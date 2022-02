Trwa piąty dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Doszło do ostrzału rakietowego kilku ukraińskich miast, w tym Kijowa i Charkowa. Władze informują o dziesiątkach zabitych i rannych. "To horror" - powiedział o sytuacji w mieście mer Kijowa. Wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z agresją rosyjską na Ukrainie znajdziesz w naszej drugiej części relacji minuta po minucie 28.02.2022.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

/ ATEF SAFADI / PAP/EPA

>>>PIERWSZA CZĘŚĆ RELACJI 28.08.2022.

- Od początku rosyjskiego ataku na Ukrainę Rosja wystrzeliła w ukraińskie miasta i wioski 113 pocisków Iskander i Kalibr;

- Alarmy powietrzne rozbrzmiały w dużej części Ukrainy;

- Trzy kilkupiętrowe budynki mieszkalne zostały zniszczone w wyniku rosyjskiego ostrzału rakietowego w okolicach Kijowa;

- Rosyjski pocisk trafił w szpital położniczy w obwodzie kijowskim. Wszystkie pacjentki zostały ewakuowane;

- Charków został ostrzelany rakietami Grad przez siły rosyjskie - podało ukraińskie MSW;

- Na Białorusi nad rzeką Prypeć zakończyły się rozmowy ukraińsko-rosyjskie ws. ewentualnego zawieszenia broni;

- W czasie rozmów strona ukraińska zażądała całkowitego wycofania wojsk rosyjskich;

- Według ukraińskich służb, w ciągu kilku dni walk Rosjanie stracili 5,3 tys. żołnierzy;

- FIFA i UEFA zawiesiły piłkarską reprezentację Rosji i kluby z tego kraju;

- Hakerzy włamali się na stronę internetową Kremla i upublicznili bazę danych telefonicznych rządowych rosyjskich urzędników;

- Według "The Times" grupa najemników z tzw. grupy Wagnera "poluje" na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego;

- Szwajcaria dołącza do sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji, to przełomowa, historyczna decyzja.

22:14

Ukraina otrzyma kolejne 70 samolotów z państw NATO i UE.

22:12

Turcja przestrzega kraje znad Morza Czarnego i innych mórz, aby nie kierowały swych okrętów wojennych przez tureckie Cieśniny Bosfor i Dardanele

22:05

Rada Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF) zawiesiła drużyny narodowe i klubowe z Rosji i Białorusi we wszystkich zawodach lub imprezach IIHF do odwołania - poinformowano w komunikacie. Oznacza to, że Rosjan i Białorusinów zabraknie m.in. w mistrzostwach świata.

21:58

Od początku rosyjskiego ataku na Ukrainę Rosja wystrzeliła w ukraińskie miasta i wioski 113 pocisków Iskander i Kalibr - poinformował w poniedziałek naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny.

21:54

21:49

Ciężarne przeniesione do piwnicy szpitala w Chersoniu.

21:40

Rosyjski pocisk trafił w prywatny szpital położniczy w obwodzie kijowskim, wszystkie pacjentki zostały ewakuowane - podaje w poniedziałek wieczorem agencja Interfax-Ukraina.

21:26

96 rosyjskich czołgów i 8 ciężarówek z paliwem zniszczyła ukraińska armia przy użyciu bezzałogowego samolotu Bayraktar - poinformowały Siły Zbrojne Ukrainy.

21:21

Stany Zjednoczone poleciły 12 rosyjskim dyplomatom przy ONZ opuścić USA przed końcem marca - poinformował szef rosyjskiej misji przy ONZ Wasilij Nebenzia.

21:18

To było najgorszych pięć dni w życiu każdego Ukraińca - głosi nagranie opublikowane w poniedziałek wieczorem przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Kadry przedstawiają rosyjskie naloty, narodzone dziecko w schronie czy ludzi próbujących powstrzymać czołg gołymi rękoma.



21:10

Prezydent Biden: Amerykanie nie powinni się obawiać, że wybuchnie wojna nuklearna.

21:08

Alarmy powietrzne rozbrzmiały w dużej części Ukrainy! Syreny zawyły na Ternopolszczyżnie, na Rówieńszczyźnie, w okolica Kirowogradu, Chmielnickiego, na Wołyniu, miastach: Mariupol, Dniepr, Winnica, Iwano-Frankowsk i we Lwowie.

21:05

Niemcy w ramach działań NATO wysyłają samoloty bojowe Tornado i samoloty patrolowe na obszar Morza Bałtyckiego, informuje w poniedziałek Agencja Reutera.

21:03

20:55

W poniedziałkowych rosyjskich ostrzałach w obwodzie kijowskim zniszczone zostały trzy kilkupiętrowe budynki - podało MSW. Jedna osoba jest pod gruzami - przekazały służby ratunkowe.



20:53

Rzecznik Departamentu Stanu: mamy dane, że Rosja chce zająć Kijów.

