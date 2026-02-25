Centralna wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami, kupionego przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS), została zamknięta. Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Maja Nowak zapewnia, że trwają prace, by osoby potrzebujące miały zapewniony dostęp do niezbędnych technologii.

O zamknięciu poinformował portal Prawo.pl.

Wypożyczalnia działała od 2023 roku. Program miał być realizowany do końca 2025 roku, jednak już teraz został zakończony. Do końca 2026 r. obowiązuje okres przejściowy, a osoby, które zawarły umowy na wypożyczenie sprzętu, zanim program zamknięto, mogą je przedłużyć do końca września.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, RARS oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) współpracują obecnie nad nowymi rozwiązaniami, które mają zapewnić ciągłość wsparcia.

Centralna wypożyczalnia

Centralna wypożyczalnia umożliwiała bezpłatne korzystanie z urządzeń wspomagających, po wpłaceniu zwrotnej kaucji w wysokości 2 proc. wartości sprzętu. Poczta Polska odpowiadała za dostarczanie urządzeń, a PFRON prowadził nabór i weryfikację wniosków.

Według danych z września 2023 roku, które przekazał ówczesny wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik, zakupiono 14 tys. urządzeń za ok. 100 mln zł. Jednak, jak wskazywała "Gazeta Wyborcza", sprzęt kosztował nawet 200 mln zł, a zakupy odbyły się w pośpiechu, bez przetargu i były utajnione.