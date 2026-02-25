Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało prezydenta Częstochowy Krzysztofa M. Jak wyjaśnił rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, chodzi o podejrzenie przestępstwa korupcyjnego.

  • Prezydent Częstochowy Krzysztof M. został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
  • Krzysztof M. jest prezydentem Częstochowy od 2010 roku.
Jacek Dobrzyński przekazał, że prezydent Częstochowy Krzysztof M. został zatrzymany w środę rano. 

"Obecnie prowadzone są przeszukania i zabezpieczania dokumentów w kilku miejscach na terenie Częstochowy" - wyjaśnił rzecznik koordynatora służb specjalnych. 

Krzysztof M. ma zostać przewieziony do katowickiej prokuratury.

Decyzją przewodniczącego Włodzimierza Czarzastego Krzysztof M. został zawieszony w prawach członka partii - ujawniła w Radiu RMF24 posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. 

Dlaczego Krzysztof M. został zatrzymany?

Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, zatrzymanie Krzysztofa M. to kontynuacja większego śledztwa. Chodzi o wielowątkowe postępowanie dotyczące wiceprezydenta Częstochowy i byłego wicemarszałka województwa śląskiego Bartłomieja S. On został zatrzymany w październiku 2024 roku. Prokuratura zarzuciła mu przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych oraz uzależnianie wykonania czynności służbowych od uzyskania takich korzyści. 

W tym śledztwie zarzuty ma już kilkanaście osób - samorządowców i biznesmenów. Chodzić ma przede wszystkim o korupcję w zamian za przychylność przy wydawaniu różnych decyzji administracyjnych. 

Krzysztof M. jest prezydentem Częstochowy od 2010 r. Wcześniej był m.in. radnym miasta i posłem. 