20:49

Do Mikołajewa na południu Ukrainy zbliżają się z dwóch kierunków wojska rosyjskie - poinformował w poniedziałek szef tego regionu, Witalij Kim, cytowany przez agencję Ukrinform. Wezwał mieszkańców do stawiania oporu.

20:47

"Uwaga. Krótkie przesłanie do Białorusinów. Dla Ukraińców to wielka wojna, jeśli będziecie okupantami - zginiecie. Każdy Białorusin, który przyjdzie do Ukrainy jako okupant - zginie. Waszym wyjściem jest dezercja. Za dezercję traficie do więzienia. Lepiej siedzieć w więzieniu niż być martwym" - mówi znany białoruski restaurator do swoich rodaków.

20:39

Rosyjska Federacja Piłkarska określiła jako "dyskryminację" decyzję FIFA i UEFA o zawieszeniu reprezentacji Rosji i klubów z tego kraju we wszystkich rozgrywkach pod ich egidą. Nie odbędzie się m.in. mecz Rosja - Polska w półfinale baraży o awans na mundial.

20:28

"Zakończenie wojny w rękach każdego z nas. Niszcz! Pal! Przegoń wroga ze swojego domu, swojego kraju" - pisze w mediach społecznościowych Ministerstwo Obrony Ukrainy. Do wpisu załączono instrukcję przygotowania i użycia koktajli Mołotowa.

20:22

Najemnicy z grupy Wagnera mieli otrzymać zlecenie zabicia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

20:19

Wojsko rosyjskie, prowadzące inwazję na Ukrainie, zaczęło stosować na swoim sprzęcie symbole ukraińskie, by wprowadzić ludzi w błąd - ostrzega sztab generalny ukraińskiej armii.

20:15

Niemal cała przestrzeń powietrzna w Europie jest niedostępna dla lotów z Rosji. Macedonia Północna dołączyła do państw zakazujących rosyjskich lotów.

20:11

Moskiewska Giełda Papierów Wartościowych pozostanie zamknięta również we wtorek.

20:05

20:01

Ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow napisał w poniedziałek na swoim Facebooku, że w ciągu czterech dni od rozpoczęcia inwazji rosyjskiej na Ukrainę bilans strat po stronie rosyjskiej to ponad 5,3 tys. zabitych i rannych.

19:57

Zdjęcia satelitarne amerykańskiej firmy Maxar Technologies zrobione w poniedziałek wieczorem pokazują, że konwój rosyjskich pojazdów wojskowych rozciąga się pod Kijowem na długości ponad 27 km wzdłuż wschodniej części lotniska Kijów-Hostomel im. Antonowa.

19:49

Rosja zaangażowała w inwazję już ok. 3/4 sił zgromadzonych wokół Ukrainy, a postępy wojsk zostały spowolnione - ocenił w poniedziałek wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu.

19:45

"Duch z Kijowa" zestrzelił już 14 rosyjskich samolotów - informuje białoruska telewizja NEXTA.

19:42

Ukraińcy rzucają koktajle Mołotowa z okien samochodów prosto w rosyjskie czołgi.

19:35

"Jesteście inspiracją dla reszty świata" - usłyszał dziennikarz RMF FM Paweł Żuchowski.

19:33

19:31

Jak ustaliła dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon - jutro Parlament Europejski ma wezwać w specjalnej rezolucji "instytucje UE do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE".

Tekst rezolucji PE został już wstępnie uzgodniony przez najważniejsze grupy polityczne. To będzie presja na instytucje i unijne kraje. O statusie kandydata decydują jednomyślnie państwa Unii, a KE wydaje niewiążąca opinię. O kandydaturze Ukrainy będą rozmawiać unijni liderzy na początku marca na szczycie UE. Jednak od kandydowania do członkostwa upływa z reguły kilka lat na żmudnych negocjacjach, dotyczących dostosowania do unijnego prawa. Tak więc, jeżeli by zapadła decyzja o przyznaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego, to miałaby ona przede wszystkim wymiar polityczny.

19:27

Shell zerwał współpracę z Gazpromem.

19:25

Rosyjskie kolumny wojskowe jadą w kierunku Kijowa.

/ MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

/ MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

19:20

Trwa atak rakietowy na Wasylków pod Kijowem - poinformowała w poniedziałek mer miasta Natalia Bałasynowycz.

"Wasylków ostrzeliwują rakietami!!! Wszyscy mieszkańcy do schronów! I nie wychodźcie do rana! Chroń nas, Boże" - napisała w mediach społecznościowych mer miasta.

19:14

Prezydent Duda: trwają w tej chwili cały czas konsultacje dotyczące sankcji, które jeszcze można nałożyć na Rosję. Sankcji, które będą dotkliwe, które spowodują deeskalację tych rosyjskich agresywnych zachowań.

19:10

Premier Słowenii Janez Jansa wyraził poparcie dla przyspieszenia procedury przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. Tego samego dnia rząd czeski opowiedział się za tym, żeby Ukraina stała się członkiem europejskiej wspólnoty, poinformowała w poniedziałek agencja CTK.

