainie realnej pomocy w przywróceniu jej suwerenności - czytamy w apelu, podpisanym przez członków prezydium parlamentu i szefów frakcji.

Memorandum budapeszteńskie to porozumienie międzynarodowe podpisane w grudniu 1994 roku w Budapeszcie, zgodnie z którym Stany Zjednoczone, Rosja i Wielka Brytania zobowiązały się do respektowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Natomiast Ukraina zobowiązała się do przekazania strategicznej broni nuklearnej, znajdującej się na jej terytorium, Rosji i przystąpienia do układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

Memorandum nie ma statusu traktatu.

10:13 Rosjanie ostrzelali Grad

Siły rosyjskie ostrzelały rakietami Grad autobusy jadące do obwodu ługańskiego po ewakuujących się stamtąd ludzi - poinformował szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj na Facebooku.

Autobusy jechały do miasta Szczastia w centralnej części obwodu ługańskiego.

10:10 Kolejki na granicy ukraińsko-polskiej

Cytat Na granicy Ukrainy z Polską zaczynają tworzyć się kolejki, jednak straż graniczna robi wszystko, by przeprawy trwały jak najkrócej - przekazał wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

Większość osób jedzie do swoich rodzin lub znajomych, albo w Polsce, albo w innym kraju Unii - wskazał.

W związku ze spodziewanym napływem uchodźców z tego kraju w ośmiu przygranicznych miejscowościach oraz na dworcu w Przemyślu utworzono punkty recepcyjne, gdzie w razie potrzeby udzielana im będzie podstawowa pomoc.

10:07 Zełenski zostaje w Kijowie

Celem wojsk rosyjskich jest zajęcie Kijowa i likwidacja obecnych władz Ukrainy, prezydent Wołodymyr Zełenski zostaje w ukraińskiej stolicy - poinformował w piątek jego przedstawiciel Mychajło Podolak.

"Podstawowy scenariusz operacji specjalnej Rosji jest jasny. Jedynym celem jest wejście do Kijowa i zlikwidowanie władz Ukrainy, osobiście Wołodymyra Zełenskiego" - powiedział Podolak.

Dodał następnie: "Zełenski zostaje w Kijowie, on powinien zademonstrować niezłomność narodu ukraińskiego".

10:04 Orlen: Paliwa nie zabraknie

Mamy wystarczające zapasy, paliwa nie zabraknie - przekazał PKN Orlen. Koncern poinformował w piątek, że w czwartek sprzedaż paliw na stacjach jego sieci wzrosła o 300-400 proc. Aby usprawnić pracę stacji, czasowo obowiązuje sprzedaż paliwa wyłącznie do baków.

09:57 Dziś na giełdach uspokojenie

Na warszawskiej giełdzie, która wczoraj straciła 11 procent, dziś wzrosty o ponad 3 procent.

Na giełdach zachodnioeuropejskich niespełna jednoprocentowe plusy, a w Moskwie - gigantyczne wzrosty. Główny rosyjski indeks giełdowy zyskuje teraz aż 25 procent.

09:52 Zginęło dwoje dzieci

Dwoje dzieci zginęło na Ukrainie w wyniku ostrzału ze strony sił rosyjskich w ciągu ostatniej doby - poinformował doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko na Facebooku.

Dodał, że w ciągu ostatniej doby siły rosyjskie ostrzelały 33 obiekty cywilne.

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa na wielu różnych frontach. Wczoraj wieczorem dwa okręty wojenne zaatakowały Wyspę Węży, której broniło 13 żołnierzy ukraińskich. Mimo otrzymania ultimatum o poddaniu się, obrońcy terytorium walczyli do końca. Wszyscy z nich zginęli.

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa został wysłany na telefony obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską.

Cytat Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski. Więcej informacji na stronie ua.gov.pl - taki komunikat trafił na ukraińskie telefony, które zalogowały się w polskich sieciach.

Alert został wysłany także w języku angielskim.

Rządy Niemiec, Węgier i Włoch, blokując trudne decyzje w sprawie sankcji, zhańbiły się - napisał w piątek na Twitterze szef Europejskiej Partii Ludowej (EPL) Donald Tusk.

"W tej wojnie wszystko jest prawdziwe: szaleństwo i okrucieństwo Putina, ukraińskie ofiary, bomby spadające na Kijów. Tylko wasze sankcje są udawane. Zhańbiły się te rządy UE, które blokowały trudne decyzje (m.in. Niemcy, Węgry, Włochy)" - ocenił były szef polskiego rządu.

Brytyjski premier Boris Johnson zapewnił w rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że Wielka Brytania w ciągu najbliższych dni przekaże dalsze wsparcie - oświadczyło w piątek rano jego biuro.

Jak przekazało w wydanym komunikacie biuro Johnsona, Zełenski poinformował go o ostatnich postępach rosyjskich wojsk, w tym o atakach rakietowych i artyleryjskich na ukraińskie miasta oraz o strasznych wydarzeniach w Kijowie we wczesnych godzinach porannych.

Cytat Chiny sprzeciwiają się wszelkim nielegalnym, jednostronnym sankcjom i prowadzą normalną współpracę handlową z Rosją - oświadczył w piątek rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin w kontekście sankcji UE przeciwko Rosji za jej agresję na Ukrainę.

Wang odrzucił sugestię prezydenta USA Joe Bidena, że kraje, które popierają rosyjską inwazję na Ukrainę, będą miały "splamioną" reputację. To reputacja państw ingerujących w wewnętrzne sprawy innych krajów będzie zszargana - powiedział.

