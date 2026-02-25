Watykan ogłosił tegoroczne plany papieża Leona XIV. Ojciec Święty odwiedzi w marcu Księstwo Monako, w kwietniu Algierę, Kamerun, Angolę i Gwineę Równikową, a w czerwcu Hiszpanię.
- Watykan ogłosił trzy papieskie podróże na wiosnę i wczesne lato 2026 roku.
- Szczegółowe programy wszystkich wizyt zostaną przedstawione w późniejszym terminie.
Po raz pierwszy zapowiedziano jednocześnie trzy osobne papieskie podróże.
Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni poinformował w komunikacie, że 28 marca na zaproszenie księcia Monako oraz tamtejszego arcybiskupa papież złoży tam jednodniową wizytę. To będzie pierwsza papieska podróż do tego księstwa.
W drugim komunikacie ogłoszono, że w dniach od 13 do 23 kwietnia Leon XIV na zaproszenie władz państwowych i kościelnych odwiedzi Algierię, Kamerun, Angolę i Gwineę Równikową.
Od 6 do 12 czerwca papież będzie w Hiszpanii.
Szczegółowe programy tych podróży zostaną podane później.
Informacja ta potwierdza wcześniejsze deklaracje nowego papieża, który powiedział, że chce dużo podróżować.