19:04

19:00

UEFA anulowała umową sponsorską z rosyjskim koncernem gazowym Gazprom - poinformował w poniedziałek organ zarządzający europejską piłką nożną. To kolejna reakcja na rosyjską inwazję zbrojną na Ukrainę.

18:57

Sześć osób zostało rannych w nalocie w Browarach pod Kijowem - poinformował w poniedziałek wieczorem mer miasta Browary Ihor Sapożko. Zaapelował do mieszkańców o pozostawanie w schronach.

18:54

Norweski rząd zdecydował o przekazaniu Ukrainie broni.

18:51

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że decyzja Niemiec o dostarczeniu Ukrainie ofensywnej broni jest "oburzająca".

18:49

Trzy tiry z niezbędnym sprzętem strażackim od PSP i OSP z Zachodniopomorskiego pojadą na Ukrainę. Jak przekazał komendant wojewódzki PSP, są też pierwsze deklaracje o chęci przekazania wozów strażackich.

18:46

Mer Winnicy na Ukrainie, miasta partnerskiego Kielc, zwrócił się z apelem o pomoc do mieszkańców stolicy regionu świętokrzyskiego.

18:42

Mer miejscowości Browary poinformował, że są ranni po ostrzale miejscowości. Apeluje do mieszkańców o pozostanie w schronach.

18:39

FIFA i UEFA zawiesiły piłkarską reprezentację Rosji i kluby z tego kraju.

18:35

18:33

Na Kijów spadł pocisk balistyczny Iskander. Informacje o dokładnym miejscu i ofiarach są ustalane - poinformował w poniedziałek przedstawiciel MSW Ukrainy Anton Heraszczenko.

"Kolejna zbrodnia putinowskiego reżimu. Uderzenie balistycznym pociskiem Iskander w Kijów" - napisał Heraszczenko w serwisie Telegram.

18:22

"Kilka minut remu na obrzeżach Browarów w kierunku Kijowa przeprowadzono nalot. Są ranni" - napisał w mediach społecznościowych mer miasta Browary Ihor Sapożko.

18:19

Do potężnych eksplozji doszło w Kijowie. Rosja odpaliła rakiety balistyczne po rozmowach w Prypeci, w czasie których Ukraina postawiła Rosjanom twarde warunki, w tym całkowite wycofanie wojsk agresora.

18:15

Włoski Komitet Badań Naukowych zawiesza współpracę z Rosją i oferuje wsparcie naukowcom z Ukrainy - ogłosiła w poniedziałek prezes tej instytucji Maria Chiara Carrozza. "W tym roku - dodała - nie odnowimy umów z instytucjami akademickimi i badawczymi Federacji Rosyjskiej".

Włoski Komitet zawiesza realizację wszelkich umów i misje w Rosji.

18:06

Kanada zakazała swoim instytucjom finansowym transakcji z rosyjskim bankiem centralnym, zakaz wszedł w życie w poniedziałek ze skutkiem natychmiastowym. Dodatkowo zamrożone zostały aktywa rosyjskich funduszy rządowych, poinformował w poniedziałek na Twitterze premier Justin Trudeau.

17:59

Potężna eksplozja w Kijowie.

17:52

Brytyjski minister transportu Grant Shapps poinstruował w poniedziałek władze portów w kraju, by nie wpuszczały żadnych statków pływających pod rosyjską banderą, zarejestrowanych w Rosji, będących własnością lub kontrolowanych przez Rosjan.

17:47

Przedstawiciel prezydenta Zełenskiego: głównym celem pierwszej rundy rozmów było przerwanie działań bojowych, kolejna runda rozmów z Rosją możliwa w najbliższym czasie- Interfax-Ukraina.

17:43

Prezydent Emmanuel Macron w rozmowie telefonicznej w poniedziałek z Władimirem Putinem zaapelował o zaprzestanie bombardowania cywilów oraz infrastruktury na Ukrainie. Putin się zobowiązał zaangażować w te żądania - podał Pałac Elizejski w komunikacie.

17:40

Przedstawiciel prezydenta Zełenskiego: podczas pierwszej rundy rozmów z Rosją wyznaczono priorytetowe tematy - Interfax-Ukraina.

17:32

Jest to historyczny dzień, na który Polacy, Ukraińcy i Europa czekali od bardzo długiego czasu. W pełni popieramy europejskie aspiracje naszych ukraińskich przyjaciół i możliwie najszybszą integrację Ukrainy z Unią Europejską - powiedział PAP Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś.

17:29

Studenci, Pracownicy i Absolwenci AGH w Krakowie wraz z załogą żaglowca Kapitan Borchardt w geście solidarności z narodem Ukrainy nakreślili ślad na morzu o treści "Ukraina". Wydarzenie to miało miejsce w dniu 28 lutego 2022 r. na Morzu Śródziemnym podczas rejsu 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH w Krakowie. Gigantyczny napis miał wymiary: wysokość 1Mm, szerokość 4,2 Mm, długość śladu 18,51 Mm.

