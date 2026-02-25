To przełom w historii badań morskich! Dwie Australijki – matka i córka – odkryły największą znaną kolonię koralowców na świecie. Ta gigantyczna kolonia jest na Wielkiej Rafie Koralowej.

Największa kolonia koralowców na świecie odkryta u wybrzeży Australii (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Badaczki - matka i córka - odkryły największą na świecie kolonię koralowca na Wielkiej Rafie Koralowej.

Kolonia Pavona clavus ma 111 metrów długości i zajmuje prawie 4 tysiące metrów kwadratowych.

Odkrycie zostało potwierdzone poprzez podwodne pomiary i zdjęcia, a następnie zmapowane w 3D.

Lokalizacja znaleziska pozostaje tajemnicą, by chronić ekosystem przed niepożądanymi skutkami.

O odkryciu u wybrzeży Australii, na słynnej Wielkiej Rafie Koralowej, mówi cały świat. Dokonały go zaangażowane w ochronę środowiska wolontariuszki - prywatnie matka i córka - Sophie Kalkowski-Pope i Jan Pope. Natrafiły one na kolonię koralowca, która już teraz została okrzyknięta największą udokumentowaną strukturą tego typu na świecie.

Kolonia koralowca Pavona clavus ma około 111 metrów długości, co odpowiada wielkości boiska piłkarskiego, i zajmuje powierzchnię blisko 4 tysięcy metrów kwadratowych. Obie badaczki nie kryły zachwytu, kiedy po raz pierwszy zobaczyły to imponujące zjawisko pod wodą.

Kiedy wskoczyłyśmy do wody, od razu mogłam rozpoznać znaczenie tego, co widzimy - relacjonuje, cytowana przez CNN, Sophie Kalkowski-Pope.

Jak wyglądało odkrycie? Kulisy niezwykłego znaleziska

Cała historia zaczęła się od rutynowego nurkowania Jan Pope. Po powrocie z wyprawy opowiedziała córce o czymś, co wydawało się być czymś wyjątkowym. Postanowiły wrócić na miejsce, tym razem z profesjonalnym sprzętem pomiarowym. Razem nagrały film, płynąc przez rozległy, przypominający literę J, koralowiec.

Aby potwierdzić rozmiar i unikalność koralowca, przeprowadzono ręczne pomiary podwodne oraz wykonano zdjęcia o wysokiej rozdzielczości z powierzchni wody. Na ich podstawie stworzono trójwymiarowy model kolonii, który pozwolił naukowcom monitorować jej zmiany w czasie.

Co sprawia, że ta kolonia jest wyjątkowa?

Według organizacji Citizens of the Reef to "jedna z najważniejszych struktur koralowych kiedykolwiek zarejestrowanych na Wielkiej Rafie Koralowej" oraz "największa udokumentowana i zmapowana kolonia koralowców na świecie". Tego typu znaleziska są niezwykle rzadkie, zwłaszcza w czasach, gdy koralowce na całym świecie walczą o przetrwanie z powodu zmian klimatycznych.

Naukowcy podkreślają, że miejsce, w którym odkryto kolonię, charakteryzuje się silnymi prądami pływowymi i niskim narażeniem na fale tropikalnych cyklonów. Trwają badania, czy te warunki mają kluczowe znaczenie dla istnienia tak ogromnej struktury koralowej.

Ze względów bezpieczeństwa i ochrony ekosystemu dokładna lokalizacja koralowca pozostaje tajemnicą.

Wielka Rafa Koralowa - piękno i zagrożenia

Australijska Wielka Rafa Koralowa to największa żywa struktura na naszej planecie, dom dla niezliczonej liczby gatunków morskich. Niestety, w ostatnich latach rafa stała się symbolem walki o przetrwanie - masowe wybielanie, spowodowane rekordowo wysokimi temperaturami wód, zmieniło żywe kolory rafy na jasną biel.

Zjawisko wybielania dotknęło już ponad 80 proc. oceanicznych raf na świecie, a proces ten nasilił się od 2023 roku. Wybielone koralowce tracą glony, które dostarczają im pożywienia, co prowadzi do ich śmierci.