Na briefingu w MSZ rzecznik zaznaczył, że Ukraina z pewnością jest suwerennym krajem, ale odrzucił krytykę ze strony Australii dotyczącą handlu chińsko-rosyjskiego. Wyraził nadzieję na wypracowanie "wszechstronnego mechanizmu bezpieczeństwa" w Europie - przekazała agencja Reutera.

Pekin nie potępił rosyjskiej agresji na Ukrainę, a MSZ sprzeciwiało się określaniu jej słowem "inwazja". Chińska prasa przekazuje rosyjską narrację o "operacji specjalnej" w Donbasie, planie "demilitaryzacji Ukrainy" oraz zapewnienia, że Rosja nie chce okupować tego kraju.

Odgłosy strzałów w Kijowie:

09:21

Rosyjskie czołgi są w dzielnicy Kijowa - Obołoniu:

09:16

Oto, co na temat sytuacji na Ukrainie powiedział Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, w Porannej rozmowie RMF FM:

Pod Kijowem zauważono sprzęt wojskowy z oznaczeniem Z, którego używały wcześniej siły rosyjskie - podało Nastojaszczeje Wriemia. Telewizja donosi również o kolejnej próbie desantu w Kijowie. Ministerstwo obrony relacjonuje z kolei walki pod Iwankowem na północ od Kijowa.

Według informacji podawanej w prowadzonym na żywo programie internetowej telewizji Nastojaszczeje Wriemia prowadzonej przez Radio Wolna Europa pojawiają się również doniesienia o walkach z dywersantami w kijowskiej dzielnicy Obołoń.

09:05

Ukraińska agencja informacyjna UNIAN podała w piątek, powołując się na jedno źródło, że Rosjanie próbują dokonać desantu w jednej z dzielnic Kijowa - Mińskim Masywie.

"Wróg próbuje wysadzić desant w kijowskiej dzielnicy Masywie Miński" - podała UNIAN, powołując się na ukraińskiego dziennikarza Witalija Głagołę. Według niego "siły reagowania podejmują niezbędne działania".

Sztab Generalny Ukrainy ostrzega, że Rosjanie używają ukraińskiego sprzętu.

Rosyjscy agresorzy zajęli dwa pojazdy i przebrani w mundury wojsk ukraińskich z dużą prędkością jadą z Obołoń - to północna dzielnica Kijowa - do centrum stolicy Ukrainy.

Ukraińskie siły zbrojne wysadziły trzy mosty wokół Kijowa, by utrudnić natarcie rosyjskich czołgów - tak informuje jeden z ukraińskich portali.

Rosyjskie czołgi zbliżają się do Kijowa od północnego zachodu. W Iwankowie doszło do starcia.

Wojska rosyjskie są też w pobliżu miasta Vorzel - to 25 km od Kijowa.

W stolicy zapełniają się kolejne stacje metra, w których ludzie szukają schronienia przed spodziewanymi atakami rakietowymi.



Posłuchajcie Porannej rozmowy RMF FM z Aleksandrem Kwaśniewskim.

"Rosyjscy wojskowi przejęli dwa pojazdy sił zbrojnych Ukrainy. Są ubrani w mundury wojsk ukraińskich i szybko zmierzają do centrum Kijowa od strony Obołonia (dzielnica Kijowa - PAP). Za nimi podąża konwój rosyjskich ciężarówek wojskowych. Na pewno zostaną zneutralizowani" - zapewniła Malar.

W okolicy Czernichowa ukraińskie wojsko powstrzymało atak rosyjskich żołnierzy - poinformował przedstawiciel sił zbrojnych Ukrainy.

Siły zbrojne Ukrainy prowadzą działania obronne na czterech kierunkach z przeważającymi siłami rosyjskimi - podało w piątek MSW Ukrainy. Ocenia ono, że wojska rosyjskie próbują siłami pancernymi podejść pod Kijów ze strony Czernihowa i Iwankowa.

Cytat Dzisiaj będzie najtrudniejszy dzień. Plan wroga to przedarcie się kolumnami pancernymi ze strony Iwankowa i Czernihowa do Kijowa - napisał przedstawiciel MSW Ukrainy Anton Heraszczenko.

"Obrońcy Kijowa są przygotowani!" - zapewnił wymieniając pociski przeciwpancerne NLAW i Javelin.

Heraszczenko poinformował też, że w rejonie Iwankowa, by udaremnić przejście wojsk rosyjskich, został wysadzony most na rzece Teterew.

Tak wygląda Lwów o poranku.

Zacieśnia się rosyjski pierścień wokół Kijowa. Stolica Ukrainy przygotowuje się do odparcia rosyjskiego ataku - ma to nastąpić jeszcze dziś. Rosyjskie kolumny zmierzają do miasta od północnego-wschodu i północnego-zachodu. Kolejne oddziały mają nadciągać z odległej miejscowości Sumy. Zaobserwowano kolumnę 56 rosyjskich pojazdów nieopodal Czernichowa.

W Kijowie ogłoszono właśnie alarm przeciwlotniczy - władze apelują do mieszkańców, by zeszli do schronów.

Putin planuje zdobyć Kijów czołgami - tak twierdzą Siły Zbrojne Ukrainy.



Najnowsze informacje mówią też o tym, że Rosjanie dokonują właśnie desantu na lotnisko Sikorski w Kijowie. Wiceminister obrony narodowej Anna Malarz poinformowała, że trwają walki z przytłaczająca siłą wroga w okolicach Severska, Charkowa czy Tavrii.

Tak wygląda stolica Ukrainy po nocnych atakach.