/ RMF FM

17:26

Autostrada Wielkopolska poinformowała w poniedziałek, że od 1 marca znosi opłaty za przejazd koncesyjnym odcinkiem A2 dla mieszkańców Ukrainy. Spółka podkreśliła, że decyzja została podjęta "w poczuciu solidarności z ludnością cywilną pokrzywdzoną działaniami wojennymi".

Autostrada Wielkopolska przewidziała także zwolnienia z opłat m.in. dla przejazdów konwojów z pomocą humanitarną.



17:24

Wielka Brytania wprowadzi nowe regulacje, aby uniemożliwić rosyjskim bankom rozliczanie płatności w funtach i nakłada sankcje na trzy kolejne rosyjskie banki - poinformowała w poniedziałek brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss.

Wskazała, że ponad 50 proc. rosyjskiego handlu rozliczane jest w dolarach lub funtach, zatem uniemożliwienie rozliczania płatności w funtach - i analogiczny krok władz USA w stosunku do transakcji w dolarach - "zniszczy zdolność Rosji do prowadzenia handlu ze światem".

17:19

Nieuzbrojeni mieszkańcy Enerhodaru w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy powstrzymali rosyjską kolumnę wojskową - relacjonuje w poniedziałek portal NV.ua.

Jak podaje ukraiński serwis, mieszkańcy na wjeździe do miasta ustawili barykady z betonowych bloków, opon, worków z piaskiem i jeży przeciwpancernych.

17:14

Maruderzy i dywersanci będą "likwidowani na miejscu" - zapowiedziały władze atakowanego przez Rosję Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy, cytowane w poniedziałek przez Ukrinform.

"Nie pozwolimy na destabilizowanie sytuacji i ograbianie mieszkańców Mariupola. Dlatego wojskowi, obrona terytorialna i organy ścigania będą działać maksymalnie surowo, tak jak przewiduje to stan wojenny" - oświadczył mer miasta Wadym Bojczenko.

17:06

Ukraińska armia ponownie użyła dronów Bayraktar i zniszczyła okupacyjne systemy rakiet przeciwlotniczych Buk w pobliżu wsi Iwanków w obwodzie kijowskim.

Wideo youtube

17:02

Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek o przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej.

16:59

Kurs akcji rosyjskiego koncernu Gazprom, notowanych na giełdzie w Londynie, spadł w poniedziałek o 50 proc. w stosunku do zamknięcia w piątek.

W poniedziałek po południu akcje Gazpromu były warte 2,78 dol., wobec 5,58 dol. na piątkowym zamknięciu. W dniu rosyjskiego ataku na Ukrainę akcje Gazpromu w Londynie spadły o 30 proc. W stosunku do notowań z początku ubiegłego tygodnia akcje Gazpromu potaniały o 60 proc.

16:57

Rosyjscy agresorzy zniszczyli port w Berdiańsku.

16:55

"Ta wojna nie była sprowokowana. Została wybrana przez kogoś, kto teraz siedzi w bunkrze. Wiemy, co stało się z osobą, która siedziała w bunkrze w maju 1945 r." - powiedział ambasador Ukrainy przy ONZ Serhij Kysłycia, czyniąc porównania między Władimirem Putinem i Adolfem Hitlerem.

16:49

Ukraińskie Koleje uruchamiają codziennie siedem par pociągów do Przemyśla i jedną parę do Warszawy - poinformowała PAP w poniedziałek rzeczniczka prasowa przewoźnika Katarzyna Grzduk.

16:43

Mamy wiarygodne informacje o zniszczeniach celów cywilnych i o ofiarach wśród cywilów i dzieci. Wystarczy już tego, żołnierze muszą wrócić do koszar - powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podczas nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat wojny na Ukrainie. Skrytykował też groźbę użycia broni jądrowej przez Rosję.

16:40

"Charków cały czas jest pod ostrzałem. Od rana było niespokojnie, ale teraz idzie rosyjski atak. Wszystko jest w ogniu. Ludzie w centrum chowają się w piwnicach, w metrze" - powiedziała w rozmowie z PAP wolontariuszka w domu dla samotnych matek z dziećmi w Charkowie.

16:39

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell wyraził w poniedziałek zadowolenie z przyjęcia przez Szwajcarię pakietu sankcji na Rosję. To bardzo dobra wiadomość z punktu widzenia jedności świata zachodniego - podkreślił Borrell.

16:33

W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska nie przesunęły się znacząco w głąb Ukrainy.

