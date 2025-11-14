W nocy z 13 na 14 listopada Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły atak rakietowy i dronowy na kluczowe obiekty wojskowe i infrastrukturalne w Rosji. Najpoważniejsze uderzenie dotknęło portu w Noworosyjsku, gdzie uszkodzono bazę rosyjskich okrętów oraz strategiczny terminal naftowy. Agencja Reutera informuje, że atak spowodował wstrzymanie eksportu surowca na poziomie 2,2 mln baryłek dziennie, co stanowi 2 proc. światowego zapotrzebowania.

Według informacji przekazanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, w nocy z 13 na 14 listopada ukraińskie wojsko przeprowadziło zmasowany atak na rosyjskie cele w Kraju Krasnodarskim. 

W porcie Noworosyjsk, będącym jednym z najważniejszych punktów bazowania rosyjskiej floty na Morzu Czarnym, uderzono w infrastrukturę portową oraz terminal naftowy "Szesharis". Obiekt ten jest jednym z największych kompleksów przeładunkowych ropy i produktów naftowych na południu Rosji i odgrywa kluczową rolę w zaopatrywaniu rosyjskich wojsk walczących przeciwko Ukrainie. 

Uderzenia dokonano przy pomocy pocisków Neptun - ukraińskich rakiet manewrujących. Pociski Neptun po raz pierwszy zostały użyte bojowo w 2022 roku podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najgłośniejszym przypadkiem było zatopienie rosyjskiego krążownika rakietowego "Moskwa" na Morzu Czarnym w kwietniu 2022 roku.

W ataku został trafiony również pływający pod banderą Sierra Leone tankowiec "Arlan" - podaje agencja Reutera. Odnotowano także uszkodzenia nabrzeża portowego obsługującego tankowce, kontenerów i innego osprzętu, w tym dźwigów.

Jak poinformowano w wyniku ataku zniszczona została także wyrzutnia systemu rakietowego S-400 oraz magazyny rakiet, co doprowadziło do eksplozji i pożaru na terenie portu. 

Dodatkowo, w obwodzie saratowskim zaatakowano rafinerię ropy naftowej "Saratowska", gdzie również wybuchł pożar. 

W pobliżu miasta Engels (położony nad rzeką Wołgą w obw. saratowskim) uszkodzone zostało przedsiębiorstwo magazynujące paliwa i smary Kombinat "Kristal".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że w nocy z 13 na 14 listopada ukraińskie siły użyły rakiet dalekiego zasięgu "Neptun" do ataku na wyznaczone cele na terytorium Rosji. Nazwał to "sprawiedliwą odpowiedzią na rosyjski terror".

Cios w rosyjki przemysł

Według źródeł agencji Reutera, po ataku terminal naftowy w Noworosyjsku wstrzymał eksport ropy. Uderzenie w tak strategiczne obiekty może mieć wpływ na logistykę rosyjskiej armii oraz eksport surowców energetycznych.

Czarnomorski port w Noworosyjsku odpowiada za eksport ropy naftowej, wynoszący 2,2 mln baryłek dziennie, co stanowi 2 proc. światowego zapotrzebowania - donosi Reuters, powołując się na źródła z branży.

Atak był jednym z największych na rosyjską infrastrukturę eksportującą ropę naftową w ostatnich miesiącach. Ceny ropy na światowych rynkach wzrosły o ponad 2 proc.

Reuters przypomina, że dalekosiężne ukraińskie ataki powietrzne wielokrotnie zakłócały rosyjską infrastrukturę naftową w tym roku, atakując porty Morza Bałtyckiego i Czarnego, system rurociągów i szereg rafinerii ropy naftowej, a także obiekty infrastrukturalne położone w głębi Rosji.