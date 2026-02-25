Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa rozważa wprowadzenie nowego wymogu, zgodnie z którym amerykańskie banki miałyby weryfikować informacje o obywatelstwie obecnych i przyszłych klientów. O takiej ewentualności poinformowała m.in. stacja CNN. Miałby to być kolejny krok Trumpa ku ograniczeniu nielegalnej imigracji.

Donald Trump wygłaszający najdłuższe orędzie o stanie państwa w historii USA; Kapitol Stanów Zjednoczonych, 24/25 lutego 2026 / BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/East News / East News

Według "The Wall Street Journal" i CNN administracja Trumpa rozważa zmuszenie banków w USA do weryfikacji obywatelstwa klientów, co może oznaczać wymóg przedstawiania paszportów i innych dokumentów.

Opcja już teraz wywołuje obawy w branży finansowej, która nie chce być narzędziem w rękach Trumpa.

Jak do tych doniesień ustosunkował się Biały Dom? O tym poniżej.

Na polecenie Donalda Trumpa na ulicach amerykańskich miast postrach sieją agenci ICE, czyli amerykańskiej Służby ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł, którzy niejednokrotnie stosują wobec imigrantów siłę fizyczną. Najnowsze doniesienia mówią o ewentualnych kolejnych krokach mających na celu deportację ze Stanów Zjednoczonych jak największej liczby nielegalnych imigrantów, co Trump postawił sobie za cel podczas swojej prezydentury.

Administracja Trumpa rozważa zmuszenie banków do weryfikacji obywatelstwa klientów. Potencjalne działanie, które według jednego ze źródeł CNN może przybrać formę rozporządzenia wykonawczego, wzbudziło obawy w branży, że banki mogą zostać zmuszone do żądania od klientów bezprecedensowej kategorii dokumentów, w tym paszportów i innych dokumentów potwierdzających obywatelstwo. Źródło zastrzegło, że plany nie zostały jeszcze sfinalizowane i że nadal rozważane są inne opcje i odpowiednie przepisy prawne.

To zły pomysł. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni - powiedział CNN przedstawiciel branży finansowej. Dyrektorzy banków obawiają się, że zarządzenie ma na celu zmuszenie ich do odegrania roli w działaniach administracji mających na celu deportację nielegalnych imigrantów.

O potencjalnym dekrecie wykonawczym i możliwości jego podpisania przez Trumpa po raz pierwszy poinformował "The Wall Street Journal". Biały Dom nie potwierdził, ale też nie zaprzeczył tym doniesieniom. Jakiekolwiek doniesienia na temat potencjalnego kształtowania polityki, o których nie poinformował oficjalnie Biały Dom, są bezpodstawnymi spekulacjami - powiedział rzecznik Białego Domu Kush Desai.

W USA banki nie gromadzą ani nie weryfikują informacji na temat obywatelstwa. Jak podaje CNN, gdyby Trump podpisał takie rozporządzenie, banki mogłyby zobowiązać się do wstecznego gromadzenia informacji o obywatelstwie od obecnych klientów oraz od nowych klientów. Przedstawiciele największych banków i grup branżowych odmówili CNN komentarza w tej sprawie.