16:29

UE musi tak szybko jak to tylko możliwe zmniejszyć zależność od rosyjskiej ropy i gazu, płacimy bardzo wysokie rachunki na konto Putina, zaś te pieniądze są wykorzystywane następnie do finansowania agresji zbrojnej - powiedział w poniedziałek w Brukseli szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Borrell podkreślił, że na Ukrainie trwa wojna i "wojna nie będzie czekać na procedury demokratyczne". "Nasza odpowiedź oraz nasze poradzenie sobie z problemami instytucjonalnymi jest bardzo dobre, pokazujemy, że nastała nowa era w naszych stosunkach z Rosją" - powiedział szef unijnej dyplomacji.

16:27

Powołująca się na swoje źródła agencja Reuters poinformowała, że Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) jeszcze w poniedziałek może wykluczyć reprezentację Rosji z międzynarodowych rozgrywek. To efekt inwazji tego kraju na Ukrainę.

Według agencji obecnie trwają w tej sprawie rozmowy pomiedzy FIFA i Europejską Unią Piłkarską (UEFA). Decyzja o wykluczeniu Rosji do odwołania miałaby zapaść jeszcze w poniedziałek.

Zobacz również: FIFA zawiesiła rosyjskie reprezentacje i kluby w rozgrywkach międzynarodowych

16:25

Mieszkańcy Berdiańska protestują mimo tego, że rosyjskie wojska zajęły miasto i port.

16:22

Na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Radomiu radni podjęli uchwały w sprawie zerwania porozumienia o przyjaźni i współpracy z rosyjskim miastem Oziory i białoruskim Homlem.

16:20

Burmistrz Kupiańska w obwodzie charkowskim oskarżony o zdradę stanu.

Według prokuratora generalnego Iryny Venediktovej Hennadiy Mazehora rzekomo współpracował z siłami rosyjskimi. Oskarżyła go o udzielanie wsparcia wojskom okupującym jego miasto i oddanie im kontroli.

16:17

Projekt uchwały dot. zerwania współpracy z białoruskim Grodnem zostanie poddany pod głosowanie w środę podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Wrocławia.

16:12

Rozpoczyna się trzecia runda rozmów między delegacjami Ukrainy i Rosją - poinformował w poniedziałek doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

16:11

Ukraiński minister energetyki zwrócił się w poniedziałek do Unii Europejskiej z prośbą o synchronizację krajowego systemu z CEN, tj. systemem energetycznym kontynentalnej Europy, najszybciej, jak to możliwe - przekazała agencja Reutera.

Ukraiński operator Ukrenergo jeszcze w niedzielę skierował do Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ENTSO-E) prośbę o pilną synchronizację krajowego systemu, w tym tzw. wyspy bursztyńskiej, z europejskim systemem CEN (w miejsce poradzieckiego IPS/UPS). Organizacja podkreśliła w odpowiedzi, że europejscy operatorzy w trybie pilnym przeanalizują wszystkie dostępne możliwości, by sprostać tej prośbie, zapewniając jednocześnie bezpieczne działanie sieci elektroenergetycznych.

16:07

"Rosja ma system, który może wewnętrznie zastąpić międzynarodowy system płatności SWIFT" - stwierdziła w poniedziałek, cytowana przez agencję, prezes Centralnego Banku Rosji Elwira Nabiullina, podkreślając "potrzebę wspierania klientów banków".

Nabiullina powiedziała, że "wszystkie banki w Rosji wypełnią swoje zobowiązania, a wszystkie środki na ich rachunkach są zabezpieczone".

Jak wyjaśnili PAP analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego rosyjski alternatywny system rozliczeń SPFS obsługuje ok. 20 proc. płatności w Rosji, działa jednak tylko w systemie krajowym i nie jest gotowy do obsługi płatności międzynarodowych. Zdaniem ekspertów brak dostępu SWIFT skłoni Moskwę do rozbudowy rosyjskiego systemu SPFS i rosyjsko-chińskiego systemu płatności CIPS.

16:02

Szwajcaria, która do tej pory ostrożnie reagowała na rosyjską inwazję na Ukrainę, przyjęła w poniedziałek, decyzją Rady Federalnej, pakiet poważnych sankcji wobec Rosji.

15:54

Armia ukraińska poinformowała, że wojska rosyjskie użyły w rejonie Czernihowa amunicji kasetowej, zabronionej przez prawo międzynarodowe.

Informację o tym podała agencja Ukrinform, powołując się na służby prasowe dowództwa Północ sił zbrojnych Ukrainy. Według tego źródła amunicja kasetowa została użyta we wsi Kyjinka w obwodzie Czernihowskim.

Wcześniej armia Ukrainy oskarżyła wojsko rosyjskie o zrzucanie bomb kasetowych z przeciwpiechotnymi minami motylkowymi w obwodzie charkowskim.

15:49

Mieszkanie w Charkowie zniszczone przez rosyjski pocisk.

15:46

Rozmowy ukraińsko-rosyjskie o zawieszeniu broni nie zostały jeszcze zakończone. Strony wznowiły negocjacje.

