W nocy z 13 na 14 listopada Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły atak rakietowy i dronowy na kluczowe obiekty wojskowe i infrastrukturalne w Rosji. Najpoważniejsze uderzenie dotknęło portu w Noworosyjsku, gdzie uszkodzono bazę rosyjskich okrętów oraz strategiczny terminal naftowy. Agencja Reutera informuje, że atak spowodował wstrzymanie eksportu surowca na poziomie 2,2 mln baryłek dziennie, co stanowi 2 proc. światowego zapotrzebowania.

Ukraińskie rakiety „Neptun” uderzyły w bazę rosyjskich okrętów w Kraju Krasnodarskim / X/zrzut ekranu / Shutterstock

Według informacji przekazanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, w nocy z 13 na 14 listopada ukraińskie wojsko przeprowadziło zmasowany atak na rosyjskie cele w Kraju Krasnodarskim.

W porcie Noworosyjsk, będącym jednym z najważniejszych punktów bazowania rosyjskiej floty na Morzu Czarnym, uderzono w infrastrukturę portową oraz terminal naftowy "Szesharis". Obiekt ten jest jednym z największych kompleksów przeładunkowych ropy i produktów naftowych na południu Rosji i odgrywa kluczową rolę w zaopatrywaniu rosyjskich wojsk walczących przeciwko Ukrainie.

Uderzenia dokonano przy pomocy pocisków Neptun - ukraińskich rakiet manewrujących. Pociski Neptun po raz pierwszy zostały użyte bojowo w 2022 roku podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najgłośniejszym przypadkiem było zatopienie rosyjskiego krążownika rakietowego "Moskwa" na Morzu Czarnym w kwietniu 2022 roku.

W ataku został trafiony również pływający pod banderą Sierra Leone tankowiec "Arlan" - podaje agencja Reutera. Odnotowano także uszkodzenia nabrzeża portowego obsługującego tankowce, kontenerów i innego osprzętu, w tym dźwigów.