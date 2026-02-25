Administracja Donalda Trumpa wystosowała formalne ostrzeżenie wobec Ukrainy po atakach na rosyjską infrastrukturę naftową nad Morzem Czarnym. Jak poinformowała ukraińska ambasador w Waszyngtonie Olha Stefaniszyna, działania te - według Waszyngtonu - miały wpływ na amerykańskie inwestycje w Kazachstanie, w tym interesy koncernu Chevron.

Administracja Donalda Trumpa wystosowała formalne ostrzeżenie wobec Ukrainy po atakach na rosyjską infrastrukturę naftową nad Morzem Czarnym (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

USA ostrzegły Ukrainę, że ataki na rosyjską infrastrukturę naftową uderzyły w amerykańskie inwestycje w Kazachstanie.

Departament Stanu przekazał Ukrainie formalną notę dyplomatyczną w tej sprawie.

Jak przypomina CNN, pod koniec listopada 2025 roku ukraińskie drony uderzyły w port Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, uszkadzając rurociąg transportujący ropę z Kazachstanu .

Jednym z głównych udziałowców tej infrastruktury jest amerykański gigant naftowy Chevron. W odpowiedzi na te wydarzenia Departament Stanu USA przekazał Ukrainie formalną notę dyplomatyczną.

Usłyszeliśmy, że ukraińskie ataki na Noworosyjsk wpłynęły na część amerykańskich inwestycji realizowanych poprzez Kazachstan. Usłyszeliśmy też od Departamentu Stanu, że powinniśmy powstrzymać się od uderzania w amerykańskie interesy - przekazała Olha Stefaniszyna, ukraińska ambasador w Stanach Zjednoczonych.

Nietypowy krok administracji USA

Według CNN, działania Departamentu Stanu zostały uznane za "nietypowy krok". Portal podkreślił, że ostrzeżenie pojawiło się w czwartą rocznicę pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a rozmowy pokojowe prowadzone z udziałem USA nie przyniosły dotąd przełomu.

"Nietypowe demarche wydaje się odzwierciedlać priorytety administracji i następuje po decyzji Trumpa z ubiegłego roku o wstrzymaniu nowej pomocy wojskowej dla Kijowa. Ukraińska ambasador podkreśliła, że USA nie sugerowały, by Kijów powstrzymał się od atakowania rosyjskiej infrastruktury wojskowej i energetycznej" - informuje CNN.

"Przyjęliśmy to do wiadomości"

Olha Stefaniszyna zaznaczyła, że amerykańskie zastrzeżenia dotyczyły wyłącznie interesów gospodarczych.

Chodziło o sam fakt, że ucierpiały tam amerykańskie interesy gospodarcze - powiedziała ambasadorka. Przyjęliśmy to do wiadomości - dodała.