15:43

Japonia dołącza do zachodnich sankcji wymierzonych w rosyjski bank centralny - przekazał premier Japonii Fumio Kishida. Japonia także nałoży sankcje na białoruskie organizacje, elity oraz eksport.

15:41

Alarm lotniczy w Charkowie.

15:39

Do tej pory do Polski trafiło około 300 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy, wielokrotnie więcej osób zmierza teraz ku polskiej granicy - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W KPRM odbywa się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z ambasadorami państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych państw europejskich ws. koordynacji pomocy humanitarnej dla Ukrainy.

Szef rządu mówił o pomocy, jakiej Polacy udzielają uchodźcom z Ukrainy. Nasza pomoc Ukraińcom nie może być tylko spontanicznym odruchem serca, ale jednocześnie ona musi mieć charakter systemowy. Ona nabiera takiego charakteru, coraz bardziej systemowego - mówił.

15:37

Rosyjskie bombowce Su-34 nad Charkowem.

15:33

W sieci pojawił się film z białorusko-ukraińskiej granicy. Przedstawia on konwój brygady białoruskiej armii w rejonie Kobrynia. Pojazdy oznaczone są czerwonymi kwadratami. To może sugerować, że Białoruś przygotowuje się do inwazji na Ukrainę.

15:30

Stany Zjednoczone i inne kraje mogą uwolnić około 70 mln baryłek ropy z rezerw strategicznych w obliczu rosnących cen w obawie przed zmniejszeniem dostaw z Rosji - pisze "Wall Street Journal".

Według gazety członkowie Międzynarodowej Agencji Energetycznej mogą podjąć taką decyzję w poniedziałek lub wtorek.

15:26

Budynek kina w Czernihowie - przed i po rosyjskim ataku rakietowym.

15:23

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło 352 osób, w tym 16 dzieci - podało ukraińskie ministerstwo zdrowia.

Rannych zostało 2040 cywilów, w tym 45 dzieci.

15:20

Ukraina przygotowuje wniosek o akcesję do Unii Europejskiej - poinformował premier kraju Denys Szmyhal.

15:18

Rząd Niemiec skrytykował postawienie przez Władimira Putina sił jądrowych Rosji w stan gotowości - informuje w poniedziałek telewizja ARD. Oczywiście bardzo poważnie traktujemy wypowiedzi prezydenta Rosji - powiedział rzecznik Steffen Hebestreit. Jest też jasne, jak nieodpowiedzialne jest samo takie grożenie - dodał.

W kontekście możliwej reakcji Niemiec i NATO, Hebestreit oświadczył, że "broń jądrowa zawsze odgrywała rolę" w "scenariuszu zagrożenia" sojuszników. Obrona też była "zawsze brana pod uwagę" - podkreślił.

15:15

Szwajcaria dołącza do sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji, a także zamknie swoją przestrzeń powietrzną dla rosyjskich linii lotniczych - ogłosiła Szwajcarska Rada Federalna. To przełomowa, historyczna decyzja zazwyczaj "neutralnej" Szwajcarii.

Szwajcarskie władze zamrażają też aktywa prezydenta Rosji Władimira Putina, premiera Michaiła Miszustina i ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa.

15:12

W wyniku ostrzału w Charkowie zginęło 11 osób, a dziesiątki zostało rannych - poinformował szef charkowskiego obwodu Ołeh Synegubow.

15:08

W schronie szpitala położniczego w ostrzeliwanym przez wojska rosyjskie Mariupolu, na południowym wschodzie Ukrainy, przez dwie doby urodziło się sześcioro dzieci - pisze agencja Ukrinform, powołując się na władze miejskie.

Bez względu na wszystko! Szpital położniczy na Lewym Brzegu kontynuuje swoją pracę nawet w schronach. Przez dwie doby na świat przyszło sześcioro nowych mieszkańców Mariupola - napisała mariupolska miejska rada.

15:04

Rosjanie ostrzelali wieś Horenka pod Kijowem. Znajduje się ona nieopodal miejscowości Hostomel, Bucza i Irpen, gdzie od kilku dni trwają zacięte walki.

Pod ostrzałem znalazły się domy cywilne. Nie ma jednak ofiar.

14:56

Rozmowy rosyjsko-ukraińskie na Białorusi dobiegły końca - poinformowało Dowództwo Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy. Szczegóły na razie nie są znane.

14:52

Mer Kupiańska w obwodzie charkowskim Giennadij Macegora jest podejrzany o zdradę stanu - poinformowała prokurator generalna Iryna Wenediktowa. 27 lutego zaoferował Rosjanom pomoc, m.in. transport, zakwaterowanie, paliwo i żywność.

14:47

Ośrodek Studiów Wschodnich opracował mapę pokazującą obecną sytuację rosyjskiej agresji w Ukrainie.

14:45

Główne żądania ukraińskiej delegacji na rozmowach z Rosją dotyczą całkowitego wycofania wojsk z terytorium kraju, w tym z terenów Donbasu oraz Krymu - przekazał doradca Kancelarii Prezydenta Ukrainy Aleksiej Arestowycz.

