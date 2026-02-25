Wraca sprawa wypadku premier Beaty Szydło w 2017 roku. Prokuratura Regionalna w Białymstoku przedstawiła byłemu funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu zarzut w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w postępowaniach po wypadku ówczesnej szefowej rządu.

Do wypadku z udziałem kolumny wiozącej ówczesną premier Beatę Szydło doszło w lutym 2017 r. w Oświęcimiu / Andrzej Grygiel / PAP

Prokuratura Regionalna w Białymstoku postawiła zarzut składania fałszywych zeznań byłemu funkcjonariuszowi BOR w związku z wypadkiem premier Beaty Szydło w 2017 roku w Oświęcimiu.

Śledczy planują postawić zarzuty kolejnym ośmiu osobom

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

Były funkcjonariusz BOR usłyszał zarzut składania fałszywych zeznań w związku z wypadkiem premier Beaty Szydło w 2017 roku w Oświęcimiu. To wyłączony wątek tego śledztwa; dotyczy składania fałszywych zeznań przez funkcjonariuszy byłego Biura Ochrony Rządu.

W krótkim komunikacie prok. Marek Bogacewicz z Prokuratury Regionalnej w Białymstoku przekazał, że przesłuchanie nastąpiło w trybie niejawnym.

Śledczy chcą zakończyć swoje czynności w marcu. Zamierzają przedstawić zarzuty kolejnym ośmiu osobom, w tym siedmiu byłym i obecnym funkcjonariuszom SOP (dawne BOR) i jednej osobie cywilnej.

Czego dotyczy śledztwo?

We wszczętym wiosną ub. roku śledztwie prokuratorzy badają m.in., czy w latach 2017-2023 nie doszło do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych podczas wykonywania obowiązków służbowych podczas postępowania przygotowawczego Prokuratury Okręgowej w Krakowie, a następnie w postępowaniu sądowym w pierwszej instancji i w postępowaniu odwoławczym.

Śledztwo dotyczy też samego wypadku z 10 lutego 2017 roku. Brały w nim udział auta z kolumny rządowej i Fiat Seicento. Pasażerowie jednego z tych samochodów oraz ówczesna premier Beata Szydło doznali obrażeń.

Trzeci wątek śledztwa dotyczy zeznawania nieprawdy oraz zatajania prawdy podczas składania zeznań w charakterze świadków przez ówczesnych funkcjonariuszy BOR. Chodzi o kwestię używania sygnałów dźwiękowych podczas przejazdu kolumny rządowej.

Zeznania funkcjonariuszy BOR były dowodami w śledztwie w Krakowie, a potem w procesie przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu oraz w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

Wyrok dla kierowcy Seicento

W śledztwie krakowskiej prokuratury kierowca Seicento został oskarżony o nieumyślne spowodowanie wypadku.

W połowie marca 2018 r. krakowska prokuratura okręgowa wystąpiła do sądu w Oświęcimiu o uznanie winy z warunkowym umorzeniem postępowania na okres próby jednego roku. W lipcu 2020 r. sąd ten uznał, że kierowca Fiata jest winien nieumyślnego spowodowania wypadku. Zarazem warunkowo umorzył postępowanie na rok. Sąd uznał, że także kierowca BOR złamał przepisy.

W lutym 2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał wyrok wobec kierowcy.