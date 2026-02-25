Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało prezydenta Częstochowy Krzysztofa M. Jak wyjaśnił rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, chodzi o podejrzenie przestępstwa korupcyjnego.
- Prezydent Częstochowy Krzysztof M. został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
- Krzysztof M. jest prezydentem Częstochowy od 2010 roku.
- Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl
Jacek Dobrzyński przekazał, że prezydent Częstochowy Krzysztof M. został zatrzymany w środę rano.