Nasze stanowiska jest z grubsza jasne: żadnych warunków i ultimatum - powiedział.

14:41

Rosja blokuje strony internetowej, które podają informacje o schwytanych lub zabitych żołnierzach rosyjskich w Ukrainie.

Zablokowano także liczne ukraińskie portale, np. agencji prasowej Unian czy portalu Korespondent.

14:39

Departament Stanu USA zawiesił działalność amerykańskiej ambasady na Białorusi oraz pozwolił na opuszczenie Rosji części pracowników ambasady w Moskwie. Jak podał resort, kroki te podjął ze względu na sytuację bezpieczeństwa związaną z rosyjską inwazją na Ukrainę.

W wyniku ogłoszonych działań ambasada USA na Białorusi przestała działać, a kraj ten opuścili wszyscy amerykańscy pracownicy placówki. Z ambasady w Moskwie wyjechać mogą wszyscy poza najważniejszymi pracownikami placówki.

14:38

Z powodu ostrzału sił rosyjskich i walk z okupantem ponad 330 tys. osób zostało pozbawionych dostępu do energii elektrycznej - poinformowało ukraińskie ministerstwo energii.

Z powodu działań wojennych 316 osad i 332 tys. konsumentów zostało pozbawionych prądu. Na terenie obwodów żytomierskiego, rówieńskiego, zaporoskiego, kijowskiego, czernihowskiego, sumskiego i charkowskiego 11 675 konsumentów utraciło dostęp do sieci gazowej - przekazało ministerstwo.

Ekipy remontowe kontynuują prace nad przywróceniem dostaw energii - uzupełniło.

14:37

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell przekazał, że Rosja zamierza rozmieścić broń jądrową na Białorusi. To bardzo niebezpieczny ruch - zaznaczył.

Ministrowie obrony UE omówią w poniedziałek plany wspólnego finansowania dostaw broni o wartości 500 mln euro na Ukrainę, w tym broni defensywnej do odpierania sił rosyjskich" - powiedział szef unijnej dyplomacji.

Państwa członkowskie muszą dostarczyć tę broń, muszą koordynować to, co robią (...) z tymi zasobami - dodał Borrell przed wirtualnym spotkaniem ministrów obrony państw UE.

14:35

Ewakuacyjny transport skierowany do Wołnowachy w Donbasie, którym mieli być wywiezieni mieszkańcy atakowanego przez Rosjan miasta, trafił pod ostrzał z systemów rakietowych Grad - poinformował szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko. Nikt nie został ranny.

Ewakuacyjny transport, wysłany rano do Wołnowachy, by wywieźć ludzi, na razie nie dotarł na miejsce - kolumna trafiła pod ostrzał rosyjskich Gradów. Skład ewakuacyjnej kolumny jest cały i w obecnej chwili jest w schronach - napisał Kyryłenko w mediach społecznościowych.

Z rana z Wołnowachy wyjechało ok. 10 samochodów i udało się w stronę miasta Wuhłedar. Przedstawiciele władz czekają na mieszkańców Wołnowachy w miejscowości, której nazwę przekazują im jedynie osobiście przez telefon.

14:32

Mer Charkowa Ihor Terechow przekazał, że trwają ataki na "zamieszkałe dzielnice" miasta.

To przerażające, strzelają do budynków mieszkalnych. Strat jeszcze nie da się zliczyć. Ofensywa może trwać dalej - przekazał szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Roman Semenucha.

14:29

Władze Charkowa poinformowały o zatrzymaniu burmistrza Południowego Charkowa, jego zastępcę, szefa miejscowej komendy regionalnej policji i jednego z funkcjonariuszy. Akcja służb była związana z podejrzeniami o zdradę stanu.

14:20

Amerykańskie ministerstwo skarbu wprowadziło sankcje zabraniające podmiotom z USA transakcji z rosyjskim bankiem centralnym i innymi państwowymi instytucjami finansowymi, co osłabia zdolności Rosji do obrony kursu rubla i ochrony gospodarki krajowej przed sankcjami.

14:17

Do szkół w co najmniej kilku regionach Rosji rozesłano zalecenia, jak należy prowadzić lekcje na temat wojny na Ukrainie - podał dziennikarz Andriej Serafimow.

W materiałach powtarzana jest wersja wydarzeń przedstawiana przez prezydenta Rosji Władimira Putina. Są nawet bezpośrednie cytaty z jego przemówienia.

Portal Meduza podaje przykład: na pytanie "czy jest wojna z Ukrainą", nauczyciel ma odpowiedzieć, że "nie ma wojny z Ukrainą, ale specjalna operacja pokojowa, której celem jest powstrzymanie nacjonalistów uciskających ludność rosyjskojęzyczną".

14:12

Narodowy Bank Ukrainy otrzymał 1 miliard hrywien (33 mln dolarów) na wsparcie armii ukraińskiej. Wcześniej bank centralny otworzył specjalne konto, na które można było wpłacać dotacje na wojsko.

14:08

Wniosek Ukrainy o członkostwo w UE jest już gotowy - przekazało PAP źródło unijne. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wkrótce wniosek może zostać podpisany przez prezydenta Ukrainy i złożony w Brukseli.

Z nieoficjalnych informacji PAP wnika, że w przygotowanie wniosku Ukrainy zaangażowani byli bezpośrednio polscy dyplomaci w Brukseli. W ostatnich dniach ambasador Ukrainy Wsewołod Czencow brał udział w Radzie w posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich przy UE, jak również spotykał się wielokrotnie z polskimi dyplomami Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

14:04

Ukraiński resort zdrowia przekazał także, że ponad 350 cywilów zginęło dotąd podczas rosyjskiej agresji w Ukrainie.

14:02

14:01

Rosjanie prowadzą ostrzał miasta Czernihów. Pociski spadają w obszarze budynków mieszkalnych - przekazało pogotowie ratunkowe.

13:58

Ukraiński minister transformacji cyfrowej Michaił Fiodorow powiedział, że rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa pod przykrywką "Służby Bezpieczeństwa Ukrainy" wysyła do Ukraińców fałszywe wiadomości z rzekomym "planem ewakuacji".

Służby podkreślają, by pod żadnym pozorem nie klikać w podsyłane linki, ani nie ściągać dołączanych do maili załączników.

13:53

Sekretarz generalny NATO uda się we wtorek do Polski i Estonii - poinformowało biuro prasowe Sojuszu.

"We wtorek 1 marca 2022 r. sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg uda się do Polski i Estonii. W Polsce, razem z prezydentem Andrzejem Dudą, odwiedzi bazę lotnictwa w Łasku. W Estonii Jens Stoltenberg wraz z premier Kają Kallas odwiedzi bazę wojskową Tapa" - czytamy w informacji przesłanej przedstawicielom mediów.

13:50

W Ochtyrce w obwodzie sumskim siły rosyjskie wysadziły bazę paliwową. W kierunku Sum kieruje się kolumna rosyjskiego sprzętu wojskowego - poinformował szef rady miejskiej Sum Dmytro Żywyckij na kanale Telegramu.

Jak podał Żywyckij, bazę wysadzono o godz. 12:30 czasu lokalnego (11:30 czasu polskiego).

13:48

Ukraińscy pogranicznicy, którzy bronili Wyspy Węża i których uważano za zmarłych, w rzeczywistości żyją i znajdują się w niewoli rosyjskiej - poinformowała marynarka Sił Zbrojnych Ukrainy.

Bardzo się cieszymy, że nasi towarzysze żyją i mają się dobrze. Ale rosyjska propaganda stara się rozpowszechniać "wiadomość", że władze ukraińskie "zapomniały" i "pochowały" swoich podwładnych - przekazano w komunikacie.

Wojsko podkreśla, że obrońcy ukraińskiej wyspy dwukrotnie odparli atak rosyjskich agresorów. Z powodu braku amunicji nie byli w stanie dalej bronić wyspy.

13:40

Trwa rosyjski ostrzał Charkowa.

13:18

W rozmowach rosyjsko-białoruskich uczestniczy rosyjsko-izraelski biznesmen i oligarcha Roman Ambramowicz - potwierdza rzecznika miliardera i właściciela klubu piłkarskiego Chelsea.

13:10

Delegacje Ukrainy i Rosji rozpoczęły rozmowy nad rzeką Prypeć na Białorusi, w pobliżu granicy z Ukrainą. Zapowiedziane w niedzielę rozmowy odbywają się bez warunków wstępnych.

Wcześniej poinformowano, że stronę ukraińską reprezentują minister obrony Ołeksij Reznikow, doradca prezydenta Mychajło Podolak i wiceminister spraw zagranicznych Mykoła Toczycki. W delegacji jest także dwóch deputowanych i Andrij Kostin, który reprezentował Ukrainę w rozmowach w sprawie uregulowania sytuacji w Donbasie.

Rosja wysłała na rozmowy wiceszefa MSZ Andrieja Rudenkę, ambasadora na Białorusi Borysa Gryzłowa, deputowanego Leonida Słuckiego i wiceministra obrony Aleksandra Fomina. Na czele delegacji stoi doradca prezydenta Rosji Władimira Putina, Władimir Miediński.

Na miejscu jest również obecny szef białoruskiego MSZ Uładzimir Makiej.

13:00

Dziesiątki osób zginęły, a setki odniosły obrażenia w wyniku zmasowanego ostrzału Charkowa rakietami Grad przez siły rosyjskie - poinformował doradca w MSW Ukrainy Anton Heraszczenko.

Charków został właśnie masowo ostrzelany z Gradów. Dziesiątki zabitych i setki rannych! - napisał Heraszczenko na swojej stronie na Facebooku.